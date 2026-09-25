Sport

Formula 1: Marele Premiu al Azerbaidjanului 2026. Programul cursei de la Baku și unde se vede la TV

Marele Premiu al Azerbaidjanului 2026: programul complet al etapei de Formula 1 de la Baku, ora cursei de sâmbătă și unde se vede la TV în România. Toate detaliile.
Alex Bodnariu
25.09.2026 | 15:00
Formula 1 Marele Premiu al Azerbaidjanului 2026 Programul cursei de la Baku si unde se vede la TV
SPECIAL FANATIK
Programul Marelui Premiu al Azerbaidjanului 2026 
ADVERTISEMENT

Formula 1 ajunge la Baku pentru etapa a 15-a a sezonului 2026, iar weekendul vine cu o schimbare rară în calendar. Marele Premiu al Azerbaidjanului se va desfășura sâmbătă, pe 26 septembrie, și nu duminică, așa cum este tradiția în Marele Circ.

Programul Marelui Premiu al Azerbaidjanului 2026

Mutarea are un motiv legat de calendarul național al țării gazdă. Pe 27 septembrie este declarată zi de doliu național, în care sunt comemorate victimele războiului din Nagorno-Karabah, iar FIA a acceptat cererea organizatorilor. Ziua este dedicată militarilor căzuți în cel de-al doilea război din Nagorno-Karabah, din 2020. Prin urmare, întregul Grand Prix a fost devansat cu o zi, iar acțiunea de pe circuitul stradal începe joi.

ADVERTISEMENT
  • Joi, 24 septembrie: Antrenamentul 1, 11:30–12:30; Antrenamentul 2, 15:00–16:00
  • Vineri, 25 septembrie: Antrenamentul 3, 11:30–12:30; Calificări, 15:00–16:00
  • Sâmbătă, 26 septembrie: Cursa, de la ora 14:00

Unde se vede la TV Marele Premiu al Azerbaidjanului

În România, drepturile de televizare aparțin grupului Antena. Primele trei antrenamente sunt transmise LIVE în AntenaPLAY. Calificările de vineri, de la ora 15:00, sunt în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY, iar cursa de sâmbătă este programată de la ora 13:45, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ora 13:45 marchează începutul transmisiunii, startul efectiv al cursei fiind programat la 14:00.

Circuitul de la Baku: date tehnice

Baku City Circuit este unul dintre cele mai rapide trasee stradale din calendar. Turul are 6,003 kilometri, cursa se desfășoară pe parcursul a 51 de tururi, iar distanța totală este de 306,049 kilometri. Recordul pe tur îi aparține lui Charles Leclerc, cu timpul de 1:43.009, stabilit în 2019.

ADVERTISEMENT
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism
Digi24.ro
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism

Traseul este prezent în Formula 1 de un deceniu. În 2016, aici s-a organizat Marele Premiu al Europei, iar din 2017 cursa poartă numele de Marele Premiu al Azerbaidjanului. Leclerc are o relație specială cu Baku în calificări. În 2024, a obținut aici pole position-ul pentru al patrulea an consecutiv, dar a pierdut victoria în fața lui Oscar Piastri.

ADVERTISEMENT
Ilie Năstase: ”Sper să moară înaintea mea, să poată să mă îngroape acolo”
Digisport.ro
Ilie Năstase: ”Sper să moară înaintea mea, să poată să mă îngroape acolo”

Clasamentul piloților (după MP al Spaniei)

  1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 292 puncte
  2. George Russell (Mercedes) – 211
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 191
  4. Lando Norris (McLaren) – 186
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 167
  6. Max Verstappen (Red Bull) – 145
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 120
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 71
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) – 59
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 41
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 31
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 27
  13. Oliver Bearman (Haas) – 18
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) – 10
  15. Nico Hülkenberg (Audi) – 7
  16. Carlos Sainz (Williams) – 6
  17. Alexander Albon (Williams) – 5
  18. Esteban Ocon (Haas) – 3
  19. Fernando Alonso (Aston Martin) – 3
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1
  21. Lance Stroll (Aston Martin) – 0
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0
  23. Sergio Pérez (Cadillac) – 0

Clasamentul constructorilor (după MP al Spaniei)

  1. Mercedes – 503 puncte
  2. Ferrari – 358
  3. McLaren – 30
  4. Red Bull – 230
  5. Racing Bulls – 77
  6. Alpine – 68
  7. Haas – 21
  8. Audi – 17
  9. Williams – 11
  10. Aston Martin – 3
  11. Cadillac – 0
Pe cine ar trebui să readucă Gigi Becali la FCSB? Ciprian Marica și...
Fanatik
Pe cine ar trebui să readucă Gigi Becali la FCSB? Ciprian Marica și Răzvan Raț au dat verdictul: „Era talismanul norocos”
Supercomputerul a calculat în ce urnă va fi România în preliminariile Euro 2028!...
Fanatik
Supercomputerul a calculat în ce urnă va fi România în preliminariile Euro 2028! Veşti proaste pentru naţionala lui Hagi
Adrian Porumboiu, acid după ce Radu Petrescu a fost scos de pe lista...
Fanatik
Adrian Porumboiu, acid după ce Radu Petrescu a fost scos de pe lista FIFA: ”E târziu. S-a făcut noapte între timp”. Cine e cel mai bun arbitru român
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Suedezii au descoperit un lucru incredibil despre Gică Hagi: 'Singul om din fotbal...
iamsport.ro
Suedezii au descoperit un lucru incredibil despre Gică Hagi: 'Singul om din fotbal care a făcut asta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!