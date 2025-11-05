Sport

Marele Emeric Ienei! 10 momente fabuloase dintr-o carieră de excepţie. Video

Emeric Ienei a fost unul dintre cei mai mari oameni de fotbal pe care i-a avut România. Legendarul antrenor al Stelei a murit la 88 de ani, iar FANATIK vă prezintă 10 episoade fabuloase din viaţa lui.
Marian Popovici, Silviu Ghering
05.11.2025 | 12:05
Marele Emeric Ienei 10 momente fabuloase dintro cariera de exceptie Video
SPECIAL FANATIK
Emeric Ienei a murit la 88 de ani. 10 momente fabuloase ale carierei. Sursa: colaj Fanatik
Emeric Ienei s-a născut pe data de 22 martie 1937 în comuna Agrişu Mic, din Arad. A făcut carieră la clubul Steaua, atât de jucător, cât şi ca antrenor, fiind unul dintre protagoniştii celei mai mari performanţe din istoria fotbalului românesc: câştigarea Cupei Campionilor din 1986 cu Steaua Bucureşti.

Emeric Ienei a murit. 10 momente fabuloase dintr-o carieră de excepţie

Întreaga viaţă îi este legată de clubul Steaua, însă puţini ştiu că înainte de a deveni fotbalist, Emeric Ienei voia să se facă avocat. A luat drumul fotbalului şi a debutat anul 1955 la Flamura Roşie Arad, cum se numea UTA Arad la acea vreme. Doi ani mai târziu a fost transferat la Steaua şi a început una dintre cele mai de succes poveşti din fotbalul românesc.

FANATIK vă prezintă în continuare 10 momente fabuloase din cariera lui Emeric Ienei.

Transferul la Steaua

Emeric Ienei s-a transferat la Steaua la vârsta de 20 de ani, în 1957. Ienei a evoluat pe postul de mijlocaş defensiv şi a fost jucător al roş-albaştrilor timp de 12 ani, până în 1969, când avea 32 de ani. A evoluat în 254 de meciuri pentru Steaua, echipă pentru care a marcat 7 goluri.

Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani
Digi24.ro
Emeric Ienei a murit la vârsta de 88 de ani
Emeric Ienei, în primii ani la Steaua
Emeric Ienei, în primii ani la Steaua

Primul titlu de campion

Steaua a câştigat al cincilea titlu de campioană la finalul sezonului 1959-1960. Avea să fie primul campionat câştigat de Emeric Ienei. Avea să fie ultimul sezon când echipa se numea Casa Centrală a Armatei. Ulterior, Emeric Ienei a mai câştigat două titluri ca jucător al Stelei: în 1961 şi 1968.

Digisport.ro
Echipa Stelei din 1961. Rândul de sus, de la stânga la dreapta: Ștefan Onisie, antrenor, Zavoda II, Ienei, Apolzan, Bone, Ivănescu. Rândul de jos, aceeași ordine: Cacoveanu, Constantin, Voinescu, Alecsandrescu, Raksi, Tătaru I.
Echipa Stelei din 1961. Rândul de sus, de la stânga la dreapta: Ștefan Onisie, antrenor, Zavoda II, Ienei, Apolzan, Bone, Ivănescu. Rândul de jos, aceeași ordine: Cacoveanu, Constantin, Voinescu, Alecsandrescu, Raksi, Tătaru I.

Participarea la Jocurile Olimpice cu naţionala României

Emeric Ienei a bifat 12 selecţii în naţionala României, iar cea mai importantă competiţie la care a participat alături de prima reprezentativă a fost turneul olimpic din 1964, de la Tokyo. Atunci, România a încheiat pe locul 5, fiind eliminată în sferturile de finală de Ungaria, echipă care avea să câştige aurul.

Într-un interviu acordat pentru FANATIK în seria „Olimpicii României”, Emeric Ienei a spus: „Am avut ghinion. Sigur am avut ghinion. Puteam ajunge în finală. Dar a fost o tragere grea împotriva Ungariei, cred că dacă am fi prins un alt culoar puteam să jucăm finala cu echipa maghiară, nu în sferturile de finală. Era o generație frumoasă a fotbalului românesc și asta îmi doresc să aibă fotbalul românesc și acum”.

