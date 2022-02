Marele regret al lui Alexandru Arșinel, după ce s-a îmbolnăvit: ”Nu am mai fost la Sinaia”! Actorul se mândrește cu o vilă în mijlocul pădurii. Foto

Actorul Alexandru Arșinel este unul dintre actorii care, de-a lungul timpului, a reușit să strângă o mică avere. Încă de acum 30 de ani, maestrul și-a găsit un loc de suflet: Sinaia, acolo unde are o casă de vacanță de vis.

Regretul lui Alexandru Arșinel: vizitele la Sinaia

Acum 30 de ani, Alexandru Arșinel își construia o casă de vis, la Sinaia. O locuință de vacanță în care actorul recunoaște că avea să trăiască cele mai plăcute momente. Acum, însă, lucrurile s-au schimbat, iar ultima lui vizită a fost undeva în toamna anului trecut, pe când se simțea mai bine și nu avea problemele de sănătate care l-au dus în stare gravă.

”Nu am mai fost la Sinaia de anul trecut, de dinainte de a ninge. Ca timp, în ultima vreme, nu lucrurile nu au fost favorabile urcării cu mașina. Nici eu nu mă simt bine, dar mai ales, acum e complicat. Soția este paralizată, iar eu nu pot merge cum trebuie.

Noi avem un drum special ca să ajungem acasă, la Sinaia, cu ea, ca să o putem transporta. Nu am mers că nu am găsit nicio soluție în această perioadă”, ne-a spus, în exclusivitate, Alexandru Arșinel.

Mai mult, recunoaște actorul, chiar dacă ar fi vrut să meargă fără soția care are, oricum, probleme de sănătate grave, lucrurile ar fi fost complicate. Cu durere în glas, recunoaște , nici nu și-ar fi putut satisface plăcerile simple pe care le are atunci când ajunge la Sinaia din cauza problemelor de sănătate.

“Vila este făcută în anul 1992, cu o echipă de muncitori din Moldova”

”Vremea e bună de mers la Sinaia, dar trebuie să ai cu ce să te plimbi. Dacă nu ai obiectele la tine (dacă nu te țin picioarele, n. red.) e mai complicat. Te plimbi, dar te plimbi doar pe terasă. Și asta e bine, dar trebuie să ajungi la terasă”, spune, în exclusivitate pentru FANATIK, Alexandru Arșinel.

Vila lui Alexandru Arșinel din fosta stațiune a Regilor României este situată într-un loc în care se ajunge cu greutate. Amplasată pe un drum care duce spre pădurea din cel mai înalt punct al stațiunii, la doi pași de locul în care Arsenie Boca și-a dat ultima suflare, lângă casa lui Alexandru Arșinel este doar pădure.

Construită pe două niveluri, casa de vacanță a lui Alexandru Arșinel este făcută din piatră și are suficient spațiu în jurul ei pentru plimbările pe care le regretă marele actor, el fiind cel care, an de an, petrecea câteva săptămâni bune acolo.

”Vila este făcută în anul 1992, cu o echipă de muncitori din Moldova care mi-au făcut-o ca pentru un moldovean, e o casă primitoare din toate punctele de vedere. Băieții merg mai rar, eu mă duceam, mai ales, dar nu am mai mers”, a dezvăluit, pentru FANATIK, Alexandru Arșinel.

Alexandru Arșinel, situație critică cu sănătatea

Acum două săptămâni, Alexandru Arșinel a chemat Salvarea acasă, el fiind dus, de urgență, la Spitalul Universitar din Capitală. Acolo, consultat de medici cardiologi, neurologi și nefrologi, a refuzat internarea, iar acum, deși analizele făcute nu relevă probleme suplimentare, situația lui e dificilă.

”Mă simt prost! Nu știu ce tratamente exact iau, ce fac, dar ca stare fizică mă simt prost! Nu sunt doctor, nu realizez dacă mă simt mai bine sau nu, conform consultațiilor. Dar știu că atunci când mă scol, mă clatin.

Trebuie să mă concentrez să nu mă prăbușesc sau ca să pot ajunge la locul pe care mi-l fixez că trebuie să îl cuceresc. Chiar dacă e vorba de un scaun (…) S-a întâmplat, pentru prima oară în viața mea, spre bucuria unora (se referă la controversele care au apărut în ultimele luni, n.red.), să nu ajung la un spectacol. Niciodată nu am ratat un spectacol! E prima oară!”, a spus,