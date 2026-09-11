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„Marele exclus”. Radu Drăgușin, OUT după venirea lui Paolo Vanoli la Fiorentina! Care sunt planurile italianului

După ce Fabio Grosso a fost demis de la Fiorentina, Paolo Vanoli a revenit la cârmă. Odată cu venirea lui, Radu Drăgușin și-ar putea pierde postul de titular
Ciprian Păvăleanu
11.09.2026 | 11:00
Marele exclus Radu Dragusin OUT dupa venirea lui Paolo Vanoli la Fiorentina Care sunt planurile italianului
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Radu Drăgușin și-ar putea pierde postul de titular la Fiorentina. Foto: Colaj FANATIK
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Fabio Grosso a mizat pe Radu Drăgușin (24 de ani) în primele trei meciuri din Serie A, iar românul a avut evoluții oscilante. El a făcut un meci foarte bun împotriva lui Torino, dar a fost depășit de situație în meciurile cu AS Roma și Frosinone. Paolo Vanoli, antrenorul care a salvat-o pe Fiorentina în sezonul trecut și care acum a revenit la echipă, s-ar putea să nu se mai bazeze pe serviciile internaționalului român, anunță italienii.

Radu Drăgușin ar putea fi scos din „primul 11” de la Fiorentina

Fiorentina deschide etapa cu numărul 4 din Serie A joi seară, cu un meci extrem de important. Formația „viola” merge în deplasare la Venezia, echipă care se află în aceeași situație: 0 puncte după 3 meciuri. Acesta va fi primul meci de la revenirea lui Paolo Vanoli, iar italianul are alte planuri față de cele ale lui Fabio Grosso.

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Conform celor de la fiorentinanews.com, noul antrenor al echipei lui Radu Drăgușin intenționează să mizeze pe mai mulți fotbaliști cu care a lucrat în mandatul său precedent și cu ajutorul cărora a salvat echipa de la retrogradarea în Serie B. Astfel, el ar urma să-i folosească pe posturile de stoperi pe Pongracic și Ranieri, iar Radu Drăgușin, care nu a avut startul dorit la noua sa echipă, va fi lăsat pe banca de rezerve: „Dodò revine în dreapta, într-o apărare de patru, în care perechea centrală este așteptată să fie formată din Pongracic și Ranieri, marele exclus fiind Radu Drăgușin”, notează aceștia.

Radu Drăgușin este doar împrumutat la Fiorentina! Cum s-ar putea realiza transferul definitiv

Momentan, Tottenham l-a trimis pe Radu Drăgușin la Fiorentina doar sub formă de împrumut, în schimbul căruia italienii au plătit 1,5 milioane de euro. Italienii au opțiunea unui transfer definitiv la finalul sezonului, pentru care Fiorentina ar trebui să mai plătească încă 17,5 milioane de euro, suma totală ajungând la 19 milioane de euro.

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Această opțiune se poate transforma chiar într-o obligație de cumpărare a stoperului, însă doar în condițiile în care Radu Drăgușin va bifa cel puțin 60% din meciurile de Serie A din acest sezon. Până acum, Radu Drăgușin are 3 apariții din tot atâtea etape, însă dacă Vanoli va considera că nu are nevoie de român, atunci el probabil va apărea tot mai rar pe teren, tocmai pentru ca la final clubul să nu fie obligat să achite o sumă uriașă pentru un jucător pe care antrenorul principal nu și-l dorește. Rămâne de văzut dacă informațiile oferite de italieni se vor adeveri, întrucât Fiorentina va juca împotriva Veneziei joi, 11 septembrie, de la ora 21:45.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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