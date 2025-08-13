Sport

Marele regret al carierei lui Costel Orac! Ce nedreptate i-a făcut Mircea Lucescu: „Nu ajungi nicăieri dacă ţii supărări”

Costel Orac are un mare regret din timpul carierei de fotbalist. Fostul dinamovist a dezvăluit ce nedreptate i-a făcut Mircea Lucescu și dacă are resentimente
Cristian Măciucă
13.08.2025 | 21:53
Costel Orac (66 de ani) este unul dintre cei mai mari atacanți pe care i-a dat România. Mircea Lucescu nu l-a luat însă în calcule pentru Campionatul European din 1984, când „tricolorii” au terminat ultimii grupa cu Spania, Portugalia și Germania de Vest.

Costel Orac, despre nedreptatea pe care i-a făcut-o Mircea Lucescu: „Am fost supărat, normal”

Costel Orac este unul dintre fotbaliștii care au scris istorie la Dinamo. Fostul atacant a cucerit trei titluri și trei Cupe ale României în perioada 1981-1989. În ciuda performanțelor pe care le-a obținut în tricoul roș-albilor, Orac n-are decât 3 selecții și 1 gol la prima reprezentativă a României.

„Așa au fost momentele. Țin minte că am declarat când am avut ocazia și am fost întrebat despre treaba asta, am spus că e unul dintre marile mele regrete, că n-am reușit să joc decât de 3 ori la echipa națională.

Am fost în pregătire cu echipa națională, înainte de Euro 1984, din Franța. Dar cu două-trei zile înainte de a pleca, Mircea Lucescu mi-a zis că nu fac parte din lot, că are alte planuri.

Am fost supărat, normal. Am vorbit și cu nea Mircea după aceea, când și-a făcut Ando (n.r. – Ioan Andone) onomastica, când era la Voluntari, și a făcut un joc de Old Boys, prin Pipera, pe lângă pod. Am declarat în Gazeta Sporturilor, parcă, i-am spus că eu consideram să fiu la echipa națională în acel moment”.

„Asta m-a deranjat cel mai mult”

Singurul gol al lui Costel Orac la echipa națională a României a fost marcat pe 29 iulie 1984, într-un amical cu reprezentativa Chinei, disputat la Iași, pe care „tricolorii” l-au câștigat cu 4-2.

„Căștigasem campionate cu Dinamo, ajunsesem în semifinală de Cupa Campionilor Europeni, nu ar fi fost ceva ieșit din comun dacă eram selecționat pentru Campionatul European. 

(n.r. – Vi s-a părut o nedreptate?) Atunci da. Pe mine nu m-a deranjat că a luat pe altcineva. În mintea și în mintea multora din presă, toți ziariștii de la vremea respectivă, au spus că meritam să fiu la acel Campionat European. Asta m-a deranjat cel mai mult. În fotbal, ca și în viață în general, dacă ții supărare nu ajungi nicăieri”, a declarat Costel Orac, în exclusivitate la FANATIK DINAMO. 

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
