Marele Rafa Benitez l-a elogiat pe Cristi Chivu după sezonul excepțional la Inter: „Merită laude! Se vedea că este inteligent”

Rafa Benitez (65 de ani), fostul antrenor al lui Inter pentru o scurtă perioadă în 2010, a vorbit despre sezonul foarte bun pe care „nerazzurri” îl traversează în Serie A. El i-a atribuit un mare merit lui Cristi Chivu, despre care a spus că a știut foarte bine să gestioneze situațiile dificile din interiorul echipei.

Rafael Benitez îi recunoaște meritele lui Cristi Chivu în sezonul bun al lui Inter

Chiar dacă în Liga Campionilor Inter Milano a fost eliminată rușinos de Bodo/Glimt, pe plan intern formația antrenată de Cristi Chivu o duce foarte bine. În Serie A, „nerazzurri” se află la 9 puncte distanță de locul secund, în timp ce în Coppa Italia sunt calificați în semifinalele competiției.

și a vorbit despre meritele sale în acest sezon, mai ales că echipa venea după un campionat pierdut în ultima etapă și o finală de Liga Campionilor în care a fost umilită de PSG: „Merită laude pentru că a știut să gestioneze situații chiar și la limită. Astăzi tindem să uităm, dar acum un an, după ce a pierdut Scudetto în fața lui Napoli și finala Ligii Campionilor s-a transformat într-o tragedie (0-5 cu PSG), atmosfera era tensionată. A avut și momente dificile… mă gândesc la eliminarea din Liga Campionilor cu Bodo, probabil cel mai dureros moment și, totodată, cea mai delicată etapă. Dar Inter este un club mare, condus de un manager precum Marotta, care are un simț înnăscut pentru management.

Când câștigi un titlu de campion, și asta se va întâmpla, te poți simți împlinit, chiar dacă știi că bucuriile și blestemul – pentru noi, cei din fotbal – durează o noapte. A doua zi când ne trezim ne gândim deja la sezonul următor. Să-i dăm timp lui Cristi Chivu să definească și să se bucure de acest succes, de Cupă se vor ocupa ei pentru că un trofeu în plus nu face rău nimănui

Chivu este un băiat de treabă, care, din punct de vedere tactic, era deja un jucător matur. Dar pe atunci avea 30 de ani, iar acum are 45. Atunci trebuia să se preocupe doar de el și de adversarul său, iar acum trebuie să-și asume responsabilitatea pentru toată lumea. Se vedea că era inteligent. Acum doar a confirmat-o”, a declarat Rafael Benitez, actual antrenor la Panathinaikos, conform

Cristi Chivu, pas mare spre titlu în ultima etapă. Remontada spectaculoasă a milanezilor contra lui Como

Echipa lui Cristi Chivu a început temătoare duelul contra lui Como, după ce AC Milan pierduse în fața lui Udinese, iar Napoli nu a obținut decât o remiză din meciul cu Parma. O victorie pentru Inter ar fi fost esențială, însă meciul a început cum nu se putea mai rău.

Micuța echipă din Como a făcut 2-0 încă din prima repriză, iar statistica arăta îngrozitor pentru Inter după 45 de minute. Formația lui Chivu nu avea niciun șut trimis spre poarta adversă, însă Thuram a reușit să reducă din diferență în prelungiri. În repriza a doua, milanezii s-au descătușat și au înscris de trei ori. Chiar dacă elevii lui Cesc Fabregas au mai înscris un gol până la final, scorul a fost 4-3 pentru Inter, iar