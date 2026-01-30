Marele mister în cazul accidentului în care au murit suporterii PAOK Salonic. Ce arată, până acum, de fapt, analizele antidrog

ADVERTISEMENT

Până în prezent, rezultatele analizelor antidrog oferă primele indicii despre starea șoferului implicat în coliziunea mortală din Lugojel și ridică întrebarea dacă fanul PAOK se afla sub influența substanțelor la impact. FANATIK a cerut puncte de vedere atât unui expert în substanțe psihoactive, cât și unui medic toxicolog, pentru a înțelege cât de precis se poate stabili dacă suporterul echipei lui Răzvan Lucescu era afectat în timpul producerii tragediei.

Era sau nu drogat șoferul, fan PAOK, în momentul coliziunii cu TIR-ul? Expertul răspunde

În spațiul public au apărut elemente noi privind accidentul grav produs pe E70, în localitatea Lugojel, județul Timiș, în urma căruia au decedat șapte suporteri ai echipei antrenate de Răzvan Lucescu, PAOK Salonic. Se pare ca șoferul grec, decedat și el, a avut în mostrele biologice prelevate droguri (canabis, cocaină) și alcool.

ADVERTISEMENT

Pentru a clarifica circumstanțele accidentului și a stabili dacă ultrașul echipei alb-negrilor se afla sub influența substanțelor psihoactive în momentul coliziunii, FANATIK a apelat la expertiza unui consultant antidrog, dar și a unui medic toxicolog. Cătălin Țone, specialist în substanțe interzise, ne explică care sunt pașii legali și ce poate releva testele biologice în acest caz.

„Având în vedere acest element foarte important, în funcție de rezultatele toxicologice dar și de alte aspecte, medicul legist se va pronunța prin expertiză dacă bărbatul a fost sau nu sub influența drogurilor. În sensul afectării capacității de a conduce, cerință legală obligatorie pentru reținerea infracțiunii de conducere sub influența substanțelor psihoactive, conform art. 336, alin. 2 din Codul Penal, sancționată cu închisoare de la unu la cinci ani. Aceasta normă a fost instituită prin Decizia ICCJ nr. 25/2025.

ADVERTISEMENT

De asemenea, dacă alcoolemia a depășit limita de 0,80 g/l alcool pur în sânge atunci i se mai reține și infracțiunea prevăzută de alin. 1, al art. 336, din codul penal”, precizează Cătălin Țone, expert antidrog.

ADVERTISEMENT

„Cea mai importantă cauză a tragicului accident”

În continuare, specialistul în substanțe psihoactive dezvăluie ce ar putea releva ancheta în urma analizelor toxicologice și cum ar putea fi legat consumul de droguri de producerea accidentului: „Dacă se constată că șoferul grec a avut capacitatea de conducere afectată în urma consumului de droguri, această abatere de la norma legală poate să constituie cea mai importantă cauză a tragicului accident. Adică, mai clar, virajul brusc și nejustificat către tirul care rula regulamentar să fie ca urmare a consumului de droguri.

Anchetatorii vor trebui să stabilească și proveniența substanțelor găsite în mașină dacă acestea au fost droguri. Cercetarea se va face pentru deținere de droguri pentru consum propriu și/sau trafic de droguri, inclusiv internațional dacă ancheta va stabili că substanțele au fost introduse în țară”, a ținut să mai menționeze consultantul, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cocktailul de substanțe, cauza accidentului în care au murit șapte fani ai echipei lui Răzvan Lucescu?

Din experiența sa, Cătălin Țone informează că , ceea ce ar crește impactul lor asupra sistemului nervos central. De asemenea, dacă actele de consum s-au întins pe o perioadă mai lungă, caz în care în probe pot apărea doar reziduuri metabolice.

„Analizând efectele celor două tipuri de droguri este cert ca avem de a face cu un posibil cocktail cunoscut pe stradă cu denumirea de speedball. Are acest nume pentru că marijuana este un drog depresant/perturbator al SNC (minus), efect dublat de alcool care acționează în aceeași zonă, iar cocaina este un drog stimulant (plus) al SNC.

Ținând cont de constatarea toxicologică, se poate vedea dacă cele trei tipuri de substanțe s-au consumat în același timp sau la intervale scurte. Sau, mai este o ipoteză care trebuie verificată, dacă actele de consum s-au întins pe o perioadă mai mare de timp și în mostrele biologice au apărut doar reziduuri (metaboliți)”, punctează Țone, fost ofițer antidrog.

Ce spun testele toxicologice despre starea șoferului la impact

Pentru a obține o perspectivă suplimentară asupra , FANATIK a cerut punctul de vedere și unui medic toxicolog. Radu Țincu detaliază cât de precis se poate stabili dacă șoferul se afla sub efectul substanțelor în momentul coliziunii.

„La mine, în două ore, la spital obțin din sânge ce s-a consumat. Doar că, în privința prezenței lor în momentul accidentului, trebuie văzute concentrațiile. În funcție de concentrația pe care substanța o avea în sânge, în momentul în care au prelevat analiza, dacă era o cantitate suficientă, sigur că se poate estima dacă era sub efectul acestor substanțe.

Concentrația nu iese atât de repede, în primele ore se vede doar prezența substanței respective”, a declarat Radu Țincu, pentru FANATIK.