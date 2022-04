Marele regret al lui Mihai Iosif: „Mi-aș fi dorit să antrenez Rapidul la primul meci pe Giulești!”. De ce nu a vrut să rămână în club

Miță Iosif a vorbit și despre ce își dorește să facă în continuare, ținând cont de faptul că a refuzat să rămână în cadrul clubului, la propunerea lui Victor Angelescu și Daniel Niculae.

Marele regret al lui Mihai Iosif din perioada petrecută la Rapid

său regret pe care îl are din cauza faptului că nu a apucat să antreneze Rapidul la primul meci pe noua arenă din Giulești.

Totodată, tehnicianul a amintit de perioada în care i-a pregătit pe „alb-vișinii” în ligile inferioare din România, mulțumindu-le fanilor pentru momentele frumoase pe care le-a avut la Rapid, dar și jucătorilor:

„Vă dați seama… am fost de la Liga 5, cred că sunt singurul antrenor care a pregătit echipa în toate ligile. Mi-aș fi dorit să antrenez la primul meci pe Giulești, nu vreau să mint, dar nu m-au ajutat rezultatele.

Am avut o perioadă frumoasă la Rapid, motiv pentru care vreau să le mulțumesc tuturor, în special jucătorilor, alături de care am râs, am plâns, ne-am certat, dar ne-am simțit foarte bine”.

În cele din urmă, Adrian Mutu i-a luat locul pe banca tehnică a Rapidului, FANATIK.

De ce nu a vrut să rămână în cadrul clubului

Mihai Iosif a , patronul Rapidului, și Daniel Niculae, președintele clubului, au dorit să-l păstreze în club, însă a refuzat, pentru că își dorește să continue cariera de antrenor la un alt club din România.

Mihai Iosif a recunoscut că a purtat discuții cu alte formații, însă nu a fost ceva concret: „Sunt ceva discuții, dar doar la nivel de tatonări. Victor și Nico mi-au spus să rămân în club, dar vreau să încerc în altă parte”.

„Cu siguranță, însă, voi reveni la Rapid dacă va fi nevoie de mine. Voi reveni mai puternic, mai licențiat”, a mai spus Mihai Iosif, la TV .