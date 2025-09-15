Sport

Marele pericol care îl paște pe Cristi Chivu la Inter: „Să nu ajungă ca el”

Cristi Chivu, avertizat după Juventus - Inter 4-3. Ce i-a fost transmis antrenorului român după ce a pierdut Derby d’Italia.
Mihai Dragomir
15.09.2025 | 08:45
Ce avertisment a primit Cristi Chivu după Juventus - Inter 4-3. Sursa Foto: Hepta.

Inter a cedat pe terenul lui Juventus cu scorul de 3-4, într-un derby cu adevărat nebun. Cristi Chivu, cel care abia a primit notă de trecere din partea presei din Italia, a primit un avertisment important în urma eșecului suferit în etapa a 3-a din Serie A.

Avertismentul primit de Cristi Chivu. Ce pericol îl paște la Inter

Cu o victorie și 2 înfrângeri în primele 3 etape din Serie A, Interul lui Chivu nu arată cel mai grozav. Alfredo Pedulla, un jurnalist italian, i-a transmis românului un avertisment important în urma eșecului cu Juventus.

Acesta a transmis faptul că Inter trebuie să arate cu totul altfel, iar Chivu trebuie să evite soarta lui Thiago Motta, cel care n-a avut un sezon grozav pe banca lui Juventus în stagiunea trecută, deși fostul mijlocaș italian începuse bine. Torinezii au decis atunci să se bazeze pe un tehnician tânăr, la fel ca Inter în acest sezon, însă soarta lor nu a fost cea pe care o sperau.

„Inter este Inter și el trebuie să-și amintească asta, dacă nu vrea să ajungă ca Thiago Motta (n.r. – Fostul antrenor al lui Juventus). Nu poți fi mulțumit de performanță când un antrenor normal ar fi răsturnat mesele în sala de presă”, a spus jurnalistul italian inițial.

Tactica lui Chivu, criticată intens. „A pierdut ieri atât pe teren, cât și în afara lui!”

Ulterior, jurnalistul a comentat pe seama tacticii lui Cristi Chivu, criticând deciziile luate în legătură cu fotbaliștii trimiși pe teren, dar și schimbările pe care antrenorul le-a efectuat pe parcursul jocului.

„Chivu a pierdut ieri atât pe teren, cât și în afara lui, nu pot spune unde a greșit mai mult. Între timp, a călcat în picioare piața transferurilor clubului, ceea ce este de neînțeles.

Dacă îl pui pe Akanji, care abia a sosit, pe teren și apoi nu te bazezi pe un mijlocaș proaspăt, ești deja indefensibil. Luis Henrique nu a fost folosit, Sucic l-a înlocuit pe Zielinski, care era amețit. Înlocuiri de bază pe care le-aș fi putut face chiar și eu, rol cu rol”, a mai spus Alfredo Pedulla pe canalul său de YouTube.

