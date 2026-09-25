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Formula 1 ajunge la Baku pentru etapa a 15-a a sezonului 2026, iar weekendul vine cu o schimbare rară în calendar. Marele Premiu al Azerbaidjanului se va desfășura sâmbătă, pe 26 septembrie, și nu duminică, așa cum este tradiția în Marele Circ.

Programul Marelui Premiu al Azerbaidjanului 2026

Mutarea are un motiv legat de calendarul național al țării gazdă. Pe 27 septembrie este declarată zi de doliu național, în care sunt comemorate victimele războiului din Nagorno-Karabah, iar FIA a acceptat cererea organizatorilor. Ziua este dedicată militarilor căzuți în cel de-al doilea război din Nagorno-Karabah, din 2020. Prin urmare, întregul Grand Prix a fost devansat cu o zi, iar acțiunea de pe circuitul stradal începe joi.

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Joi, 24 septembrie: Antrenamentul 1, 11:30–12:30; Antrenamentul 2, 15:00–16:00

Vineri, 25 septembrie: Antrenamentul 3, 11:30–12:30; Calificări, 15:00–16:00

Sâmbătă, 26 septembrie: Cursa, de la ora 14:00

Unde se vede la TV Marele Premiu al Azerbaidjanului

În România, drepturile de televizare aparțin grupului Antena. Primele trei antrenamente sunt transmise LIVE în AntenaPLAY. Calificările de vineri, de la ora 15:00, sunt în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY, iar cursa de sâmbătă este programată de la ora 13:45, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ora 13:45 marchează începutul transmisiunii, startul efectiv al cursei fiind programat la 14:00.

este unul dintre cele mai rapide trasee stradale din calendar. Turul are 6,003 kilometri, cursa se desfășoară pe parcursul a 51 de tururi, iar distanța totală este de 306,049 kilometri. Recordul pe tur îi aparține lui Charles Leclerc, cu timpul de 1:43.009, stabilit în 2019.

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Traseul este prezent în de un deceniu. În 2016, aici s-a organizat Marele Premiu al Europei, iar din 2017 cursa poartă numele de Marele Premiu al Azerbaidjanului. Leclerc are o relație specială cu Baku în calificări. În 2024, a obținut aici pole position-ul pentru al patrulea an consecutiv, dar a pierdut victoria în fața lui Oscar Piastri.

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Clasamentul piloților (după MP al Spaniei)

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 292 puncte George Russell (Mercedes) – 211 Lewis Hamilton (Ferrari) – 191 Lando Norris (McLaren) – 186 Charles Leclerc (Ferrari) – 167 Max Verstappen (Red Bull) – 145 Oscar Piastri (McLaren) – 120 Isack Hadjar (Red Bull) – 71 Liam Lawson (Racing Bulls) – 59 Pierre Gasly (Alpine) – 41 Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 31 Franco Colapinto (Alpine) – 27 Oliver Bearman (Haas) – 18 Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 Nico Hülkenberg (Audi) – 7 Carlos Sainz (Williams) – 6 Alexander Albon (Williams) – 5 Esteban Ocon (Haas) – 3 Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 Lance Stroll (Aston Martin) – 0 Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 Sergio Pérez (Cadillac) – 0

Clasamentul constructorilor (după MP al Spaniei)