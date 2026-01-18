Marele campion care a dus o luptă dificilă cu o boală nemiloasă. De abia acum a dezvăluit calvarul prin care a trecut: ”A fost un an lung și greu”

ADVERTISEMENT

Niels Hintermann, schiorul elvețian care s-a făcut remarcat în repetate rânduri, ascunde o dramă uriașă. Deși e un mare campion, puțini știu calvarul prin care acesta a fost nevoit să treacă în ultimul an.

Niels Hintermann, diagnosticat cu cancer

În luna februarie a acestui an au loc Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano–Cortina. Iar cu această ocazie, o poveste dureroasă de viață a ieșit la suprafață. Din fericire însă, finalul a fost unul promițător.

Niels Hintermann, unul dintre sportivii care se vor afla pe grilă la una dintre probele de schi, a confirmat faptul că s-a luptat cu cancerul și a reușit într-un final să învingă această boală nemiloasă.

Acum este pregătit să revină pe pârtie și să dea tot ceea ce are mai bun. Această lecție de viață l-a învățat să prețuiască mai mult ceea ce are și să se bucure din plin de fiecare moment. Chiar el a dezvăluit că s-a maturizat mai mult și se simte mult mai fericit.

„A fost un an lung și greu. Cred că m-am maturizat destul de mult în ultimul an. Mă gândesc la perspectiva asupra vieții, la cât de frumoasă este și cât de tare este. Cred că sunt mai bucuros, sunt mai fericit să-mi trăiesc viața. Poate că nu mai iau lucrurile pe bune și mă bucur de sănătate și mă consider norocos”, a spus Niels Hintermann, conform olympics.com.

Cum a descoperit sportivul că este bolnav

Referitor la diagnosticul primit, semnalele au apărut în luna septembrie 2024. Niels Hintermann se afla în America de Sud pentru antrenamente la acel moment. A observat însă o umflătură la gât, iar fizioterapeutul său i-a recomandat o vizită la medic.

Acela avea să fie momentul în care viața lui se va schimba. . Era vorba despre tumori în zona gâtului și a claviculei, adică un cancer al ganglionilor limfatici.

Elvețianul a început tratamentul imediat, cu șanse mari de recuperare. Au fost momente în care de abia se putea mișca și pe care nu le va uita prea curând. Pe de altă parte, Niels Hintermann se bucură că acum poate lăsa totul în urmă.

„Diagnosticarea a fost cea mai grea parte pentru că am primit-o de la medicul principal al federației elvețiene, nu de la un oncolog. El mi-a spus că nu este un pericol iminent la acel moment, că voi fi bine în cele din urmă. Următoarele două – trei luni au fost tumultuoase și grele, dar am fost capabil să mă adun.

După ce mi-a confirmat și oncologul asta, mi-a spus că este cel mai pozitiv scenariu prin care puteam trece. După asta, am fost chiar motivat să merg mai departe. Știam că va fi greu. M-am simțit eliberat când am terminat terapia. După, corpul meu avea nevoie disperată de timp pentru a se regenera”, a spus Niels Hintermann, conform sursei de mai sus.

Niels Hintermann revine în forță pe pârtie la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano–Cortina

După o luptă grea de luni de zile însă, Niels Hintermann simte că s-a recuperat complet. A trecut prin mai multe sesiuni de chimioterapie, iar medicii i-au dat undă verde pentru sport din nou.

Astfel, marele campion are șanse mari să se califice la Jocurile Olimpice de Iarnă, care vor începe în curând. De altfel sportivul a și anunțat deja că pe 16–17 ianuarie, Hintermann va participa la probele de viteză pe schiuri, pentru a obține punctele necesare calificării la marele eveniment din Italia

Totodată, el a dezvăluit că revenirea pe schiuri a fost una fabuloasă și l-a bucurat enorm. Speră însă să poată să se descurce cu brio în continuare și să dea tot ce are mai bun la .