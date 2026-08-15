Marele Kyle Chalmers l-a intervievat pe David Popovici la Paris! Moment pentru istorie: „Este cu adevărat cel mai bun”

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David Popovici a câștigat aurul la probele de 100 și 200 de metri liber la Europenele de la Paris 2026. După marea performanță atinsă, el s-a revăzut cu Kyle Chalmers. Australianul i-a luat un interviu celui pe care l-a influențat direct la probele de 100 de metri. Ce a spus despre înotătorul român.

Kyle Chalmers l-a intervievat pe David Popovici la Paris

David Popovici și Kyle Calmers, cei doi înotători de talie mondială care , s-au revăzut la Paris. După ce românul și-a adjudecat aurul la probele de 100 și 200 de metri liber, a fost intervievat de australian, care a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui.

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(n.r. – Cum a fost să-i iei interviu lui David?) Vreau să spun că a fost o onoare când am fost întrebat de Arena dacă aș putea să-l intervievez pe David. Am avut ceva emoții, nu am făcut prea multe interviuri la viața mea, așa că este cu siguranță foarte diferit să fiu la capătul care pune întrebări, mai degrabă decât persoana care răspunde la ele. Dar el este un model uriaș pentru noi toți la 100 m liber. A schimbat modul în care privim proba, modul în care oamenii o înoată.

Ceea ce a reușit să realizeze în ultimii cinci ani este cu adevărat super inspirant. Este, da, cu adevărat cel mai bun care a făcut asta vreodată. Constanța sa de-a lungul anilor… nu deține recordul mondial la 100 m liber în prezent, dar de câte ori a reușit să înoate 46 de secunde, să fie atât de aproape de acel record mondial, a fost, da, cu adevărat uimitor. Așa că, să pot sta în tribune și să-l văd performând la această competiție în loc să fiu alături de el concurând, a fost ceva ce… da, chiar m-am bucurat de acea oportunitate.

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Am stat în tribune la finală și am urmărit din primul rând, eu susținându-l pe David, care este un prieten de-al meu și am atât de mult respect pentru el. Am fost atât de fericit că el a fost persoana care a reușit să pună prima mâna pe perete și de asemenea să câștige cursa, pentru că a fost mai strânsă decât credeam eu că va fi. Dar da, cel mai bun înotător a câștigat!”, a spus inițial Kyle Chalmers.

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Kyle Chalmers, inspirația lui David Popovici la probele de 100 de metri liber

Kyle Chalmers și-a adus aminte de conversația avută cu David Popovici după JO 2024 de la Paris, când românul i-a dezvăluit cât de mult s-a inspirat de la el în cariera lui. Australianul a recunoscut că s-a simțit flatat de cuvintele rostite de reprezentantul țării noastre.

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(n.r. – Antrenorul lui a spus că tu ai început această revoluție în proba de 100 m liber la Rio…) Îmi amintesc că mi-a spus asta după ce am câștigat medaliile la Paris, eu am luat argintul, : „Da, m-ai inspirat și m-ai motivat atât de mult de-a lungul carierei mele în înot”, ceea ce, da, te face să te simți foarte umil să auzi, și mi-a făcut plăcere să aud asta de la el, de asemenea. Și da, suntem prieteni grozavi și avem atât de mult respect unul pentru celălalt, ceea ce cred că e foarte important în sport”.

Kyle Chalmers vrea să se antreneze împreună cu David Popovici

Kyle Chalmers a mai vorbit și despre posibilitatea de a se antrena cot la cot cu David Popovici, după ce românul a făcut asta deja anterior cu chinezul Pan Zhanle. Australianul vrea ulterior noi dueluri în bazin cu românul, căruia i-a urat succes din plin la viitoarele competiții majore.

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(n.r. – Știi, el , tu când vii la București să te antrenezi cu David?) Mi-ar plăcea la nebunie să vin la București. Anul trecut am petrecut ceva timp în Turcia împreună făcând o ședință foto și am învățat cât de mult am putut despre România în acel timp pe care l-am petrecut împreună, iar apoi m-am dus și m-am uitat la o mulțime de videoclipuri pe YouTube. Deci sper că într-o zi voi ajunge acolo. Nu sunt sigur dacă voi mai fi capabil să țin pasul cu el la antrenamente, cred că e un pic mai în formă și mai rapid decât mine, dar ar fi foarte frumos să ajung acolo, să experimentez România și să-l văd în țara lui.

(n.r. – Ar putea veni el în Australia) Este, de asemenea, foarte binevenit să vină în Australia oricând dorește. Am concurat în Australia împreună în 2022, în Melbourne, așa că a mai fost acolo și a concurat, dar… da, mi-ar plăcea să vin. (n.r. – Poate înainte de Budapesta, pentru că poți să te adaptezi la ora locală… ) Asta e adevărat, să ne adaptăm la unele fusuri orare împreună. Cred că există cu siguranță o oportunitate în următorii câțiva ani să ajung acolo și să facem asta, așa că haideți să încercăm să organizăm ceva, ar fi grozav.

(n.r. – E mai ușor să-i iei interviu lui David decât să concurezi împotriva lui?) Probabil că da. Adică, în zilele noastre, da. Din păcate, îmbătrânesc puțin… dacă ar fi fost acum 10 ani, aș fi fost probabil un pic mai încrezător concurând împotriva lui. Aștept cu nerăbdare oportunitatea de a concura împotriva lui din nou anul viitor la Budapesta și apoi, sperăm, la Jocurile Olimpice de la LA. Și da, nu-i doresc decât succes atât la 100 m liber, cât și la 200 m liber… da, a fost incredibil în ambele!”, a concluzionat australianul.

2016 este anul în care Kyle Chalmers a câștigat medalia de aur la 100 de metri liber la Rio

2024 este anul în care Kyle Chalmers a câștigat medalia de argint la 100 de metri liber la Paris