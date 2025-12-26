Sport

Marele meci de Boxing Day e numai la VOYO! Vezi tot weekendul din Premier League, cu partide de interes maxim din cel mai tare campionat de fotbal din lume

Manchester United - Newcastle e marea atracție fotbalistică de la VOYO, în această seară începând cu ora 22:00. De neratat!
Catalin Oprea
26.12.2025 | 18:14
Marele meci de Boxing Day e numai la VOYO Vezi tot weekendul din Premier League cu partide de interes maxim din cel mai tare campionat de fotbal din lume
SPECIAL FANATIK
Tot ce trebuie să știi despre Boxing Day 2025 în Premier League. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Acest 26 decembrie va fi primul din ultimele decenii în care se va juca un singur meci din Premier League. Această dată, adânc înrădăcinată în Crăciunul britanic, este sinonimă cu reuniunile de familie, cumpărăturile, sărbătorile, dar și cu fotbalul. Manchester United – Newcastle se vede în exclusivitate pe VOYO, vineri, 26 decembrie, de la ora 22:00.

Spectacolul din Premier League e doar pe Voyo

Schimbarea din Premier League este una importantă. Jucarea unui singur meci de Boxing Day este un eveniment care a dat peste cap planurile microbiștilor, însă VOYO este alături de fanii români ai fotbalului englez.

Întreg spectacolul din Premier League poate fi urmărit grație platformei VOYO, inclusiv unicul meci de pe 26 decembrie: Manchester United – Newcastle, de la ora 22:00, dar și restul partidelor din etapa a 18-a.

Un singur meci se joacă de Boxing Day 2025

Situația se schimbă radical în 2025. De obicei, pe 26 decembrie se jucau între cinci și opt meciuri. Ultima dată când 26 decembrie a căzut într-o zi de vineri, în 2014, cele zece meciuri din Premier League s-au jucat în aceeași zi.

Federația Engleză a încercat întotdeauna ca echipele din același oraș sau din apropiere să se înfrunte în această zi. Astfel, fanii nu au fost nevoiți să piardă mult timp în deplasări, iar prezența la stadioane în „Boxing Day” a fost de aproximativ 97%. Ceea ce a sporit succesul zilei de 26 decembrie.

Totuși, anul acesta nu va exista „Boxing Day” în Premier League așa a fost până acum. Schimbarea se datorează extinderii calendarului UEFA de competiții europene, care la rândul său afectează desfășurarea campionatului englez.

Manchester United – Newcastle, de la ora 22.00

Pe scurt, pentru Premier League au fost disponibile doar 33 de weekenduri. Iar în contractul de televiziune din Premier League scrie că cel puțin 33 din cele 38 de meciuri trebuie jucate în weekend. Prin urmare, cea mai mare parte a acestei etape – șapte meciuri – trebuie jucată sâmbătă, 27 decembrie.

În acest fel, singurul meci din Premier League care se va juca azi la aduce față față în față pe Manchester United și Newcastle, în disputa de pe Old Trafford. Șapte partide se vor juca sâmbătă, iar restul de două duminică.

Drăgușin poate reveni duminică pe teren

După 17 etape, Arsenal conduce în clasamentul din Anglia, cu 39 de puncte. Ea este urmată de Manchester City, cu 37 de puncte. Pe locul trei este Aston Villa, cu 36 de puncte. Chelsea și Liverpool împart pozițiile 4 și 5, la egalitate de puncte – 29.

Tottenham, echipa la care Radu Drăgușin a revenit în lot, are un sezon modest. Este abia pe locul 14, cu doar 22 de puncte. Cea mai slabă echipă din campionat este Wolverhampton, care a acumulat doar două puncta, fiind deja virtual retrogradată.

Etapa 18 a Premier League

Vineri, 26 decembrie

  • 22:00 Manchester United -Newcastle

Sâmbătă, 27 decembrie

  • 14:30 Nottingham Forest – Manchester City
  • 17:00 West Ham – Fulham
  • 17:00 Brentford – Bournemouth
  • 17:00 Liverpool – Wolves
  • 17:00 Arsenal – Brighton
  • 17:00 Burnley – Everton
  • 19:30 Chelsea – Aston Villa

Duminică, 28 decembrie

  • 16:00 Sunderland – Leeds
  • 18:30 Crystal Palace – Tottenham

Ziua de 26 decembrie aduce însă multe meciuri în Championship, liga a doua engleză, dar și în Pro League, prima divizie din Belgia. De asemenea, se reia Cupa Africii, capul de afiș al zilei fiind Egipt-Africa de Sud.

