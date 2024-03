Marele regret al Cristinei Neagu: „A fost cel mai mare vis al carierei mele”. Sfaturi pentru adolescenți și opinie despre controversa handbalului românesc

Cristina Neagu a mărturisit care este cel mai mare regret al carierei sale. după Campionatul Mondial de la finalul anului trecut, Neagu le-a dat sfaturi importante adolescenților care vor să facă performanță în sport. Totodată, fostul lider al naționalei României a vorbit despre .

Marele regret al Cristinei Neagu: „A fost cel mai mare vis al carierei mele”

În vârstă de 35 de ani, a României la finalul anului trecut, după Campionatul Mondial. Aleasă de 4 ori cea mai bună handbalistă din lume de Federația Europeană de Handbal, Cristina Neagu a cucerit două medalii de bronz cu naționala României (2010 la Euro și 2015 la Mondial).

ADVERTISEMENT

Sinceră, Cristina Neagu a dezvăluit că a visat dintotdeauna să cucerească o medalie de aur alături de naționala României. „A fost cel mai mare vis al carierei mele, să iau aurul cu echipa națională, am făcut de fiecare dată tot ce am putut pentru asta, din păcate, nu s-a întâmplat, nu am ce să schimb.

Dar pe de altă parte am reușit alte lucruri frumoase. Eu nu plâng de nervi, dar n-ai crede dacă spun că plâng la filme. Și da, am plâns foarte mult când am jucat finala Ligii Campionilor și am pierdut sau când joci pentru medalii și pierzi, la chestii din astea da, dar nu plâng de nervi.

ADVERTISEMENT

Am plâns foarte tare la A Star is Born și la câteva seriale”, a mărturisit Cristina Neagu la întâlnirea din cadrul seriei „Neînvinșii”, organizată de BRD, unul dintre sponsorii interului stânga de la CSM București.

Cristina Neagu, sfaturi pentru adolescenți: „Le recomand să apeleze la un nutriționist”

Cristina Neagu nu a ajuns întâmplător la performanțe incredibile. Fostul căpitan al naționalei României a investit timp și resurse pentru a deveni una dintre cele mai mari handbaliste ale lumii. Interul stânga de la CSM București le-a oferit sfaturi prețioase tinerilor care vor să facă performanță în sport.

ADVERTISEMENT

„Am investit timp, în primul și primul rând. În momentul în care copiii mergeau la joacă, eu mergeam la antrenament, în momentul în care ei spuneau: «Hai afară!», eu trebuia să merg la școală.

Timp și apoi foarte multă muncă. Am renunțat la tot, efectiv la tot, am zis eu vreau să fac asta și nu m-am dat în lături nici măcar o secundă. Când mi-am setat asta, pentru mine n-a mai existat altceva.

ADVERTISEMENT

Le recomand adolescenților să apeleze la un nutriționist pentru că e foarte important să știi cum și în ce fel să mănânci, mai poți să și păcălești așa uneori, în vacanță, nu se întâmplă nimic, mai ales când ai o anumită experiență, știi de ce ai nevoie, știi ce e corect, dar dacă ești adolescent și mănânci numai fast food și bei cola și te culci la 2 noaptea, e greu de crezut că vei ajunge să faci sport la cel mai înalt nivel”, a mai spus Cristina Neagu.

Cristina Neagu despre prezența handbalistelor străine în România: „Sunt unele care nu au făcut mare lucru”

Cluburile din „Liga Florilor”, primul eșalon al handbalului feminin din România, au în componență numeroase sportive din străinătate. Astfel, tot mai puține handbaliste din România își găsesc locul în campionat. Inevitabil, naționala de handbal feminin a României are de suferit.

Cristina Neagu are opinii împărțite atât când vine vorba despre prezența jucătorilor străini în România, cât și atunci când a fost adusă în discuție limitarea numărului străinilor din handbalul românesc.

„Eu aș împărți în două categorii: sunt unii care nu au făcut mare lucru, nu au lăsat nimic deosebit în urmă, poate chiar au ocupat niște locuri pe care ar fi putut să fie niște jucătoare române de aceeași valoare.

Dar sunt și jucătoare străine care au trecut prin liga noastră și de la care am avut ce învăța, și prin profesionalism, și prin calitatea pe care au adus-o jocului de echipă. Aș spune că în mod special aceste jucătoare au fost pe la noi, la CSM București, și au crescut nivelul ligii naționale”.

„Jucătoarele din România trebuie să își dorească mai mult și să muncească mai mult”

„Și aici sunt împărțită. Pe de o parte, tinzi să spui că da, pentru ca jucătoarele române să aibă mai multe minute, gândindu-te și la echipa națională, jucând doar în Liga Națională, neieșind în Europa, e greu la nivel internațional când ai meciuri cu adevărat importante.

Pe de altă parte, cred că și jucătoarele din România trebuie să își dorească mai mult, să muncească mai mult, să nu se mulțumească cu statutul acesta. Trebuie să și meriți să fii în locul ăla”, au fost cuvintele Cristinei Neagu.

Cristina Neagu despre rolul de lider al echipei: „Chiar mă întrebam: de ce se așteaptă doar de la mine?”

Cristina Neagu are în palmares trofeul Ligii Campionilor pe care l-a cucerit în 2015 alături de Buducnost Podgorica. Interul stânga a mai jucat alte două finale pe care le-a pierdut cu Oltchim Rm. Vâlcea (2010) și Buducnost (2014).

De multe ori, Cristina Neagu a tras echipa după ea și și-a asumat responsabilitatea aruncărilor de la 9 metri. Handbalista a mărturisit că s-a confruntat cu astfel de situații încă de la o vârstă fragedă.

„Eu am auzit lucrul acesta de când aveam 18 ani, colegele mele de 25 de ani erau tinere și trebuia să mai avem răbdare cu ele, eu nu aveam voie să ratez.

Pe de o parte, la vârsta aceea mi-a fost greu să gestionez presiunea pentru că nu știam cum și nu înțelegeam de ce sunt atât de multe așteptări de la mine. Pe de altă parte, de mică învățată cu asemenea presiune, la 20 de ani nu mă mai afecta ce ziceau cei din jur.

La un moment dat, când eram mai tânără, mă întrebam: dar de ce se așteaptă doar de la mine? Inclusiv maică-mea spunea că toată lumea se așteaptă de la tine să dai ultimul gol sau nu știu câte goluri.

„Nu am simțit nicio presiune. La marile echipe toate jucătoarele își fac treaba foarte bine”

Apoi mi-am dat seama că atunci când ești un jucător foarte bun, care să poată face diferența, cumva lucrurile acestea vin la pachet. Și nu am mai simțit nicio presiune din punctul ăsta de vedere, dar cred că e cumva o concepție greșită: e bine să depinzi într-o proporție foarte mare de un singur jucător?

Pentru că și acel jucător poate să aibă zile slabe și atunci ce faci, ce se întâmplă cu echipa? Cred că marile echipe, care au făcut și fac rezultate, au jucătoare care pot face diferența, dar toate jucătoarele își fac treaba foarte bine astfel încât echipa să poată câștiga. Altfel e foarte greu să ajungi la titluri, medalii, depinzând de un singur jucător sau doi jucători”, au fost cuvintele Cristinei Neagu.