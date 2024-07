Marele Garry Kasparov a vorbit la Bucureşti despre influența Rusiei. „România e zonă sigură, nu m-aș duce în Ungaria, sunt multe ţări cu agenţi KGB inflitrați”

Marele maestru Garry Kasparov, prezent La București în cadrul turneului Superbet Chess Classic România 2024, a vorbit și despre amenințările Rusiei în actualul context geopolitic dar și în contextul alegerilor prezidențiale din România.

Primejdia rusă pentru democrațiile europene

Marele maestru și multiplul campion la șah Garry Kasparov a fost prezent la , la turneul Superbet Chess Classic România 2024, context în care a comentat și amenințărie Rusiei la adresa democrațiilor europene, Kasparov fiind cunoscut ca un critic acerb al lui Vladimir Putin.

Garry Kasparov a fost întrebat dacă urmărește situația politică din România în condițiile în care, așa cum a declarat el, în interviurile recente, a spus că urmărește tot ce se întâmplă în întreaga lume, în special în actualul context geopolitic.

„Nu sunt total străin de acestea, știu că ați avut alegeri în iunie, veți avea alegeri în septembrie. Dar, din perspectiva mea, știți, cantitatea de atenție pe care am acordat-o situației politice depinde de tendința politică: dacă există un sprijin tot mai mare pentru agresiunea lui Putin, dacă și România este în acceastă zonă. Da, aveți niște tipi rigizi, asta este, dar nu cu siguranță ca în Franța. Unde putem vedea adevărata provocare este că unii noi membri ai Parlamentului nu sunt decât agenți deschiși pro-Putin”, a spus Kasparov, care a precizat că, din punctul lui de vedere, țări ca România și Polonia sunt „zone sigure”, în contextul în care el a fost pus pe lista neagră a Kremlinului.

Totodată, marele maestru a precizat că, în opinia sa, amenințările nucleare ale lui Putin sunt „un bluf al Moscovei”, și că liderul de la Kremlin nu va da ordinul fatal în special din cauza opoziției și intereselor geo-strategice ale Chinei.

„Sunt multe ţări în care sunt inflitraţi agenţi KGB”

„Ţări ca România, Polonia, Ţările Baltice sunt în zona sigură. Mereu m-am simţit în siguranţă aici. Alegerile nu vor afecta poziţia României faţă de războiul din Ucraina. Aici mă simt în siguranţă, în Bucureşţti, la Varşovia, la Vilnius, la Tallinn, dar sunt multe locuri în care nu mă mai duc. Când jucam şah vizitam mai multe ţări, acum mai puţine. Cu siguranţă nu m-aş duce în Ungaria, nu mă duc la Viena. Ştiu că sunt multe ţări în care sunt inflitraţi agenţi KGB. Ştiu riscurile, dar ce să fac? Mai bine nu mă gândesc. Dacă te temi, eşti ca şi mort”, a declarat Kasparov.

„Putin este fericit să intervină oriunde”

Kasparov a admis că alegerile prezidențiale sunt „întotdeauna o luptă dură”, dar ele nu vor afecta poziția României vizavi de Ucraina și față de Vladimir Putin, „ceea ce, pentru mine, este o prioritate numărul unu”.

Întrebat dacă Rusia este interesată să aibă îngerințe în alegerile prezidențiale din România și de ce, Garry Kasparov a răspuns: „Evident, Putin este fericit să intervină oriunde, să interfereze oriunde. El poate să tulbure apele din nou dar, din cunoștințele mele (limitate) despre ceea ce se întâmplă aici, nu este totuși un teritoriu unde poate reuși. Încă o dată, s-ar putea să mă înșel, dar nu văd nici o schimbare în politica dumneavoastră externă. Va depinde în egală măsură și de rezultatul alegerilor prezidențiale, sunt trei candidați de prim plan și cred că-i vor susține pe români”, a continuat Kasparov.

„Repet, Putin este activ. Dar, după cum putem vedea, activitățile sale acum pot fi văzute în Germania, în Franța, în țărtile în care sunt forțe politice foarte puternice, care pledează deschis pentru schimbarea pozițiilor europene”, a adăugat marele maestru internațional.

Republica Moldova, „țintă naturală” pentru Rusia

Garry Gasparov a vorbit și despre amenințările pe care le prezintă Rusia față de , țară care a început negocierile de aderare la . În opinia lui Gasparov, Republica Moldova este „o țintă naturală pentru Rusia”. „Acesta este un lucru pe care, din păcate, mulți politicieni din Europa de Vest sau America nu vor să-l recunoască”, a spus el, precizând că economia lui Putin se bazează pe război.

„Deci este un război al Rusiei, economia lor este pe picior de război. Ideologic și politic Putn nu are nici o cale de ieșire, războiul este confruntarea cu lumea liberă, ceea ce înseamnă război în partea estică a Europei. Este singura justificare pentru preluarea puterii de către Putin timp de 25 de ani. Deci, Republica Moldova a fost cu siguranță una dintre ținte, deoarece Putin se aștepta să câștige războiul din Ucraina foarte repede. Dar acum este blocat în Ucraina”, a spus el.

„Politicienii pro-ruși se duc și se întorc de la Moscova”

„Concentrarea sa asupra Moldovei am văzut-o și prin faptul că politicienii pro-ruși se duc și se întorc de la Moscova, și poate încerca să destabilizeze, chiar dacă nu are succes. Nu cred că are suficiente resurse, dar din nou Republica Moldova este una dintre ținte și sperăm că politicienii europeni recunosc acest lucru și oferă o formă de asistență pentru a se asigura că provocatorii ruși și separatiștii ruși nu vor primi un impuls”, a spus Kasparov.

„Românii să se aștepte la un meci greu cu Olanda”

Garry Kasparov a vorbit despre meciul pe care reprezentativa României îl va disputa cu , marți, în optimile de finală Euro 2024, pe Allianz Arena din Munchen. Kasparov a fost întrebat dacă, oare România ar trebui să joace fotbal cum joacă el șah, ca să câștige în fața reprezentativei Olandei.

„Mă uit la fotbal în aceste zile mult mai puțin decât mă uitam înainte, așa că mă tem că sunt mai familiarizat cu echipa României de acum 30 de ani, în 1994”, a răspuns Kasparov. „Dar faptul că România a reuşit să treacă de faza grupelor la acest Campionat European este o realizare importantă. Din punctul meu de vedere, al unui amator, România trebuie să se aştepte la un meci greu cu Olanda.

Însă după cum am văzut în primele meciuri eliminatorii de la acest turneu final până şi cele mai puternice selecţionate pot suferi înfrângeri. Ieri Anglia a reuşit să se califice numai printr-un miracol, asta deşi a avut în faţă o echipă presupus mai slabă. Însă eu nu am simţit asta uitându-mă la meci. De aceea urez succes României”, a transmis marele maestru.