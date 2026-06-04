Marele plus pe care îl va aduce noul sistem VAR în SuperLiga! Cristi Balaj, dezvăluiri în direct

CE TREBUIE SĂ ȘTII Cristi Balaj a comentat implementarea noului sistem VAR în România

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FRF pregătește cea mai importantă modernizare a arbitrajului video de când SuperLiga beneficiază de sistem VAR. Începând cu sezonul 2026-2027, meciurile din prima ligă a României

Cristi Balaj a comentat implementarea noului sistem VAR în România

Odată cu implementarea noii tehnologii, arbitrii din camera VAR vor primi imagini suplimentare de la camerele 4K, unghiuri care până acum nu au fost disponibile. Astfel, fazele controversate și pozițiile de ofsaid vor fi judecate mai ușor și mai rapid.

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FANATIK a anunțat în exclusivitate că noul VAR a ajuns în România și că Printre cei care salută inițiativa FRF este și Cristi Balaj. Fostul arbitru FIFA consideră că implementarea noului sistem reprezintă un pas înainte pentru fotbalul românesc și crede că beneficiile vor depăși cu mult costurile necesare pentru punerea în practică a proiectului.

„E bine. E bun. Fiecare stadion pe care se joacă meciurile oficiale din SuperLiga au primit în dotare camere fixe, care se montează în diferite poziții. Și pentru ofsaid ca să fie depistat au fost montate mai multe camere și în spatele porții și în celălalt unghi. Cablarea, care și aia e costisitoare se face pe buzunarul celor care dețin stadionul. Vor exista mai multe unghiuri. E mai ușor să depistezi anumite elemente care conduc la o greșeală. E un update de mare calitate.

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Dacă e alt soft, e perfect. Pentru că softul care a existat, mi-aduc aminte de CFR Cluj – Craiova, când sunt convins că la ofsaid nu s-a trasat corect. (n.r. – Cât a costat?) La beneficii, costurile sunt mici. Discuțiile care dispar, suspiciunile care dispar sunt un avantaj imens”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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18.000 de euro va trebui să plătească fiecare club din SuperLiga pentru noul sistem VAR

2022-2023 este sezonul în care în România a fost implementat sistemul de arbitraj video