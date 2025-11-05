Marele Emeric Ienei! 10 momente fabuloase dintr-o carieră de excepţie. Video

ADVERTISEMENT

Emeric Ienei s-a născut pe data de 22 martie 1937 în comuna Agrişu Mic, din Arad. A făcut carieră la clubul Steaua, atât de jucător, cât şi ca antrenor, fiind unul dintre protagoniştii celei mai mari performanţe din istoria fotbalului românesc: câştigarea Cupei Campionilor din 1986 cu Steaua Bucureşti.

Emeric Ienei a murit. 10 momente fabuloase dintr-o carieră de excepţie

Întreaga viaţă îi este legată de clubul Steaua, însă puţini ştiu că înainte de a deveni fotbalist, Emeric Ienei voia să se facă avocat. A luat drumul fotbalului şi a debutat anul 1955 la Flamura Roşie Arad, cum se numea UTA Arad la acea vreme. şi a început una dintre cele mai de succes poveşti din fotbalul românesc.

ADVERTISEMENT

FANATIK vă prezintă în continuare 10 momente fabuloase din cariera lui Emeric Ienei.

Transferul la Steaua

Emeric Ienei s-a transferat la Steaua la vârsta de 20 de ani, în 1957. Ienei a evoluat pe postul de mijlocaş defensiv şi a fost jucător al roş-albaştrilor timp de 12 ani, până în 1969, când avea 32 de ani. , echipă pentru care a marcat 7 goluri.

ADVERTISEMENT

Primul titlu de campion

Steaua a câştigat al cincilea titlu de campioană la finalul sezonului 1959-1960. Avea să fie primul campionat câştigat de Emeric Ienei. Avea să fie ultimul sezon când echipa se numea Casa Centrală a Armatei. Ulterior, Emeric Ienei a mai câştigat două titluri ca jucător al Stelei: în 1961 şi 1968.

ADVERTISEMENT

Participarea la Jocurile Olimpice cu naţionala României

Emeric Ienei a bifat 12 selecţii în naţionala României, iar cea mai importantă competiţie la care a participat alături de prima reprezentativă a fost turneul olimpic din 1964, de la Tokyo. Atunci, România a încheiat pe locul 5, fiind eliminată în sferturile de finală de Ungaria, echipă care avea să câştige aurul.

Într-un interviu acordat pentru FANATIK în seria „Olimpicii României”, Emeric Ienei a spus: „Am avut ghinion. Sigur am avut ghinion. Puteam ajunge în finală. Dar a fost o tragere grea împotriva Ungariei, cred că dacă am fi prins un alt culoar puteam să jucăm finala cu echipa maghiară, nu în sferturile de finală. Era o generație frumoasă a fotbalului românesc și asta îmi doresc să aibă fotbalul românesc și acum”.

ADVERTISEMENT

Transferul în străinătate

Emeric Ienei a fost unul dintre puţinii fotbalişti români cărora li s-a permis să se transfere în străinătate pe vremea comunismului. El a plecat de la Steaua la Kayserispor în 1969. A evoluat doi ani la echipa din Turcia, unde şi-a încheiat cariera de jucător în 1971, la vârsta de 34 de ani.

Începuturile ca antrenor ale lui Emeric Ienei

După ce şi-a încheiat cariera de jucător la Kayserispor, Emeric Ienei a fost readus la Steaua, ca antrenor secund, în sezonul 1972-1973. „Principal” era Gheorghe Constantin, fostul său coechipier. Un an mai târziu a fost promovat ca antrenor principal şi a încheiat pe locul 5 în primul său sezon de mandat, în 1975. A câştigat primul său titlu ca antrenor în 1976, apoi Steaua a încheiat pe locul doi, iar în 1978 a câştigat din nou titlul. La finalul stagiunii, deşi era campion al României, a fost înlocuit de acelaşi Gheorghe Constantin.

Cupa Campionilor din 1986

În 1984, Emeric Ienei a fost readus la cârma Stelei, iar în anul imediat următor echipa câştiga un nou titlu de campioană a României, care i-a permis să joace în Cupa Campionilor Europeni. Cu Ienei la cârmă, Steaua a eliminat pe rând pe Vejle, Honved Budapesta, Kuusysi Lahti şi Anderlecht Bruxelles pentru a juca finala Cupei Campionilor împotriva Barcelonei, în finala de la Sevilla.

