Marele Florin Piersic, invitat special la U Cluj – CFR Cluj. Ce scenografie specială i-au pregătit „șepcile roșii”. Video

Etapa cu numărul 11 din SuperLiga României s-a încheiat în stil mare! U și CFR au fost protagonistele derby-ului Clujului, care a fost deschis printr-un discurs al unei mari personalități a Clujului, Florin Piersic. „Șepcile roșii” i-au dedicat o scenografie spectaculoasă.

ADVERTISEMENT

Florin Piersic, invitat special la derby-ul Clujului. Ce scenografie i-a pregătit galeria Universității

Pentru fanii clujeni, derby-ul dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj are o însemnătate uriașă. Atmosfera de pe stadion este întotdeauna încântătoare, iar pentru ca tabloul să fie perfect, U Cluj, căci ea a fost organizatoarea acestei partide, a reușit să-l aducă pe marele Florin Piersic pentru a rosti câteva cuvinte înainte de meci.

În stilul caracteristic, legendarul actor a ținut un discurs lung de câteva minute pentru fanii prezenți pe Cluj Arena, povestind, așa cum îi place, întâmplări din remarcabila sa viață. În cinstea sa, suporterii Universității Cluj i-au pregătit o scenografie specială, în care au ilustrat emblema echipei, iar în spatele acesteia pe Florin Piersic în rolul lui „Mărgelatu”.

ADVERTISEMENT

Cu ce echipă de fotbal ține Florin Piersic

Născut în Cluj, Florin Piersic recunoștea într-un interviu acordat lui Ioan Chirilă în urmă cu 65 de ani că, la fel ca orice clujean la acea vreme, echipa sa favorită era „Știința”, actuala Universitatea Cluj.

Florin Piersic a dezvăluit că nu a suportat niciodată să privească fotbalul în fața micului ecran: „Niciodată la televizor! Nu-mi place fotbalul de studio. Fotbalul pe întuneric, cu scrumiera în faţă, e ca nunta fără lăutari. În tribună bucuria e mai mare, iar decepţia mai mică”, spunea legendarul actor, citat de

ADVERTISEMENT

Cum s-au terminat ultimele cinci dueluri dintre cele două echipe ale Clujului

În ultima perioadă, derby-urile dintre cele două echipe au devenit din ce în ce mai încinse, iar spectacolul nu s-a lăsat niciodată așteptat. În cele două meciuri din play-off-ul sezonului trecut, U și CFR și-au împărțit punctele, fiecare câștigând cu scorul de 1-0 meciul de acasă.

ADVERTISEMENT

În schimb, partidele din sezonul regulat au fost adevărate opere de artă, pline de suspans și răsturnări de situație, ambele meciuri având același rezultat final:

Ultimul scor categoric dintre cele două avea loc acum aproape doi ani, când „feroviarii” le aplicau „studenților” o înfrângere usturătoare cu 4-0, iar printre marcatori se regăseau fotbaliști precum Philip Otele sau Daniel Bîrligea.