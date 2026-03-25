Marele pericol pentru România înaintea barajului cu Turcia de la Istanbul: “Nu l-am înțeles pe Ionuț Radu! L-ai bulversat și pe Aioani”

Ionuț Radu (28 de ani) a decis în cele din urmă să se prezinte la echipa națională în perspectiva meciului de baraj pentru Cupa Mondială Turcia – România de la Istanbul de joi seară. Asta deși, anterior, după cum se știe deja foarte bine, el se accidentase în ultima partidă jucată pentru Celta Vigo, iar inițial se stabilise că Mircea Lucescu nu se va putea baza pe el.

Care este marele pericol înainte de Turcia – România generat de situația lui Ionuț Radu

Horia Ivanovici a catalogat această situație creată în ultimele zile drept de neînțeles din perspectiva lui Radu. De asemenea, a apreciat că această chestiune a avut menirea de a-l bulversa pe Marian Aioani, cel care se pregătea să fie titular la Istanbul în contextul dat inițial, dar și de a-l pune pe selecționer într-o lumină destul de proastă.

„Eu am niște semne de întrebare. Am stat și m-am gândit în felul următor. Una la mână, nu știi clar dacă Ionuț Radu poate să joace sau nu. Doi la mână, nu știe clar nici Aioani dacă joacă sau nu. Adică nici măcar portarul care în mod normal, când s-a anunțat că Ionuț Radu s-a accidentat, eu psihologic m-am pus în mintea lui Aioani. Aioani deja s-a setat că e portarul titular. Că era evident, mai ales că și Popa de la CFR se accidentase. Practic, sincer, nu avea cine să apere.

Și atunci Aioani, care este un portar, cel puțin pentru SuperLiga, foarte bun, nu avem de unde să știm cum e în meciurile astea cu tensiune, cu presiune, îți dai seama că Aioani e om, a început să se seteze să se pregătească pentru a fi titular. După 24 sau 36 de ore vine bomba. Vezi că se întoarce Ionuț Radu. Un Ionuț Radu, înțeleg, nerefăcut. Eu asta înțeleg. O să aflăm mai multe de la Istanbul în seara asta.

Adică practic l-ai bulversat și pe Aioani, l-ai scos din filmul lui și pare că acum nu mai știe. Ionuț Radu nu știe clar, poate să joace, nu poate să joace. Repet, o să încercăm să aflăm în seara asta. Să dea Dumnezeu să fie apt sută la sută! Mie mi-e greu să cred că Ionuț Radu poate să fie apt. El a făcut primul antrenament, o alergare ușoară și puțină mișcare, aseară. Adică cu mai puțin de 48 de ore până la meci.

(…) Ai pierdut două-trei zile care pot să fie decisive. Noi la ora actuală, mai sunt 24 de ore până la meci, marele meci așteptat de toată lumea. Noi habar nu am, și probabil cred că nici Lucescu nu știe clar la ora asta, dacă poate să joace Ionuț Radu. Dacă de fapt nu poate să apere Aioani. Îți dai seama, bietul Aioani, resetează-te acum iar că o să fii titular într-un meci cu asemenea miză. Pe de altă parte, îl pui și pe Lucescu într-o situație ingrată. Că nu știe, poate Radu? Eu personal, cu tot respectul, nu l-am înțeles pe Ionuț Radu. Ionuț Radu l-a pus într-o situație, repet, ingrată, pe Mircea Lucescu”, a punctat Horia Ivanovici

Cum vede Vivi Răchită situația lui Ionuț Radu

Fostul fundaș central a completat analiza moderatorului emisiunii cu următoarele precizări: „Foarte bine a spus Victor Pițurcă. Păi tu ai bulversat lotul. Tu ai declarat că ești accidentat. În loc să te urci în avion, să vii la Mogoșoaia, să te consulte medicul echipei naționale, să îți facă investigații, să îți spună dacă ești apt. Ceea ce au făcut cei de la Celta. Nu cei de la Celta au declarat că e accidentat Ionuț Radu, el a spus. E o lovitură, nu e o leziune fibrilară, musculară. I-au făcut imediat un RMN, nu ai nimic. Du-te în România. (…) Nimeni nu l-a înțeles. Pune-te în locul lui Lucescu. Orice decizie ia și iese rău, Doamne ferește!, e contestat”.

Completarea făcută de Marian Aliuță

De asemenea, fostul mijlocaș ofensiv a fost de acord cu și a explicat că inclusiv el s-a aflat în astfel de situații în anumite momente pe vremea când era convocat la echipa națională: „Dar are jocuri în picioare. Când vii la echipa națională, atunci faci o constatare exactă, dacă poți sau nu. Că și eu când am mai fost convocat poate m-am dus accidentat. Mi s-a întâmplat când eram la Steaua. M-a consultat Pompiliu (n.r. medicul echipei naționale din acea perioadă) și eram apt”.

