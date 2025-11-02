Marele campion care a fost acuzat de sechestrare și răpire. Ce i-ar fi făcut fostei sale iubite

ADVERTISEMENT

Gervonta Davis, campion mondial de box la categoria ușoară, a ajuns în centrul unui scandal monstru. Mai exact, sportivul este acuzat că și-ar fi sechestrat și răpit fosta parteneră de viață.

Gervonta Davis, acuzat de sechestrare și răpire

Pe plan profesional, lucrurile merg ca pe roate pentru Gervonta Davis. În viața personală și cea amoroasă pe de altă parte, problemele se țin în lanț pentru marele campion.

ADVERTISEMENT

În repetate rânduri, campionul a fost arestat pentru violență, dar și alte acțiuni ilegale. Și iată că de această dată, fosta iubită a acestuia lansează niște acuzații cât se poate de dure.

Courtney Rosse l-a acuzat pe Gervonta Davis de agresiune gravă, sechestrare, dar și răpire. Totodată, fosta parteneră a sportivului l-a mai acuzat și de provocare intenționată a distresului emoțional.

ADVERTISEMENT

Ce i-ar fi făcut sportivul fostei sale iubite

Cum s-ar fi întâmplat totul? Femeia în vârstă de 30 de ani spune că sportivul ar fi atacat-o la locul ei de muncă. Mai mult de atât, aceasta a fost amenințată că va fi omorâtă. Și lucrurile nu s-au oprit doar aici.

ADVERTISEMENT

Gervonta Davis ar fi târât-o pe scări pe fosta sa parteneră, prin bucătărie, dar și prin ușa din spate a clădirii. Ulterior, conflictul a continuat în parcare, unde aceasta ar fi fost bătută, relatează .

Și incidentul nu a fost unul singular. Cei doi au fost împreună 5 luni de zile, iar în tot acest timp, Mai mult de atât, acesta ar fi încercat chiar să o și stranguleze, povestește ea.

ADVERTISEMENT

Courtney Rosse solicită daune pentru stres

Având în vedere cele întâmplate, femeia a solicitat un proces și daune pe măsură. Mai exact, aceasta cere nu mai puțin de 50.000 de dolari pentru stres post-traumatic.

Până în momentul de față, Gervonta Davis nu a comentat subiectul. Pe de altă parte, având în vedere acuzațiile care i-au tot fost aduse de-a lungul timpului, cel mai probabil sportivul va avea probleme.

Amintim faptul că în ultimii 8 ani, acesta a avut mai multe probleme cu legea. În 2017 a fost acuzat pentru agresiune gravă de un prieten din copilărie. Un an mai târziu, acesta a fost arestat după o bătaie în Washington DC.

În 2021, David a fost arestat după ce a cauzat un accident auto. Acesta a trecut pe culoarea roșie a semaforului atunci. Iar șirul evenimentelor a continuat. Atât în 2020, 2022 și de două ori în 2025, a fost acuzat de partenerele lui pentru violență fizică.