Emeric Ienei şi Gheorghe Constantin. Foto. Captura revista Sport
Emeric Ienei şi Gheorghe Constantin. Foto. Captura revista Sport

Transferul în străinătate

Emeric Ienei a fost unul dintre puţinii fotbalişti români cărora li s-a permis să se transfere în străinătate pe vremea comunismului. El a plecat de la Steaua la Kayserispor în 1969. A evoluat doi ani la echipa din Turcia, unde şi-a încheiat cariera de jucător în 1971, la vârsta de 34 de ani.

Începuturile ca antrenor ale lui Emeric Ienei

După ce şi-a încheiat cariera de jucător la Kayserispor, Emeric Ienei a fost readus la Steaua, ca antrenor secund, în sezonul 1972-1973. „Principal” era Gheorghe Constantin, fostul său coechipier. Un an mai târziu a fost promovat ca antrenor principal şi a încheiat pe locul 5 în primul său sezon de mandat, în 1975. A câştigat primul său titlu ca antrenor în 1976, apoi Steaua a încheiat pe locul doi, iar în 1978 a câştigat din nou titlul. La finalul stagiunii, deşi era campion al României, a fost înlocuit de acelaşi Gheorghe Constantin.

Jos: Nicolae Pantea, Cornel Vlad, Ion Helvei, Gheorghe Tătari, Florea Voinea, Ion Dumitru, Anghel Iordănescu, Constantin Dumitriu, Viorel Năstase. Sursa: as47.ro
Steaua în sezonul 1972-1973. De la stânga la dreapta: Gheorghe Constantin (antrenor principal), Sâtmăreanu, Ciugarin, Smarandache, Negrea, Huidu, Iordache, Vigu, Cristache, Ștefănescu, Hălmăgeanu, Emerich Jenei (antrenor secund)
Jos: Pantea, Vlad, Helvei, Tătari, Voinea, Dumitru, Iordănescu, Dumitriu, Năstase. Sursa: as47.ro

Cupa Campionilor din 1986

În 1984, Emeric Ienei a fost readus la cârma Stelei, iar în anul imediat următor echipa câştiga un nou titlu de campioană a României, care i-a permis să joace în Cupa Campionilor Europeni. Cu Ienei la cârmă, Steaua a eliminat pe rând pe Vejle, Honved Budapesta, Kuusysi Lahti şi Anderlecht Bruxelles pentru a juca finala Cupei Campionilor împotriva Barcelonei, în finala de la Sevilla.

După timpul regulamentar scorul a fost 0-0, însă la loviturile de departajare, Helmut Duckadam a făcut meciul vieţii. A apărat patru lovituri de departajare şi Steaua devenea prima echipă din estul Europei care câştigă cel mai important trofeu european.

Emeric Ienei, alături e Anghel Iordănescu după finala din 1986
Emeric Ienei, alături e Anghel Iordănescu după finala din 1986

A calificat naţionala României la primul CM după 20 de ani

După succesul extraordinar cu Steaua din 1986, Emeric Ienei a preluat echipa naţională de la Mircea Lucescu. Nu a reuşit calificarea la Euro 1988, însă doi ani mai târziu, România a reuşit calificarea după 20 de ani la un turneu final mondial. În Italia, România a fost într-o grupă cu Argentina, Uniunea Sovietică şi Camerun.

„Tricolorii” au învins Uniunea Sovietică, scor 2-0, însă au pierdut surprinzător cu 1-2 în faţa naţionalei din Camerun. În ultima etapă, România a remizat cu Argentina, scor 0-0, şi a reuşit să încheie pe locul doi, calificându-se în optimile de finală.

Emeric Ienei, alături de Ionuţ Lupescu şi Gabi Balint
Emeric Ienei, alături de Ionuţ Lupescu şi Gabi Balint

Acolo au jucat împotriva naţionalei Irlandei. După expirarea timpului regulamentar scorul a fost egal, 0-0. Spre deosebire de 1986, echipa lui Ienei a fost eliminată după executarea loviturilor de departajare, scor 4-5.

