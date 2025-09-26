Marele handicap al lui Dinamo în derby-ul cu Universitatea Craiova: “Nu e un context bun pentru ei!”

Dinamo nu va putea conta la partida cu Universitatea Craiova pe serviciile lui Eddy Gnahore, , și Florin Bratu vede această absență ca pe un handicap important.

ADVERTISEMENT

Dinamo, handicap uriaș pentru duelul cu Universitatea Craiova

Invitat special la cea mai recentă ediție a , fostul atacant al ”câinilor roșii” s-a arătat încântat de evoluțiile lui Eddy Gnahore, pe care îl consideră unul dintre cei mai buni mijlocași din SuperLiga.

”(n.r. – Pentru ei urmează un meci la Craiova în care dacă băteau Farul era un joc cu locul 1 pe masă) E adevărat, dar văzând acum lucrurile e un context care nu o avantajează pe Dinamo. Craiova vine după o înfrângere la Galați, Dinamo vine după un semieșec și o suspendare a celui mai bun jucător, Gnahore.

ADVERTISEMENT

Asta poate schimba datele problemei destul de mult, deoarece controlorul de joc, omul de echilibru de la mijlocul terenului este Eddy Gnahore. Ofensiv, defensiv ocupă foarte bine spațiile, este un jucător care din punct de vedere al inteligenței este un nivel foarte bun, știe când să dea drumul la minge, când să temporizeze, când să paseze.

L-am văzut acum din ce în ce mai mult și box to box, apare în preajma careului advers. Făcând o comparație, ce are Dinamo pe poziția aia? Îl are pe Kyriakou care poate juca acolo sau Cristi Mihai, care are tinerețe și efervescență, dar nu are experiența lui Gnahore.

ADVERTISEMENT

Kyriakou este un jucător cu potențial, dar încă îl așteptăm să arate plus valoare la Dinamo. Îl știu din campionatul Ciprului, am jucat împotriva lui ca antrenor, el era căpitanul de la Apollon. Bogdan Andone l-a avut jucător acolo. Un jucător bun acolo, dar pare că încă nu s-a adaptat la Dinamo”, a declarat Bratu.

ADVERTISEMENT

Încântat de evoluțiile avute de Dinamo

Actualul antrenor de la CS Dinamo, echipă care activează în Liga 2, a recunoscut că nu se aștepta ca formația lui Zeljko Kopic să aibă acest start foarte bun de sezon în SuperLiga, însă regretă punctele pierdute în fața Farului.

”E o surpriză plăcută. La începutul campionatului văzând componența lotului, destul de tânără, nu mă așteptam să aibă rezultatele acestea. A avut și un program bun Dinamo pe început de sezon, dar în același timp a și tratat foarte serios meciurile și a reușit să câștige punctele. Până la urmă, când joci la nivelul acesta nimeni nu are răbdare.

ADVERTISEMENT

La o echipă mare nu are nimeni răbdare cu tine și toată lumea, la o echipă cu suporteri cum e Dinamo, vrea rezultate. Dinamo a reușit. Dar sunt momentele acestea, cum a fost aseară (n.r. – luni) în care nu avea voie să piardă cele 2 puncte”, a spus Florin Bratu, la ”FANATIK Dinamo”.