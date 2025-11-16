Sport

Marele campion al cărui nume a ajuns în „Dicționarul românilor memorabili după 1989”: ”Sunt onorat”

Numele unui mare campion a ajuns în „Dicționarul românilor memorabili după 1989”. Despre cine este vorba și ce reușite a bifat acesta de-a lungul timpului?
Valentina Vladoi
16.11.2025 | 05:59
Lucian Bute, inclus în „Dicționarul românilor memorabili după 1989”. Sursă foto: Hepta, Facebook / colaj Fanatik
Lucian Bute este un nume pe care cu siguranță mulți și-l amintesc. A strălucit la nivel mondial, a avut performanțe cu adevărat deosebite și iată că toate acestea l-au adus în „Dicționarul românilor memorabili după 1989”.

Lucian Bute, inclus în „Dicționarul românilor memorabili după 1989”

Fostul mare pugilist Lucian Bute a fost multimplu campion mondial la profesioniști. După anul 1989, acesta s-a făcut remarcat nu doar la nivel național, ci și mondial. Iar acest lucruri nu au fost uitate.

Deși meciurile pe care le-a avut s-au disputat în mare parte în Canada, gălățeanul a reușit totuși să construiască o imagine solidă despre România, dar și despre oamenii valoroși care s-au născut aici.

Și iată că numele lui a ajuns să fie inclus într-un dicționar al valorilor românești de după 1989. Acesta are un nume sugestiv, mai exact „Dicționarul românilor memorabili după 1989”.

Cum a reacționat fostul mare campion când a aflat

Într-o postare pe contul personal de socializare, Lucian Bute a transmis că se simte onorat, având în vedere că numele său a ajuns într-un astfel de loc. „Sunt onorat să fac parte dintr-un asemenea proiect”, a ținut să precizeze Lucian Bute.

Autorul lucrării este Ciprian Babiță, iar acesta i-a dedicat o pagină întreagă valorosului pugilist român. Menționăm faptul că în prezent, acesta este stabilit alături de familia sa la Montreal.

Cât despre reușitele sale de pe plan sportiv, Lucian Bute și-a câștigat renumele de „Mr K.O”. Acest lucru vine în contextul în care fostul mare campion reușea de regulă să-și învingă adversarii înainte de limită.

Cu ce se ocupă acum Lucian Bute

După ce s-a retras din lumea sportului profesionist, acesta a continuat să fie ”calculat”. Dacă anterior își termina adversarii într-un timp record, acesta a fost atent și la investiții ”valoroase”.

Astfel, Lucian Bute activează în zona imobiliarelor și se pare că îi merge chiar foarte bine. De altfel fostul mare sportiv a ajuns să încaseze sume colosale, iar profiturile sunt și ele unele pe măsură.

Acesta ar fi început cu o investiție de două milioane de dolari canadieni, într-un bloc de 24 de apartamente. Și chiar el a dezvăluit că decizia a fost una cât se poate de profitabilă.

„Locatarii știu că este clădirea mea. Mă recunosc și respectul este reciproc. Încercăm să oferim cel mai bun serviciu posibil”, a declarat Bute, într-un interviu pentru publicația „Journal de Montreal”.

Toate apartamentele cumpărate sunt gestionate atât de Lucian Bute cât și de soția sa, Elena. Totodată, acesta mai deține și o casă în orașul Laval, aproape de Montreal, dar și un apartament de vacanță în statul american Florida.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
