Bogdan Andone a lăudat calitatea individuală a adversarilor de la FCSB, dar s-a declarat mulțumit de efortul depus de către jucătorii săi, mai ales în defensivă. De asemenea, tehnicianul nu a putut trece cu vederea peste evoluția portarului Nikic, considerat de mulți drept omul meciului.
Antrenorul piteștenilor s-a arătat mulțumit de faptul că echipa sa nu a plecat cu mâna goală după duelul cu FCSB, o formație care are foarte multă calitate individuală. Rezultatul de egalitate a fost posibil datorită unui efort colectiv uriaș, care a compensat plusul de tehnicitate al jucătorilor lui Reghecampf.
În urma acestui rezultat, FC Argeș rămâne pe locul 13, de baraj, cu 16 puncte adunate după primele 16 jocuri. Piteștenii sunt la nouă puncte de play-off și la șapte puncte de primul loc direct retrogradabil în Liga 2.
„Vreau să-i felicit pe jucători pentru modul în care au luptat, pentru atitudinea din această seară. Nu a fost un meci deloc simplu, am întâlnit o echipă cu jucători de foarte mare calitate. Oricare dintre jucătorii de la mijloc în sus putea rezolva meciul printr-o finalizare, o execuţie.
Vorbesc aici de Muhar, Radunovic, Joao Paulo, Boutoutaou, apoi jucătorii de atac, Miculescu, Drăguş, Stoian, jucători de mare calitate. Tocmai din acest punct de vedere, echipa a făcut un efort extrem de mare defensiv şi mă bucur că am reuşit să păstrăm poarta intactă. Îmi pare rău, cumva, în acelaşi timp, pentru că ne-am creat şi două situaţii mari şi nu am profitat de ele.
Mă bucur că, după meciul cu Dinamo, a venit din nou cu încă un meci la fel de bun, poate chiar mai bun. Ne-am mai echilibrat în ultima perioadă. Încă o dată, mă repet, dintre jucătorii nou-veniţi în această vară şi toamnă, doar Luvambo a făcut pregătirea de vară cu noi. Restul au venit pe parcursul sezonului şi au nevoie de timp să se acomodeze. Nu le e nici lor simplu să vină într-o altă lume, cu un alt mod de viaţă, şi cred că, uşor-uşor, ne vom regăsi linia, ne vom stabiliza ca echipă şi ca grup”, a spus Andone după meci, conform primasport.ro.
Conform site-urilor specializate în analiza performanței sportive, cel mai bun jucător al partidei a fost portarul celor de la FC Argeș, Igor Nikic Flashscore l-a notat cu 9,2 în acest meci, iar antrenorul său, Bogdan Andone, l-a lăudat pe internaționalul muntenegrean.
„E extrem de important ce a realizat Nikic. E jucătorul care dă încredere echipei prin intervenţiile sale, prin modul în care e prezent în poartă. Mă bucur mult pentru el. A avut neşansa ca la echipa naţională să nu evolueze niciun minut în Nations League. Avea nevoie de încredere şi de un meci bun”, a completat Bogdan Andone.