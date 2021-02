Marele regret al lui Eric: „Trebuia să fiu nominalizat la premiul Pușkaș!”

Eric De Oliveira a vorbit despre cel mai frumos gol al carierei lui, iar acela a fost fără doar și poate foarfeca reușită de el în meciul din Europa League dintre Pandurii Târgu Jiu și Fiorentina, 1-2.

Totuși, un regret mare al brazilianului este faptul că nu a fost nominalizat la trofeul Pușkaș pentru cel mai frumos gol al sezonului, mai ales pentru că Fiorentina era un adversar redutabil, ceea ce ar fi trebuit să conteze la gradul de dificultate al execuției.

Eric este cel mai bun marcator străin din istoria campionatului României, dar nu se gândește să se retragă prea devreme, iar în prezent evoluează la Gaz Metan Mediaș, cum a anunțat în exclusivitate FANATIK.

Marele regret al lui Eric

Eric a glumit și a spus că foarfeca reușită de el împotriva Fiorentinei a fost mai frumoasă decât cea a lui Olivier Giroud din meciul cu Atletico Madrid sau decât cea a lui Dele Alli în meciul cu Wolfsberger.

Totodată, Eric a recunoscut că a fost dezamăgit că nu a fost nominalizat pentru trofeul Pușkaș, care se acordă celui mai frumos gol al sezonului: „M-am simțit onorat să joc în Europa League. Te simți la nivelul jucătorilor buni. E o senzație de neuitat.

Golul meu a fost mai frumos decât al lor (N.R- Giroud și Alli). Am avut o dezamăgire că nu am fost convocat pentru trofeul Pușkaș după ce am reușit acea foarfecă în meciul cu Fiorentina”.

200.000 de euro este cota de piață a lui Eric De Oliveira, conform transfermarkt.com

„Am ținut bucuria cam trei minute”

Eric și-a amintit că după gol s-a bucurat nespus și a început să și plângă. A recunoscut că s-a bucurat excesiv și că arbitrul ar fi trebuit să-i dea cartonașul galben, dar l-a iertat: „Chiar dacă nu m-au nominalizat, rămâne cel mai frumos gol al carierei mele.

Mi-am adus aminte de copilăria mea și am trecut prin multe stări în 20 secunde”.

„Am râs, am plâns, făceam inimioare pe teren. Am ținut bucuria cam vreo 3 minute, trebuia să-mi și dea galben arbitrul”, a mai spus Eric la TV LookSport.

