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Formula 1 continuă în acest weekend cu una dintre cursele istorice ale sezonului. „Marele Circ” ajunge la Monza pentru Marele Premiu al Italiei. Fanii Ferrari pregătesc deja sărbătoarea. Se anunță un weekend extrem de interesant.

Formula 1 ajunge în „Templul Vitezei”! Ferrari pregătește spectacolul la Monza.

Formula 1 revine în weekendul 4-6 septembrie pe circuitul de la Monza, gazda Marelui Premiu al Italiei, a 15-a etapă a sezonului 2026. Cunoscut drept „Templul Vitezei”, traseul din Lombardia este cel mai rapid din calendar, cu viteze medii pe tur care depășesc 250 km/h.

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Istoricul recent al cursei arată cât de imprevizibilă poate fi etapa de la Monza. În 2025, Max Verstappen a plecat din pole position și a controlat cursa de la un capăt la altul. și conduce clasamentul general, cu 242 de puncte. George Russell și Lewis Hamilton sunt principalii săi urmăritori, ambii cu câte 183 de puncte. Lando Norris și Charles Leclerc nu sunt nici ei departe și speră să recupereze teren în Italia.

Monza poate produce însă o nouă răsturnare de situație. Antonelli va primi o penalizare pe grila de start după ce Mercedes a decis să schimbe complet unitatea de putere de pe monopostul său. Situația poate reprezenta o șansă uriașă pentru

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Clasamentul piloților înaintea Marelui Premiu al Italiei

Kimi Antonelli (Mercedes) – 242 de puncte

George Russell (Mercedes) – 183 de puncte

Lewis Hamilton (Ferrari) – 183 de puncte

Lando Norris (McLaren) – 159 de puncte

Charles Leclerc (Ferrari) – 155 de puncte

Max Verstappen (Red Bull Racing) – 112 puncte

Oscar Piastri (McLaren) – 104 puncte

Isack Hadjar (Red Bull Racing) – 68 de puncte

Liam Lawson (Racing Bulls) – 49 de puncte

Pierre Gasly (Alpine) – 44 de puncte

Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 23 de puncte

Franco Colapinto (Alpine) – 19 puncte

Oliver Bearman (Haas) – 18 puncte

Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puncte

Nico Hulkenberg (Audi) – 6 puncte

Carlos Sainz (Williams) – 6 puncte

Alexander Albon (Williams) – 5 puncte

Esteban Ocon (Haas) – 3 puncte

Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puncte

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 0 puncte

Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puncte

Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puncte

Sergio Perez (Cadillac) – 0 puncte

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Clasamentul constructorilor

Mercedes – 425 de puncte

Ferrari – 338 de puncte

McLaren – 263 de puncte

Red Bull Racing – 186 de puncte

Racing Bulls – 66 de puncte

Alpine – 63 de puncte

Haas – 21 de puncte

Audi – 16 puncte

Williams – 11 puncte

Aston Martin – 3 puncte

Cadillac – 0 puncte

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Programul Marelui Premiu al Italiei 2026

Weekendul de la Monza începe vineri, 4 septembrie, cu primele două sesiuni de antrenamente. Ultima sesiune de pregătire și calificările sunt programate sâmbătă. Marea cursă are loc duminică, 6 septembrie. Startul oficial va fi dat la ora 15:00 în Italia, respectiv 16:00, ora României.

Vineri, 4 septembrie

13:30 – Antrenament 1

17:00 – Antrenament 2

Sâmbătă, 5 septembrie

13:30 – Antrenament 3

17:00 – Calificări

Duminică, 6 septembrie

16:00 – Marele Premiu al Italiei

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Unde se vede la TV Marele Premiu al Italiei

Fanii Formulei 1 din România vor putea urmări toate sesiunile din weekendul de la Monza. Antrenamentele vor fi transmise în direct în AntenaPLAY. Calificările sunt programate sâmbătă, de la ora 17:00, și vor putea fi urmărite în direct pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY.

Duminică, Antena 1 și AntenaPLAY vor începe transmisia Marelui Premiu al Italiei de la ora 15:45. Startul oficial al cursei de la Monza este programat 15 minute mai târziu, la ora 16:00, ora României.