Marele campion al cărui nume a ajuns în „Dicționarul românilor memorabili după 1989”: ”Sunt onorat”

Lucian Bute este un nume pe care cu siguranță mulți și-l amintesc. A strălucit la nivel mondial, a avut performanțe cu adevărat deosebite și iată că toate acestea l-au adus în „Dicționarul românilor memorabili după 1989”.

Lucian Bute, inclus în „Dicționarul românilor memorabili după 1989"

Fostul mare pugilist Lucian Bute a fost multimplu campion mondial la profesioniști. După anul 1989, acesta s-a făcut remarcat nu doar la nivel național, ci și mondial. Iar acest lucruri nu au fost uitate.

Deși meciurile pe care le-a avut s-au disputat în mare parte în Canada, gălățeanul a reușit totuși să construiască o imagine solidă despre România, dar și despre oamenii valoroși care s-au născut aici.

Și iată că numele lui a ajuns să fie inclus într-un dicționar al valorilor românești de după 1989. Acesta are un nume sugestiv, mai exact „Dicționarul românilor memorabili după 1989”.

Cum a reacționat fostul mare campion când a aflat

Într-o postare pe contul personal de socializare, Lucian Bute a transmis că se simte onorat, având în vedere că numele său a ajuns într-un astfel de loc. „Sunt onorat să fac parte dintr-un asemenea proiect”, a ținut să precizeze Lucian Bute.

Autorul lucrării este Ciprian Babiță, iar acesta i-a dedicat o pagină întreagă valorosului pugilist român. Menționăm faptul că în prezent, acesta este stabilit alături de familia sa la Montreal.

Cât despre reușitele sale de pe plan sportiv, Lucian Bute și-a câștigat renumele de „Mr K.O”. Acest lucru vine în contextul în care fostul mare campion reușea de regulă să-și învingă adversarii înainte de limită.

Cu ce se ocupă acum Lucian Bute

, acesta a continuat să fie ”calculat”. Dacă anterior își termina adversarii într-un timp record, acesta a fost atent și la investiții ”valoroase”.

Astfel, Lucian Bute activează și se pare că îi merge chiar foarte bine. De altfel fostul mare sportiv a ajuns să încaseze sume colosale, iar profiturile sunt și ele unele pe măsură.

Acesta ar fi început cu o investiție de două milioane de dolari canadieni, într-un bloc de 24 de apartamente. Și chiar el a dezvăluit că decizia a fost una cât se poate de profitabilă.

„Locatarii știu că este clădirea mea. Mă recunosc și respectul este reciproc. Încercăm să oferim cel mai bun serviciu posibil”, a declarat Bute, într-un interviu pentru publicația

Toate apartamentele cumpărate sunt gestionate atât de Lucian Bute cât și de soția sa, Elena. Totodată, acesta mai deține și o casă în orașul Laval, aproape de Montreal, dar și un apartament de vacanță în statul american Florida.