Marele regret al lui Marius Moga. A refuzat o ofertă de milioane la doar 21 de ani

„Micul Mozart”, așa cum este cunoscut în industria muzicală artistul, a refuzat o ofertă de milioane pe vremea când avea numai 21 de ani. Privind în urma sa, susține că nu regretă decizia luată.

Juratul de la SuperStar România crede că a fost cea mai bună hotărâre luată la momentul respectiv pentru că în felul acesta și-a dat seama cât de mult s-a maturizat pe plan profesional.

Marius Moga, adevărul despre provocările vieții. Regretă sau nu anumite decizii?

Și acesta nu este singurul lucru la care Marius Moga a zis „pas”, ci și faptul că nu a dorit să producă piesa „Dragostea din tei”, deși a fost persoana care a compus un album întreg pentru trupa Akcent.

„La 21 de ani, mi s-a propus să fiu directorul unei case de discuri de top și am refuzat. Imatur? Poate. S-a dovedit a fi o decizie bună? Categoric.

Am refuzat să produc piesa Dragostea din Tei, din lipsă de timp și ca să nu îmi fac singur concurență cu Akcent. Însă tot în studioul meu a fost produsă, de Bogdan Popoiag. Dar, ca să te enervez, nu a fost o decizie proastă.

S-a întâmplat fix cum a trebuit, ca piesa să ajungă unde a ajuns, și eu la fel. Să te maturizezi profesional e și o capcană”, a spus Marius Moga într-un interviu pentru revista .

Marius Moga, copleșit de succesul uriaș. Cum a reușit să iasă la liman

Marius Moga recunoaște că au fost momente în care a simțit că nu mai poate. Acelea au fost clipele în care s-a închis în el, așa cum a făcut încă de mic, deși situația i-a atras antipatii și etichete.

În ceea ce privește averea pe care a adunat-o de-a lungul anilor mulțumită proiectelor sale, spune că mereu a investit banii pe care i-a câștigat prin munca sa.

„Nu doar de câteva ori. Răspunsul meu a fost să mă închid, cumva, ca să fac față, cum am făcut-o de mic. Asta a atras păreri, antipatii, etichete. Dar era normal.

Nimeni nu era obligat să mă înțeleagă. Și nici eu nu eram obligat să-i fac să înțeleagă. E reciproc. Iar asta cu banii e văzută mereu că ceva wow.

Nu am fost milionar pasiv și mereu am cheltuit și am reinvestit cât am avut”, a mai adăugat vedeta, mai arată sursa menționată mai sus.