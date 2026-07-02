Marele regret al lui Gică Hagi. Ar fi fost cel mai tare meci din istoria României

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În era ”Generației de Aur” a lui Gică Hagi, Dan Petrescu, Gică Popescu, Dorinel Munteanu și a colegilor acestora, România a fost mare în fotbal și se bătea de la egal la egal cu naționalele de prim-plan ale planetei. Actualul selecționer a dezvăluit care este momentul de la națională pe care îl regretă cel mai mult. S-a întâmplat în urmă cu mai bine de trei decenii.

Meciul pe care Gică Hagi și colegii din ”Generația de Aur” vor să-l uite

Dacă actuala generație de fotbaliști nu mai știe ce înseamnă un Mondial, iar asta se întâmplă deja de 28 de ani, în anii 90, România lui Hagi, Popescu, Petrescu, Răducioiu, Prodan și a celorlalți elevi ai lui Anghel Iordănescu era o obișnuită a Campionatelor Mondiale. Fără îndoială, World Cup ’94 a fost apogeul ”Generației de Aur”.

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de accederea în careul de ași. În acel ”sfert” dramatic cu Suedia, scandinavii au condus, Răducioiu a egalat în minutul 88, apoi România a avut avantaj în prelungiri. Kennet Andersson (58 de ani) ne-a interzis însă visul unei semifinale de vis cu Brazilia și a trimis meciul la loviturile de departajare. Acolo, Thomas Ravelli (portarul suedez) a fost erou pentru nordici, iar România a fost eliminată.

La peste trei decenii distanță de la drama de pe Stanford (California), Gică Hagi (61 de ani) vorbește cu inima deschisă, dar frântă de dezamăgire, despre acel moment ratat de el și colegii de generație. ”Regele”, care în prezent îi antrenează pe ”tricolori”, a vorbit într-un interviu despre unul dintre marile regrete ale ”Generației de Aur”: ratarea semifinalei cu Selecao, campioana lumii în 1994.

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Gică Hagi regretă enorm ratarea semifinalei cu Brazilia: ”Voiam să jucăm cu ei. Eram apropiați ca valoare”

Gică Hagi și colegii săi au avut un Mondial 1994 de poveste. Cu excepția ”accidentului” Elveția (eșec 1-4), elevii lui ”Puiu” Iordănescu au avut evoluții încântătoare. Un reper rămâne succesul cu Argentina din optimile de finală. A fost un 3-2 pentru România care, spun specialiștii, a fost .

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A urmat apoi drama cu Suedia, . ”Tricolorii” au fost la doar 5 minute de o calificare în semifinale. Gică Hagi afirmă că ratarea duelului cu Dunga, Bebeto, Romario și Ronaldo a fost cel mai mare regret al carierei sale sub tricolor. Fostul ”decar” al României spune că el și colegii săi erau apropiați ca valoare de sud-americani.

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”(n.r. E vreun adversar de la Mondialul din 1994 pe care v-ați fi dorit să-l întâlniți și vă pare rău că nu ați avut ocazia?) Brazilia, toată. E cel mai mare regret. Noi toți ne vedeam acolo, simțeam că urma să fim în semifinală cu Brazilia. Voiam să jucăm cu brazilienii, cred că tactica ar fi fost la fel ca în celelalte meciuri mari, iar ca valoare eram pe acolo, aproape de brazilieni”, spune Hagi, pentru .

Cum ar fi arătat meciul Brazilia – România la Cupa Mondială din 1994

Întrebat cum ar fi curs meciul contra naționalei braziliene, Gică Hagi a spus că ar fi fost la fel ca împotriva Argentinei lui Batistuta. ”(n.r. Ar fi semănat cu meciul cu Argentina?) Același lucru, da. Dar cu Argentina au fost tranziții mai multe. Altfel, cam pe acolo, da, același tip de meci. Unul foarte frumos.

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Noi ne apăram la mijlocul terenului, în treimea medie. Era greu să faci pressing pe căldurile alea, la patruzeci și ceva de grade. Mai ales să faci așa ceva din trei în trei zile! Trebuia să adaptăm tactica la condițiile de acolo, ceea ce noi am făcut, de aceea ne-a și mers foarte bine. Păcat de… Dar până la urmă am fost eliminați la penalty-uri. Ghinion”, a mai punctat ”Regele”.