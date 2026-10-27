Marele regret al lui Gigi Becali la moartea lui Viorel Păunescu: „Putea să fie cu îngerii lângă el”. Video

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a fost prezent la înmormântarea lui Viorel Păunescu și a avut doar cuvinte frumoase de spus despre fostul președinte al Stelei. Cu toate acestea, Gigi Becali nu este împăcat că bunul său prieten nu va ajunge în Rai pentru că nu a dat dovadă de milă și nu și-a donat averea săracilor sau Bisericii.

Gigi Becali a vrut să-i aducă un preot să-l spovedească pe Viorel Păunescu, dar acesta nu s-a putut „conforma”

Mai mult, Becali regretă că nu a reușit să-i aducă un preot care să-l spovedească pe Păunescu, pentru că acesta a refuzat să renunțe la „nevoile bărbaților” chiar dacă avea pe atunci 88 de ani. „Unul dintre prietenii mei, chiar dacă era mai în vârstă, eram prieteni. Am fost prieteni și înainte de Revoluție. Pe atunci era prea tare, nu era el prieten cu noi pe vremea aia, dar ne cunoșteam. Nu pot să zic ce sfaturi mi-a dat. Nu prea sunt eu genul de om care să primească sfaturi. Sfaturi am primit doar de la tata și atât. A ridicat degetul, mi-a arătat o sută, că știa că sunt lacom. Să țin doar 100 de oi, că eu voiam 4.000-5.000 de oi.

ADVERTISEMENT

Era un om bun, nu supăra pe nimeni. Singurul lucru pe care îl repet, păcat că am vrut, în urmă cu trei ani, să-l spovedesc, să-i duc un preot. A zis: «Bine, mă, Gigi, să aduci». Și a fost un punct pe care n-a vrut să-l respecte. El era singur, bărbat singur, îți dai seama, n-a vrut să respecte. Îmi pare rău. Unde e săracul sau bogatul sau slujitorul? El n-a avut slavă? A avut și slavă, și bani, și respect, toate le-a avut”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali regretă că Viorel Păunescu nu va ajunge să aibă îngerii alături de el, pentru că nu a ajutat persoanele sărace

Patronul echipei FCSB are un mesaj pentru toți oamenii cu bani, cărora le cere să-și doneze măcar o parte din averi la bătrânețe, pentru a ajunge în partea bună a Raiului. În schimb, cei ce nu fac asta riscă să-și petreacă eternitatea în locuri nu tocmai plăcute.

ADVERTISEMENT

„Ce face acum? Ia ceva cu el? Ce lua cu el? Milostenia! Banii ăia din cont, are multe milioane, banii ăia pe care putea să-i dea, măcar jumătate, acum se ducea și îi găsea acolo. Și un pahar cu apă dacă dai, îl găsești acolo. Asta povesteam despre Sfântul Toma și un împărat.

ADVERTISEMENT

Ce să faci cu banii pe pământ? Toate se lasă aici! Eu, când merg la un mort, pentru mine e o lecție. O știu bine, dar mai adaug încă o frază, două la lecție. Mă uit la el și mă gândesc: «Acolo este, nu mai mișcă. Acolo o să fiu și eu». Îmi zic singur în mașină: «Bă, nebunule, ce faci cu ele? În coșciug vei fi! Nu e mai bine să le iei acolo?». Trag dracii într-o parte, îngerii în cealaltă parte.

ADVERTISEMENT

Milostenia străbate cerul, dincolo de arhangheli, îi aruncă pe draci în sus. Așa, a rămas cu banii în cont. Fără împărtășanie și milostenie e imposibil. Dumnezeu să-l odihnească! Odihna trebuie să ți-o pregătești tu pe pământ, prin milostenie. Că ce să faci, nea Gigi, cu atâtea milioane în cont? Hai la bătrâni, hai la biserici! Milostenia era ca un fel de… îți alimentează venele sufletului. Acum nu mai avea frică, așa îl ținea în carapace, dracii nu puteau să se apropie de el.

Regrete nu avea. A avut o viață foarte plăcută. A avut tot timpul tot ce-i trebuia, nu cred că avea regrete. Cel puțin mie nu mi-a spus niciodată că regretă ceva. Era un om vesel, a avut ce i-a trebuit. Până la 90 de ani venea pe stadion, dar nu a mai putut, săracul. Iubea Steaua mult. Avea tot ce-i trebuia. Am vorbit cu el acum șase-șapte luni. Mă mai suna din când în când. Regrete? Regret eu că nu este unde trebuia să fie acum, lângă coșciug, cu îngerii lângă el”, a completat Becali.

ADVERTISEMENT