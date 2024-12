Marele regret al lui Andrei Nicolescu de când a venit la Dinamo: „M-am ’ars’ destul de rău!”

Dinamo este în acest sezon una dintre echipele revelație ale campionatului. „Câinii” vin după ani de chin, care s-au concretizat chiar într-o retrogradare în Liga 2. Andrei Nicolescu a vorbit recent despre mandatul său la echipa bucureșteană, dezvăluind un aspect care îl macină și în prezent.

Andrei Nicolescu nu poate trece peste. Ce l-a deranjat chiar și în prezent la Dinamo

. Echipa pregătită de Zeljko Kopic luptă pentru calificarea în play-off la final de campionat regulat.

ADVERTISEMENT

În ceea ce privește partea administrativă, Andrei Nicolescu este unul dintre artizanii revenirii echipei la cel mai înalt nivel. Oficialul „câinilor” a dezvăluit că regretă faptul că la începutul său la Dinamo a acordat mult prea multă încredere unor oameni îndoielnici.

„Mi-au complicat foarte mult viața!”

„Aș schimba începutul (n.r. lui Nicolescu la Dinamo). Am avut încredere în niște oameni și mi-au complicat foarte mult viața (n.r. Cine?) Nu contează.

ADVERTISEMENT

Am avut încredere în cei cu care începusem să intru la drum și am avut niște bătălii interne o perioadă în care Ovidiu Burcă (n.r. fostul antrenor al lui Dinamo) avea nevoie de liniște.

(n.r. Vă referiți la Eugen Voicu?) Nu, nu. Am avut numai văicăreli pe la televizor și asta s-a resfrâns asupra parcursului echipei din prima parte a campionatului de anul trecut.

ADVERTISEMENT

„M-am ’ars’ destul de rău!”

Aș fi mult mai atent la semne. Am avut prieteni de-ai mei din trecut care mi-au spus să fiu atent la câțiva oameni. Eu am fost foarte deschis atunci la început și am mers cu inima deschisă, dar m-am ’ars’ destul de rău.

Aș fi fost mult mai atent și mi-aș fi pus altfel condițiile de la început ca să nu am parte de scandaluri și acel circ mediatic”, a spus Andrei Nicolescu, la

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu, premiat la Super Gala Fanatik 2024

Pentru întreaga muncă depusă, dar și pentru implicarea și discursurile sale, Andrei Nicolescu a fost premiat la SUPER GALA FANATIK 2024.

„Ne pregătim de 2025, care începe în decembrie 2024. Vă mulțumesc încă o dată pentru aprecieri”, a fost o parte din mesajul transmis la fastuosul eveniment de către oficialul dinamovist.