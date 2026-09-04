Formula 1 continuă în acest weekend cu una dintre cursele istorice ale sezonului. „Marele Circ” ajunge la Monza pentru Marele Premiu al Italiei. Fanii Ferrari pregătesc deja sărbătoarea. Se anunță un weekend extrem de interesant.
Formula 1 revine în weekendul 4-6 septembrie pe circuitul de la Monza, gazda Marelui Premiu al Italiei, a 15-a etapă a sezonului 2026. Cunoscut drept „Templul Vitezei”, traseul din Lombardia este cel mai rapid din calendar, cu viteze medii pe tur care depășesc 250 km/h.
Istoricul recent al cursei arată cât de imprevizibilă poate fi etapa de la Monza. În 2025, Max Verstappen a plecat din pole position și a controlat cursa de la un capăt la altul. Kimi Antonelli este marea surpriză a sezonului și conduce clasamentul general, cu 242 de puncte. George Russell și Lewis Hamilton sunt principalii săi urmăritori, ambii cu câte 183 de puncte. Lando Norris și Charles Leclerc nu sunt nici ei departe și speră să recupereze teren în Italia.
Monza poate produce însă o nouă răsturnare de situație. Antonelli va primi o penalizare pe grila de start după ce Mercedes a decis să schimbe complet unitatea de putere de pe monopostul său. Situația poate reprezenta o șansă uriașă pentru Ferrari, McLaren și chiar pentru George Russell.
Kimi Antonelli (Mercedes) – 242 de puncte
George Russell (Mercedes) – 183 de puncte
Lewis Hamilton (Ferrari) – 183 de puncte
Lando Norris (McLaren) – 159 de puncte
Charles Leclerc (Ferrari) – 155 de puncte
Max Verstappen (Red Bull Racing) – 112 puncte
Oscar Piastri (McLaren) – 104 puncte
Isack Hadjar (Red Bull Racing) – 68 de puncte
Liam Lawson (Racing Bulls) – 49 de puncte
Pierre Gasly (Alpine) – 44 de puncte
Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 23 de puncte
Franco Colapinto (Alpine) – 19 puncte
Oliver Bearman (Haas) – 18 puncte
Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puncte
Nico Hulkenberg (Audi) – 6 puncte
Carlos Sainz (Williams) – 6 puncte
Alexander Albon (Williams) – 5 puncte
Esteban Ocon (Haas) – 3 puncte
Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puncte
Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 0 puncte
Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puncte
Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puncte
Sergio Perez (Cadillac) – 0 puncte
Mercedes – 425 de puncte
Ferrari – 338 de puncte
McLaren – 263 de puncte
Red Bull Racing – 186 de puncte
Racing Bulls – 66 de puncte
Alpine – 63 de puncte
Haas – 21 de puncte
Audi – 16 puncte
Williams – 11 puncte
Aston Martin – 3 puncte
Cadillac – 0 puncte
Weekendul de la Monza începe vineri, 4 septembrie, cu primele două sesiuni de antrenamente. Ultima sesiune de pregătire și calificările sunt programate sâmbătă. Marea cursă are loc duminică, 6 septembrie. Startul oficial va fi dat la ora 15:00 în Italia, respectiv 16:00, ora României.
Vineri, 4 septembrie
Sâmbătă, 5 septembrie
Duminică, 6 septembrie
16:00 – Marele Premiu al Italiei
Fanii Formulei 1 din România vor putea urmări toate sesiunile din weekendul de la Monza. Antrenamentele vor fi transmise în direct în AntenaPLAY. Calificările sunt programate sâmbătă, de la ora 17:00, și vor putea fi urmărite în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY.
Duminică, Antena 1 și AntenaPLAY vor începe transmisia Marelui Premiu al Italiei de la ora 15:45. Startul oficial al cursei de la Monza este programat 15 minute mai târziu, la ora 16:00, ora României.