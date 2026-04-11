Marele Dudu Georgescu, cea mai emoționantă reacție după moartea lui Mircea Lucescu: „A însemnat totul pentru mine! Sunt distrus psihic!”

Gabriel-Alexandru Ioniță
11.04.2026 | 14:43
Dudu Georgescu, mesaj cutremurător după moartea lui Mircea Lucescu.
Dudu Georgescu (75 de ani) este extrem de afectat de moartea lui Mircea Lucescu la vârsta de 80 de ani. Fostul mare atacant al lui Dinamo, coechipier cu „Il Luce” în „Ștefan cel Mare” și la echipa națională în anii ’70, golgheterul all-time al campionatului intern și dublu câștigător al „Ghetei de Aur”, este stabilit de mai bine de 20 de ani în Canada împreună cu soția sa Marina.

Cu această ocazie extrem de tristă reprezentată de pierderea bunului său prieten, a ținut să transmită prin intermediul fiului său o scrisoare ca omagiu pentru fostul mare fotbalist și antrenor, întrucât a fost mult prea tulburat de cele întâmplate pentru a se putea exprima altfel decât în scris vizabi de această tragedie a întregului sport românesc. „Tatălui meu i-a fost foarte greu să transmită acest mesaj, este distrus de dispariția bunului său prieten, domnul Mircea Lucescu, însă a reușit, printre lacrimi, să-mi redea aceste rânduri. În același timp vreau să transmit și eu sincere condoleanțe familiei, doamnei Neli și lui Răzvan”, a explicat fiul lui Dudu Georgescu.

În rândurile transmise, fostul mare golgheter a explicat că Mircea Lucescu „a însemnat totul” pentru el ca fotbalist, dar și ca om, cei doi având în vremea respectivă o relație foarte apropiată la nivel personal. De asemenea, Dudu a explicat cât de mult a însemnat contribuția fostului său coechipier la faptul că el a ajuns să câștige de două ori „Gheata de Aur”. Nu în ultimul rând, Georgescu a folosit expresia „distrus psihic” când a încercat să descrie prin ce trece în aceste zile.

„Mircea Lucescu a însemnat totul pentru mine ca fotbalist. Cel mai bun coleg, un om deosebit, un prieten adevărat și minunat. Am câștigat două Ghete de Aur din pasele lui. Sunt distrus psihic de moartea lui. Va rămâne în inima mea pentru totdeauna. Soția mea îi transmite lui Neli condoleanțe și toată iubirea ei. Același lucru și pentru Răzvan”, este mesajul transmis de Dudu Georgescu, publicat de prosport.ro. 

Cum l-a ajutat Mircea Lucescu pe Dudu Georgescu să câștige de două ori „Gheata de Aur”

Despre faptul că Mircea Lucescu „l-a făcut golgheter” pe Dudu Georgescu prin centrările sale perfecte pe vremea când cei doi se aflau la Dinamo a vorbit pe larg în urmă cu ceva timp și Andrei Vochin la „Oldies but Goldies”: „Mircea Lucescu a contribuit într-un fel sau altul la toate cele patru Ghete de Aur pe care le-a obținut fotbalul românesc. Fotbalul românesc are două Ghete de Aur prin Dudu Georgescu în ’75 și ’77, o Gheată de Aur prin Rodion Cămătaru în ’87 și una prin Mateuț în ’89. La primele două, Lucescu a fost colegul lui Dudu Georgescu și din centrările lui a marcat Dudu foarte multe goluri. La celelalte două, Mircea Lucescu a fost antrenorul celor doi”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
