Sport

Marele campion olimpic, diagnosticat cu cancer în stadiul 4. Soția suferă la rândul său de o boală gravă

Un celebru sportiv luptă cu cancerul în fază terminală, în timp ce partenera de viață are o maladie severă. Cuplul are doi copii, în vârstă de 8, respectiv 11 ani.
Alexa Serdan
04.08.2026 | 14:30
Marele campion olimpic diagnosticat cu cancer in stadiul 4 Sotia sufera la randul sau de o boala grava
Campionul olimpic care luptă cu cancerul, iar soția are scleroză multiplă. Sursa foto: Instagram.com
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Unul dintre marii campioni olimpici trece prin momente grele după ce în toamna anului 2023 a fost diagnosticat cu cancer în stadiul 4. La scurtă vreme de la aflarea veștii cumplite soția a descoperit că suferă la rândul său de o boală gravă.

Lupta grea a unui sportiv și a soției sale, ambii cu maladii dificile

Sir Chris Hoy (50 de ani) luptă pentru a se face bine, după ce medicii i-au spus că speranța sa de viață este între doi și patru ani. Marele campion la ciclism pe pistă, născut în Edinburgh, capitala Scoției, a aflat în urmă cu aproape 3 ani, în septembrie, că are cancer la prostată în fază terminală, după ce o perioadă lungă avusese o durere persistentă de umăr.

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Fizioterapeutul cu care lucra la acea vreme l-a trimis la o radiografie, în ciuda faptului că nu avea alte simptome. În urma analizelor sportivul medaliat de 6 ori cu aur la Jocurile Olimpice și de 11 ori la Campionatele Mondiale a primit un diagnostic crunt. I-a fost identificată o tumoră la umăr, iar două zile mai târziu a mai primit o veste neplăcută.

Cancerul principal se afla, de fapt, la prostată, dar ajunsese să se răspândească deja la pelvis, șold, coloană vertebrală, coaste și umăr. Legendarul sportiv nu a primit informațiile tocmai bine, însă două luni mai târziu s-a lovit de o nouă dramă. Soția sa, Sarra, a descoperit că are scleroză multiplă. Timp de o lună femeia i-a ascuns acest lucru pentru a nu-l îngrijora suplimentar.

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„Este incredibilă. Primește tratament și se simte foarte bine. Sarra a început să meargă cu bicicleta pentru a participa la Turul 4 și este mai în formă fizică ca niciodată. Este hotărâtă că [scleroza multiplă] nu îi va sta în cale”, a declarat Sir Chris Hoy, pentru The Guardian.

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”Cancerul este un concept abstract pentru copii”

„Face tot ce poate pentru a mă sprijini pe mine și familia. Concepția copiilor despre timp este foarte diferită de a noastră și știu cum să trăiască clipa. Au fost mai îngrijorați când mi-am rupt piciorul decât de diagnosticul de cancer, pentru că vedeau cum mă durea. Nu puteam să mă ridic.

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Cancerul este un concept abstract pentru copii și am încercat să nu-i permitem să schimbe prea mult viața de familie. Ei înțeleg situația, dar, în egală măsură, trăiesc aici și acum”, a mai spus Sir Chris Hoy, care are doi copii, Callum, în vârstă de 11 ani, și Chloe, în vârstă de opt ani.

Cum luptă sportivul cu cancer în stadiul 4

Scoțianul care este sextuplu campion olimpic la ciclism pe pistă este motivat să meargă mai departe. Campionul olimpic vrea să depășească speranța de viață dată de cadrele medicale, dovadă că nu a renunțat la mișcare. Sir Chris Hoy are constant o activitate fizică și își ține moralul ridicat în lupta cu cancerul în stadiul 4.

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„Exercițiile fizice reprezintă o parte importantă a modului în care mă confrunt cu cancerul. Există numeroase studii care arată că exercițiile fizice pot îmbunătăți eficacitatea medicamentelor împotriva cancerului. Poate mări timpul până la recidivă. Dacă sportul ar fi sub formă de pastile, ar fi aclamat ca un medicament miraculos.

Mișcarea e un tratament miraculos. În ceea ce privește diagnosticul meu, a durat ceva timp până să găsim un aspect pozitiv sau o oportunitate pentru acea situație cu adevărat dificilă. Dar acum, în opinia mea, asta înseamnă că ne putem schimba atitudinea vizavi de un cancer în stadiul 4”, a mai spus Sir Chris Hoy, conform The Sun.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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