După timpul regulamentar scorul a fost 0-0, însă la loviturile de departajare, Helmut Duckadam a făcut meciul vieţii. A apărat patru lovituri de departajare şi Steaua devenea prima echipă din estul Europei care câştigă cel mai important trofeu european.

A calificat naţionala României la primul CM după 20 de ani

După succesul extraordinar cu Steaua din 1986, Emeric Ienei a preluat echipa naţională de la Mircea Lucescu. Nu a reuşit calificarea la Euro 1988, însă doi ani mai târziu, România a reuşit calificarea după 20 de ani la un turneu final mondial. În Italia, România a fost într-o grupă cu Argentina, Uniunea Sovietică şi Camerun.

„Tricolorii” au învins Uniunea Sovietică, scor 2-0, însă au pierdut surprinzător cu 1-2 în faţa naţionalei din Camerun. În ultima etapă, România a remizat cu Argentina, scor 0-0, şi a reuşit să încheie pe locul doi, calificându-se în optimile de finală.

Acolo au jucat împotriva naţionalei Irlandei. După expirarea timpului regulamentar scorul a fost egal, 0-0. Spre deosebire de 1986, echipa lui Ienei a fost eliminată după executarea loviturilor de departajare, scor 4-5.

VEZI VIDEO PENALTY-URILE:

Şase mandate de antrenor pe banca Stelei

Emeric Ienei a avut nu mai puţin de şase mandate de antrenor pe banca Stelei. Primul a fost între 1975 şi 1978 în care a câştigat două titluri. Apoi a preluat echipa în sezonul 1983-1984, la capătul căruia a fost demis. După doar cinci luni a fost readus pe banca tehincă a roş-albaştrilor, în octombrie 1984 şi a condus echipa până în octombrie 1986.

A mai condus Steaua din aprilie 1991 până în decembrie 1991, apoi între septembrie 1993 şi aprilie 1994, iar ultimul mandat pe banca roş-albaştrilor a fost între octombrie 1998 şi aprilie 2000. Bilanţul total: 6 titluri de campion, 3 Cupe ale României şi Cupa Campionilor Europeni din 1886.

Ultima experienţă ca antrenor: România la Euro 2000

Ultima experienţă ca antrenor a lui Emeric Ienei a fost în 2000 când a preluat echipa naţională înainte de Euro 2000. Avea să fie şi ultimul turneu final al lui Gică Hagi la echipa naţională. România a fost repartizată în „grupa morţii”, însă „tricolorii” au reuşit o calificare miraculoasă, când nimeni nu mai credea.

Debutul a fost împotriva Germaniei, meci încheiat 1-1. Apoi, România a pierdut în ultimele minute meciul cu Portugalia şi era obligată să câştige împotriva Angliei. Cristi Chivu a deschis scorul, însă Shearer şi Owen au întors scorul până în pauză. „Tricolorii” au revenit în partea secundă pe tabelă prin golul lui Dorinel Munteanu. În prelungiri, Ionel Ganea a transformat penalty-ul care a adus victoria şi calificarea României în sferturi, 3-2.

VEZI VIDEO REZUMATUL MECIULUI CU ANGLIA:

Ultimul meci din cariera de antrenor al lui Emeric Ienei a fost şi ultimul al lui Hagi ca jucător al României. Italia a câştigat cu 2-0 în sferturile de finală, într-un meci în care Gheorghe Hagi a văzut cartonaşul roşu. Este ultimul turneu final în care România a trecut de faza grupelor.

VEZI VIDEO REZUMATUL MECIULUI CU ITALIA:

https://www.youtube.com/watch?v=BXCxx1uTWIM

Viaţa lui Emeric Ienei după retragerea din activitate

În ultimele două decenii, Emeric Ienei a fost pentru o perioadă preşedinte al clubului FC Bihor şi a lucrat pentru o perioadă în Federaţia Română de Fotbal. El s-a stabilit în Oradea alături de soţia sa, Ileana Gyulai-Drîmbă-Ienei, care s-a stins din viață în 2021.

Emeric Ienei nu a putut fi prezent la inaugurarea noului stadion Steaua, însă cei din clubul Armatei l-au vizitat pe antrenor acasă, la Oradea, unde i-au dus şi Cupa Campionilor Europeni. Miercuri, 5 noiembrie, nea Imi, simbolul Stelei, a murit la 88 de ani, veste care a îndoliat întreaga țară.