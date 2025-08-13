Marele regret al carierei lui Costel Orac! Ce nedreptate i-a făcut Mircea Lucescu: „Nu ajungi nicăieri dacă ţii supărări”

Costel Orac (66 de ani) este unul dintre cei mai mari atacanți pe care i-a dat România. Mircea Lucescu nu l-a luat însă în calcule pentru Campionatul European din 1984, când „tricolorii” au terminat ultimii grupa cu Spania, Portugalia și Germania de Vest.
Costel Orac este unul dintre fotbaliștii care au scris istorie la Dinamo. Fostul atacant a cucerit trei titluri și trei Cupe ale României în perioada 1981-1989. În ciuda performanțelor pe care le-a obținut în tricoul roș-albilor, Orac n-are decât 3 selecții și 1 gol la prima reprezentativă a României.
„Așa au fost momentele. Țin minte că am declarat când am avut ocazia și am fost întrebat despre treaba asta, am spus că e unul dintre marile mele regrete, că n-am reușit să joc decât de 3 ori la echipa națională.
Am fost în pregătire cu echipa națională, înainte de Euro 1984, din Franța. Dar cu două-trei zile înainte de a pleca, Mircea Lucescu mi-a zis că nu fac parte din lot, că are alte planuri.
Am fost supărat, normal. Am vorbit și cu nea Mircea după aceea, când și-a făcut Ando (n.r. – Ioan Andone) onomastica, când era la Voluntari, și a făcut un joc de Old Boys, prin Pipera, pe lângă pod. Am declarat în Gazeta Sporturilor, parcă, i-am spus că eu consideram să fiu la echipa națională în acel moment”.
Singurul gol al lui Costel Orac la echipa națională a României a fost marcat pe 29 iulie 1984, într-un amical cu reprezentativa Chinei, disputat la Iași, pe care „tricolorii” l-au câștigat cu 4-2.
„Căștigasem campionate cu Dinamo, ajunsesem în semifinală de Cupa Campionilor Europeni, nu ar fi fost ceva ieșit din comun dacă eram selecționat pentru Campionatul European.
(n.r. – Vi s-a părut o nedreptate?) Atunci da. Pe mine nu m-a deranjat că a luat pe altcineva. În mintea și în mintea multora din presă, toți ziariștii de la vremea respectivă, au spus că meritam să fiu la acel Campionat European. Asta m-a deranjat cel mai mult. În fotbal, ca și în viață în general, dacă ții supărare nu ajungi nicăieri”, a declarat Costel Orac, în exclusivitate la FANATIK DINAMO.