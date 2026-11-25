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. ”Nerazzurrii” au condus în trei rânduri cu o diferență de două goluri, însă bergamascii au ”smuls” un punct în primul minut de prelungiri, prin Franck Kessie. La finalul duelului, Cristi Chivu (46 de ani) a fost criticat dur de jurnaliștii italieni.

Antonio Cassano, nemilos față de vedeta lui Cristi Chivu

După remiza dramatică a lui Inter cu Atalanta, 4-4, Antonio Cassano a luat atitudine. Fostul atacant al ”nerazzurrilor” și al naționalei Italiei consideră că tehnicianul român nu poartă vina pentru rezultatul de la Bergamo. Cassano consideră că problema majoră a lui Inter a fost jucătorul care a intrat pe parcursul partidei.

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”Oricine vine de pe bancă este întotdeauna mai bun decât cel al Atalantei, nu e ca și cum ar fi intrat cineva de la Pizzighettone (n.r. – echipă desființată în 2012, ultima apariție a fost în Serie D). Apoi voi deschide și voi închide paranteze: Spence este un fiasco pentru mine, a fost pe bancă la Genoa, a jucat și nu a jucat la Tottenham, apoi s-a trezit jucând la Campionatul Mondial.

Dintr-o dată, Spence joacă mereu și este un jucător imposibil de jucat. A readus Atalanta în joc, a cedat cornerul. A făcut o fază invers, ca și cum fotbalul nu ar avea nicio legătură în mintea sa. Poți juca baschet, baseball, orice. Cineva care joacă pentru Inter Milano și Anglia nu poate face o astfel de greșeală”, a spus Antonio Cassano, potrivit .

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Pe lângă fotbalistul englez, în colimatorul fostului vârf de pe ”Giuseppe Meazza” au mai intrat alți fotbaliști: ”Nu mi-a plăcut prea mult Dumfries, dar a fost funcțional pe aripă: îl voi alege pe el sau pe Diouf toată viața. Nu știu ce se întâmplă cu francezul: a fost titular obișnuit și a fost chiar chemat de Zidane”.

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Inter pierdut locul secund din Serie A

În urma rezultatului de egalitate de pe Stadio Atleti Azzurri d’Italia, diferența dintre liderul campionatului, Lazio, și Inter s-a mărit la trei puncte. De asemenea, . ”Nerazzurrii” au, în prezent, 29 de puncte în Serie A, fiind la o lungime în spatele ”capitolinilor”.

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Pentru echipa de pe ”Giuseppe Meazza”, urmează duelul de pe teren propriu, din etapa 5 a fazei principale a Ligii Campionilor, contra lui VfB Stuttgart, mâine, de la ora 22:00. Inter va reveni în Serie A sâmbătă, 28 noiembrie, tot pe teren propriu, când va primi vizita celor de la Genoa. Acestea sunt meciurile elevilor lui Chivu, din campionat, până la finalul anului calendaristic: