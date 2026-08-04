Marele fotbalist german are o nouă iubită la doar câteva săptămâni după ce a divorțat de soția sa, alături de care a trăit aproape 17 ani

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Un mare fotbalist german se află în centrul atenției pe planul sentimental. Cunoscutul atacant are o nouă iubită la doar câteva săptămâni după ce a divorțat de soția sa, Lisa. Anunțul separării a fost făcut prin intermediul avocatului.

După un mariaj de 17 ani fotbalistul are o nouă relație amoroasă

Thomas Muller (36 ani) este un fotbalist de legendă originar din Germania cu un palmares interesant pe teren. Internaționalul, dublu câştigător al Ligii Campionilor (2013 şi 2020), a pus capăt colaborării cu clubul Bayern Munchen în 2025, după o perioadă de 25 de ani. Ajunsese la academia de tineret în anul 2000.

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Fotbalistul a cucerit 12 titluri în Bundesliga, 2 trofee ale Ligii Campionilor și 6 Cupe ale Germaniei. De asemenea, a câștigat 2 Supercupe ale Europei şi 2 Cupe Mondiale ale Cluburilor alături de formația cu care a scris istorie. Pasionat de activitatea sa acesta .

În plus, s-a declarat . În schimb, în planul personal a trecut printr-un eșec. În luna iunie a anunțat că pune capăt mariajului pe care-l avea cu soția sa, Lisa. Cuplul a ajuns la altar în 2009, ceea ce înseamnă că au fost împreună aproape 17 ani.

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Cu toate acestea, starul german nu a rămas singur o perioadă mult prea lungă. Recent, s-a aflat că și-a refăcut viața sentimentală cu o tânără mult mai mică decât el. Concret, între cei doi este o diferență de vârstă de 10 ani, dar acest lucru nu stă în calea fericirii lor. Thomas Muller pare extrem de încântat de actuala parteneră.

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🚨 𝗡𝗘𝗪: Thomas Müller has found a new girlfriend just weeks after confirming his split from his wife of nearly 17 years. The German legend is dating 26-year-old French finance professional Eve Rose Bitbol. The pair have reportedly been together in New Jersey during the World… — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Cine este actuala iubită a fotbalistului

Femeia cu care se iubește de câteva săptămâni Thomas Muller se numește Eve Rose Bitbol, conform . Tânăra în vârstă de 26 de ani este considerată o profesionistă în domeniul financiar francez. Și-a terminat studiile de afaceri la Paris în urmă cu un an, iar în prezent lucrează în investiții și piețe de capital.

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Zvonurile arată faptul că fotbalistul și actuala iubită sunt de nedespărțit de când s-au cunoscut. Ei au apărut împreună în New Jersey în timpul finalei Campionatului Mondial. Mai mult decât atât, au fost surprinși în Charlotte în timpul meciului MLS All-Star. Momentan, pe social media nu s-au afișat prin intermediul imaginilor.

În schimb, pe rețeaua X circulă o fotografie cu cei doi, poza fiind surprinsă într-un bar. În această imagine Thomas Muller zâmbește cu gura până la urechi, în timp ce frumoasa șatenă este mai discretă. Internauții au lăsat numeroase comentarii, majoritatea bucurându-se că internaționalul german și-a găsit o nouă parteneră.