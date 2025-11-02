Sport

Marele campion care a fost acuzat de sechestrare și răpire. Ce i-ar fi făcut fostei sale iubite

Acuzații dure la adresa unui mare campion. Acesta a fost acuzat că și-ar fi sechestrat și răpit fosta iubită. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt și despre cine este vorba?
Valentina Vladoi
02.11.2025 | 11:16
Marele campion care a fost acuzat de sechestrare si rapire Ce iar fi facut fostei sale iubite
ULTIMA ORĂ
Gervonta Davis, acuzat de sechestrare și răpire. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Gervonta Davis, campion mondial de box la categoria ușoară, a ajuns în centrul unui scandal monstru. Mai exact, sportivul este acuzat că și-ar fi sechestrat și răpit fosta parteneră de viață.

Gervonta Davis, acuzat de sechestrare și răpire

Pe plan profesional, lucrurile merg ca pe roate pentru Gervonta Davis. În viața personală și cea amoroasă pe de altă parte, problemele se țin în lanț pentru marele campion.

ADVERTISEMENT

În repetate rânduri, campionul a fost arestat pentru violență, dar și alte acțiuni ilegale. Și iată că de această dată, fosta iubită a acestuia lansează niște acuzații cât se poate de dure.

Courtney Rosse l-a acuzat pe Gervonta Davis de agresiune gravă, sechestrare, dar și răpire. Totodată, fosta parteneră a sportivului l-a mai acuzat și de provocare intenționată a distresului emoțional.

ADVERTISEMENT
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă...
Digi24.ro
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”

Ce i-ar fi făcut sportivul fostei sale iubite

Cum s-ar fi întâmplat totul? Femeia în vârstă de 30 de ani spune că sportivul ar fi atacat-o la locul ei de muncă. Mai mult de atât, aceasta a fost amenințată că va fi omorâtă. Și lucrurile nu s-au oprit doar aici.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Vreau să cresc găini!" La 31 de ani, milionara în euro umilită de o româncă i-a lăsat mască pe toți

Gervonta Davis ar fi târât-o pe scări pe fosta sa parteneră, prin bucătărie, dar și prin ușa din spate a clădirii. Ulterior, conflictul a continuat în parcare, unde aceasta ar fi fost bătută, relatează Marca.

Și incidentul nu a fost unul singular. Cei doi au fost împreună 5 luni de zile, iar în tot acest timp, sportivul ar mai fi agresat-o. Mai mult de atât, acesta ar fi încercat chiar să o și stranguleze, povestește ea.

ADVERTISEMENT

Courtney Rosse solicită daune pentru stres

Având în vedere cele întâmplate, femeia a solicitat un proces și daune pe măsură. Mai exact, aceasta cere nu mai puțin de 50.000 de dolari pentru stres post-traumatic.

Până în momentul de față, Gervonta Davis nu a comentat subiectul. Pe de altă parte, având în vedere acuzațiile care i-au tot fost aduse de-a lungul timpului, cel mai probabil sportivul va avea probleme.

Amintim faptul că în ultimii 8 ani, acesta a avut mai multe probleme cu legea. În 2017 a fost acuzat pentru agresiune gravă de un prieten din copilărie. Un an mai târziu, acesta a fost arestat după o bătaie în Washington DC.

În 2021, David a fost arestat după ce a cauzat un accident auto. Acesta a trecut pe culoarea roșie a semaforului atunci.  Iar șirul evenimentelor a continuat. Atât în 2020, 2022 și de două ori în 2025, marele campion a fost acuzat de partenerele lui pentru violență fizică.

Cristiano Bergodi, supărat că jucătorii lui au intrat în capcana celor de la...
Fanatik
Cristiano Bergodi, supărat că jucătorii lui au intrat în capcana celor de la FCSB: „Adversarii pot simula”
Efectul Messi! Suma uriașă plătită pentru un amical cu Argentina
Fanatik
Efectul Messi! Suma uriașă plătită pentru un amical cu Argentina
Top 10 jucătoare din România cu cele mai mari câștiguri din tenis în...
Fanatik
Top 10 jucătoare din România cu cele mai mari câștiguri din tenis în 2025. Cine sunt româncele milionare de pe primele două locuri
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Jurnalista numită 'cea mai frumoasă femeie din lume fardată' a contribuit financiar la...
iamsport.ro
Jurnalista numită 'cea mai frumoasă femeie din lume fardată' a contribuit financiar la salvarea lui Dinamo: 'Le-am dat bani. Mi-a plăcut ce s-a întâmplat acolo'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!