Marele Premiu al Canadei. Cine transmite la TV și programul complet. Russell, în pole position după calificările pentru cursa sprint

ADVERTISEMENT

Marele Premiu al Canadei, a cincea etapă din sezonul 2026 de Formula 1, se desfășoară în weekendul 22-24 mai, pe circuitul Gilles-Villeneuve din Montreal. Kimi Antonelli, liderul clasamentului, vine după trei victorii consecutive și speră să-și extindă dominația în America de Nord.

Programul complet al Marelui Premiu al Canadei

Vineri, 22 mai – Sesiunea de antrenamente libere a avut loc de la ora 19:30, pe AntenaPLAY. Tot vineri, de la ora 23:30, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY, au avut loc calificările pentru cursa de sprint. George Russell și Andrea Kimi Antonelli, piloții Mercedes, s-au clasat pe primele locuri, urmați de Lando Norris și Oscar Piastri. George Russell, cu 1:12.965, a obținut cel mai rapid timp și va fi pole-position în cursa de sprint.

ADVERTISEMENT

Sâmbătă, 23 mai – Cursa de sprint se dispută de la ora 19:00, în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY. Tot sâmbătă, de la ora 23:00, pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY, vor avea loc calificările pentru Marele Premiu.

Duminică, 24 mai – Cursa de la Montreal va fi transmisă de la ora 23:00, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Canada, o nouă victorie Mercedes sau se rupe seria?

Grand Prix-ul de la Montreal se numără printre etapele din 2026 cu cursă de sprint. La trei săptămâni după Miami, Mercedes speră să-și mențină dominația din prima parte a sezonului. , după ce George Russell a deschis contul victoriilor la debutul sezonului, în Australia. Italianul de 19 ani caută acum un nou succes în America de Nord.

ADVERTISEMENT

În sezonul trecut, tot un pilot Mercedes a triumfat la Montreal, însă atunci câștigător a fost George Russell. Antonelli s-a clasat pe podium, în spatele coechipierului său și al lui Max Verstappen. Mai mult, monopostul Mercedes a fost îmbunătățit considerabil înaintea acestei etape, iar echipa germană pornește din nou cu prima șansă.

ADVERTISEMENT

Circuitul Gilles-Villeneuve are o lungime de 4,3 kilometri și a fost inaugurat în 1978. Marele Premiu se desfășoară pe parcursul a 70 de tururi. Cel mai bun timp pe tur îi aparține lui Valtteri Bottas – 1:13.078, stabilit în 2019. și Lewis Hamilton împart recordul pentru cele mai multe victorii în Canada, câte șapte fiecare.

ADVERTISEMENT

Circuitul este de tip „stop and go”, cu accelerații violente la ieșirea din viraje, frânări puternice și o cerință ridicată de precizie. Condițiile meteo schimbătoare pot influența decisiv strategia echipelor, ceea ce face Canada una dintre cele mai imprevizibile etape din calendar.

Clasamentul piloților

Kimi Antonelli (Mercedes) – 100 de puncte

George Russell (Mercedes) – 80 p

Charles Leclerc (Ferrari) – 63 p

Lewis Hamilton (Ferrari) – 41 p

Lando Norris (McLaren) – 37 p

Oscar Piastri (McLaren) – 33 p

Max Verstappen (Red Bull) – 20 p

ADVERTISEMENT

Clasamentul constructorilor

Mercedes – 180 de puncte

Ferrari – 110 p

McLaren – 70 p

Red Bull Racing – 30 p

Cine transmite la TV Marele Premiu al Canadei

Formula 1 se vede exclusiv în Universul Antena. Cursa de duminică, de la ora 23:00, va putea fi urmărită pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sesiunile de antrenamente, calificările și cursa de sprint sunt disponibile pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY. FANATIK vă va ține la curent, în format LIVE TEXT, cu evoluția cursei de pe circuitul Gilles-Villeneuve din Montreal.