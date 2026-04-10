Marele regret al lui Mirel Rădoi după moartea lui Mircea Lucescu: „Gândiți-vă cât de mare a fost!”

ADVERTISEMENT

fizic, însă acesta rămâne o legendă și un om pe care fotbalul din România nu-l va mai avea vreodată. Mirel Rădoi a vorbit și el despre ceea ce a însemnat „Il Luce” și cum a reușit să-l impresioneze.

Regretul pe care îl are Mirel Rădoi după moartea lui Mircea Lucescu

Antrenorul de la FCSB declară că are un regret mare în ceea ce-l privește pe Mircea Lucescu. Rădoi spune că ar fi dorit să existe un film în care să fie ilustrată cariera uriașă a acestuia, astfel multe din informațiile și cunoștințele sale să nu fie lăsate în trecut, ci folosite de generații actuale și care vin din spate.

ADVERTISEMENT

„Cine nu a fost afectat, sincer. Trebuie să ne uităm ce a însemnat Mircea Lucescu. V-am spus de ce îmi pare rău cel mai mult, în momentul ăsta nu mai poate să spună nimănui cunoștințele pe care le are despre fotbal. Noi acum apăsăm un buton și avem tot raportul. Dânsul avea 4 profesori în tribună, care cu un creion și foaie își notau pasele greșite, pasele bune, pasele în față, pasele în spate. Noi nu suntem în stare să antrenăm ceea ce dânsul făcea cu 4 profesori, pix și foaie. Gândiți-vă cât de mare a fost dânsul și unde suntem noi după 40 și ceva de ani”, a spus Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi, reveranță în fața lui Mircea Lucescu

Mirel Rădoi a povestit cum și Răzvan Lucescu l-au ajutat în carieră, prin sfaturile date, dar și momentul în care și-a dat seama cât de dedicat a fost „Il Luce” în ceea ce privește fotbalul.

ADVERTISEMENT

„Eu am avut onoarea și privilegiul de a sta cu dânsul la masă, de a discuta despre fotbal, înainte de barajul cu Islanda. Puține persoane au avut posibilitatea de a sta la masă cu Mircea Lucescu și Răzvan Lucescu, unde am învățat de la ambii. Cred că ar fi fost interesat să vedem un film despre cariera lui Mircea Lucescu. Ar fi rămas mult mai multe informații decât avem în acest moment. Acum putem să ne uităm la articole, putem să vedem ceva din arhivă, dar nu putem să avem cu adevărat acele informații pe care dânsul le avea.

ADVERTISEMENT

A durat, să zic, cred că maxim 2 ore acea ședință, eram cu Mihai Stoichiță, ne-a spus despre naționala Turciei, despre naționala Islandei, despre naționala Islandei U21, deja știa informații. Ne-a spus cum e să ai nepoți, ce înseamnă să fii antrenor de club, ce înseamnă să fii antrenor de echipă națională. Multe dintre ele mi le-am notat și i-am spus să nu creadă că vorbesc cu altcineva, ci îmi iau notițe”, a mai spus Rădoi.