VEZI VIDEO PENALTY-URILE: 

Şase mandate de antrenor pe banca Stelei

Emeric Ienei a avut nu mai puţin de şase mandate de antrenor pe banca Stelei. Primul a fost între 1975 şi 1978 în care a câştigat două titluri. Apoi a preluat echipa în sezonul 1983-1984, la capătul căruia a fost demis. După doar cinci luni a fost readus pe banca tehincă a roş-albaştrilor, în octombrie 1984 şi a condus echipa până în octombrie 1986.

A mai condus Steaua din aprilie 1991 până în decembrie 1991, apoi între septembrie 1993 şi aprilie 1994, iar ultimul mandat pe banca roş-albaştrilor a fost între octombrie 1998 şi aprilie 2000. Bilanţul total: 6 titluri de campion, 3 Cupe ale României şi Cupa Campionilor Europeni din 1886.

Emeric Ienei, alături de Tudorel Stoica, la Braşov, în 1993. Sursa: sportpictures.eu
Emeric Ienei, alături de Tudorel Stoica, la Braşov, în 1993. Sursa: sportpictures.eu

Ultima experienţă ca antrenor: România la Euro 2000

Ultima experienţă ca antrenor a lui Emeric Ienei a fost în 2000 când a preluat echipa naţională înainte de Euro 2000. Avea să fie şi ultimul turneu final al lui Gică Hagi la echipa naţională. România a fost repartizată în „grupa morţii”, însă „tricolorii” au reuşit o calificare miraculoasă, când nimeni nu mai credea.

Emeric Ienei, selecţionerul naţionalei României în 2000
Emeric Ienei, selecţionerul naţionalei României în 2000

Debutul a fost împotriva Germaniei, meci încheiat 1-1. Apoi, România a pierdut în ultimele minute meciul cu Portugalia şi era obligată să câştige împotriva Angliei. Cristi Chivu a deschis scorul, însă Shearer şi Owen au întors scorul până în pauză. „Tricolorii” au revenit în partea secundă pe tabelă prin golul lui Dorinel Munteanu. În prelungiri, Ionel Ganea a transformat penalty-ul care a adus victoria şi calificarea României în sferturi, 3-2.

VEZI VIDEO REZUMATUL MECIULUI CU ANGLIA: 

Ultimul meci din cariera de antrenor al lui Emeric Ienei a fost şi ultimul al lui Hagi ca jucător al României. Italia a câştigat cu 2-0 în sferturile de finală, într-un meci în care Gheorghe Hagi a văzut cartonaşul roşu. Este ultimul turneu final în care România a trecut de faza grupelor.

VEZI VIDEO REZUMATUL MECIULUI CU ITALIA: 

https://www.youtube.com/watch?v=BXCxx1uTWIM

Viaţa lui Emeric Ienei după retragerea din activitate 

În ultimele două decenii, Emeric Ienei a fost pentru o perioadă preşedinte al clubului FC Bihor şi a lucrat pentru o perioadă în Federaţia Română de Fotbal. El s-a stabilit în Oradea alături de soţia sa, Ileana Gyulai-Drîmbă-Ienei, care s-a stins din viață în 2021.

Emeric Ienei nu a putut fi prezent la inaugurarea noului stadion Steaua, însă cei din clubul Armatei l-au vizitat pe antrenor acasă, la Oradea, unde i-au dus şi Cupa Campionilor Europeni. Miercuri, 5 noiembrie, nea Imi, simbolul Stelei, a murit la 88 de ani, veste care a îndoliat întreaga țară.

Emeric Ienei, alături de familie
Emeric Ienei, alături de familie
  • 7 mai 1986 este data în care Emeric Ienei a câştigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua
  • 9 titluri de campion al României are Ienei cu Steaua (ca jucător şi antrenor)
Fanatik
Fanatik
Fanatik
iamsport.ro
