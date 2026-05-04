Marele Fabio Capello, comparație incredibilă după ce Cristi Chivu a câștigat titlul cu Inter: „La fel ca mine când am preluat AC Milan”

Cristi Chivu și Inter țin primele pagini ale ziarelor din Italia. Pe rând, legende ale fotbalului italian și nu numai îl felicită pe antrenorul român care a adus în vitrina „nerazzurrilor” titlul cu numărul 21. Fabio Capello, antrenorul legendar al Italiei, a comparat situația lui Chivu cu cea pe care a avut-o el însuși în momentul în care a preluat AC Milan.

Fabio Capello, după ce Inter a câștigat titlul în Italia: „O calitate și o forță superioare adversarilor”

Fabio Capello este ferm convins că Inter a meritat să câștige titlul în Serie A. La începutul sezonului, fostul antrenor de la Juventus sau Real Madrid miza pe faptul că Napoli și Inter vor lupta pentru Scudetto. Constanța și calitatea superioare au făcut diferența în opinia lui .

„Pentru mine, Inter a fost singura echipă care, pe hârtie, putea concura cu Napoli la începutul anului. Conte a avut destule probleme cu accidentările, dar să nu uităm nici de cele ale lui Chivu. Mai presus de toate, accidentările lui Calhanoglu și ale lui Dumfries: absența olandezului pe aripa dreaptă s-a văzut imediat. Dar, în ciuda acestui fapt, am văzut o echipă care, pe termen lung, a avut o calitate și o forță superioare adversarilor”, a spus Fabio Capello, pentru Gazzetta dello Sport.

Comparația lui Fabio Capello cu Cristi Chivu: „Aceeași situație ca atunci când am preluat AC Milan”

Cristi Chivu a trebuit să le dea un restart jucătorilor de la Inter. În sezonul precedent, „nerazzurri” au fost aproape să câștige UEFA Champions League și titlul în Serie A, însă au rămas fără vreun trofeu obținut. cu cel pe care el însuși l-a avut la AC Milan. Capello i-a antrenat pe „Diavoli” în 3 perioade diferite: 1987, 1991-1996 și 1997-1998.

„Părea aceeași situație ca atunci când am preluat AC Milan. Și cred că a făcut același lucru cu acest Inter ca mine: multă muncă psihologică, în primul rând. Niște fantome trebuiau alungate, iar el a reușit”, a spus Capello, care consideră că Lautaro Martinez a fost principala armă a lui Chivu la Inter.

„Căpitanul, Lautaro. Pentru că a fost singurul jucător care a acționat cu adevărat ca și căpitan pe tot parcursul sezonului, pe teren și în vestiar. El este și a fost crucial în acest sens. A dat întotdeauna dovadă de tărie și de capacitatea de a-și inspira coechipierii, chiar și atunci când era accidentat și nu putea juca. A fost mereu acolo. A mers întotdeauna dincolo de golurile pe care le-a marcat și a ieșit în evidență prin exemplul pe care l-a dat atât pe teren, cât și în afara lui”, au fost cuvintele lui Fabio Capello.