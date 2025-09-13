Marele regret al lui Giovanni Becali: „Nu m-am dus peste Mutu la Chelsea când o luase razna!”

, de la Parma, în 2003, contra unei sume record pentru un fotbalist român la acea vreme. Englezii au plătit aproape 23 de milioane de euro, sumă depășită doar de mutarea lui Radu Drăgușin la Tottenham.

Sfatul pe care Giovanni Becali regretă că i l-a dat lui Adrian Mutu

Dacă pe teren Mutu nu a avut probleme de adaptare, reușind să marcheze patru goluri în primele sale trei jocuri pentru londonezi, . După ceva mai mult de un an, Viața extrasportivă i-a venit de hac. Ar fi putut Giovanni Becali, impresarul său, să împiedice decăderea?

„Singurul regret și sfat, pe care i l-am dat lui Mutu când era la Chelsea, că să aibă grijă de prieteni. Că o să vin și eu mai mult pe acolo, dar nu am fost. Mai bine nu îi dădeam sfat și mă duceam și stăteam cu el”, a mărturisit Ioan Becali la DON GIOVANNI.

Giovanni Becali știe cine ar fi putut opri decăderea lui Adrian Mutu la Londra

Giovanni Becali lasă de înțeles că Adrian Mutu ar fi putut fi protejat de anturajul care a dus la declinul său. Dacă oamenii din jurul fotbalistului ar fi intervenit. Iată ce spune Ioan Becali despre perioada respectivă: „Stătea cu el un jurnalist de la Digi, care stătea numai după el…”

„Decebal Rădulescu. Știe toată lumea”, a l-a întrerupt moderatorul Horia Ivanovici.

„Eu am zis un mare jurnalist… Și știa tot ce se mișcă. O dată să nu scoată o vorbă și să zică ‘Băi, Adi, nu e bine! Băi, nea Giovanni…’. Dacă era numai cu el la Londra, știa. Mai aveam eu unul la Londra, pe Tibi. Și ăla mă mințea, mă anunța numai când dădea goluri”, a continuat Giovanni Becali

Giovanni Becali, deranjat de „umbra” lui Mutu la Chelsea: „La cafele stătea, la chiftele stătea, la fripturi stătea, la un pahar de vin stătea…”

„Și ce voiai de la Decebal? Să te sune? El era ziarist, ce să îi facă el lui Mutu”, a intervenit din nou Horia Ivanovici, în sprijinul colegului de breaslă.

„’Băi, Adi, ai grijă că nu ești în gașcă bună’. Dacă era cu el toată ziua… La cafele stătea, la chiftele stătea, la fripturi stătea, la un pahar de vin stătea… Păi atunci, spune-i, bă, că ești jurnalist!”, l-a taxat Giovanni Becali pe Decebal Rădulescu.

„Era doar jurnalist…”, a insistat moderatorul.

„Horia, ‘anunță-mă pe mine’… Și regret, și sfat… Eu trebuia să stau acolo. Sfaturi? Trebuia să fiu eu prezent. Am dat din gură și n-am făcut nimic. Aveam prea mulți. O zi colo, o zi dincolo. Nu mai știam cum să iau avionul…”, a mărturisit cu regret Giovanni Becali.

