ADVERTISEMENT

Bogdan Andone a lăudat calitatea individuală a adversarilor de la FCSB, dar s-a declarat mulțumit de efortul depus de către jucătorii săi, mai ales în defensivă. De asemenea, tehnicianul nu a putut trece cu vederea peste evoluția portarului Nikic, considerat de mulți drept omul meciului.

Bogdan Andone, mulțumit după egalul cu FCSB

Antrenorul piteștenilor s-a arătat mulțumit de faptul că echipa sa nu a plecat cu mâna goală după duelul cu FCSB, o formație care are foarte multă calitate individuală. , care a compensat .

ADVERTISEMENT

În urma acestui rezultat, FC Argeș rămâne pe locul 13, de baraj, cu 16 puncte adunate după primele 16 jocuri. Piteștenii sunt la nouă puncte de play-off și la șapte puncte de primul loc direct retrogradabil în Liga 2.

„Vreau să-i felicit pe jucători pentru modul în care au luptat, pentru atitudinea din această seară. Nu a fost un meci deloc simplu, am întâlnit o echipă cu jucători de foarte mare calitate. Oricare dintre jucătorii de la mijloc în sus putea rezolva meciul printr-o finalizare, o execuţie.

ADVERTISEMENT

Vorbesc aici de Muhar, Radunovic, Joao Paulo, Boutoutaou, apoi jucătorii de atac, Miculescu, Drăguş, Stoian, jucători de mare calitate. Tocmai din acest punct de vedere, echipa a făcut un efort extrem de mare defensiv şi mă bucur că am reuşit să păstrăm poarta intactă. Îmi pare rău, cumva, în acelaşi timp, pentru că ne-am creat şi două situaţii mari şi nu am profitat de ele.

ADVERTISEMENT

Mă bucur că, după meciul cu Dinamo, a venit din nou cu încă un meci la fel de bun, poate chiar mai bun. Ne-am mai echilibrat în ultima perioadă. Încă o dată, mă repet, dintre jucătorii nou-veniţi în această vară şi toamnă, doar Luvambo a făcut pregătirea de vară cu noi. Restul au venit pe parcursul sezonului şi au nevoie de timp să se acomodeze. Nu le e nici lor simplu să vină într-o altă lume, cu un alt mod de viaţă, şi cred că, uşor-uşor, ne vom regăsi linia, ne vom stabiliza ca echipă şi ca grup”, a spus Andone după meci, conform .

ADVERTISEMENT

Bogdan Andone, despre Igor Nikic: „E extrem de important pentru noi”

Conform site-urilor specializate în analiza performanței sportive, cel mai bun jucător al partidei a fost portarul celor de la FC Argeș, Igor Nikic în acest meci, iar antrenorul său, Bogdan Andone, l-a lăudat pe internaționalul muntenegrean.

„E extrem de important ce a realizat Nikic. E jucătorul care dă încredere echipei prin intervenţiile sale, prin modul în care e prezent în poartă. Mă bucur mult pentru el. A avut neşansa ca la echipa naţională să nu evolueze niciun minut în Nations League. Avea nevoie de încredere şi de un meci bun”, a completat Bogdan Andone.