Marele regret al lui Ricardo Grigore, fostul căpitan al lui Dinamo. A ajuns din Spania în Liga 2, la CS Tunari: „Doar eu și cei dragi mie am știut”

Ricardo Grigore, fostul jucător al lui Dinamo, în prezent în Liga 2, la CS Tunari, a povestit care este marele regret al carierei sale de până acum, despre care nimeni nu a știut.
Mihai Alecu
10.10.2025 | 18:00
Talentul de multe ori nu este de ajuns pentru a face performanță, iar jucătorii de fotbal simt asta cel mai bine pe pielea lor. Anumite decizii pot să influențeze în mod decisiv și negativ cariera, iar totul se poate transforma într-o pasă proastă imediat.

Așa este și cazul lui Ricardo Grigore, fotbalist crescut la Dinamo, care a fost și căpitan al echipei, ajuns la 26 de ani să evolueze în Liga 2, la CS Tunari. Acesta a dezvăluit că marele regret al carierei sale este că a așteptat prea mult să semneze cu un club după ce a plecat din Spania, de la Eldense, din La Liga 2.

„Dinamo înseamnă în continuare familie pentru mine. Toată lumea care mă cunoaște de acolo mă cunoaște. Cu cine mă întâlnesc mă întreabă dacă mai sunt la Dinamo, unii nu urmăresc fotbalul. A fost foarte grea decizia de a mă întoarce. Am lăsat destul de mult timp să treacă în speranța că o să-mi găsesc o echipă cel puțin la nivel la care am fost în Spania.

Am ratat multe oportunități în iarnă, cât și în vară. Din păcate, timpul nu ne așteaptă și nu ne iartă. Poate că așa a vrut Dumnezeu, să mă întorc și să reflectez asupra carierei mele. Din 2022, startul anului, de atunci a început o întreagă telenovelă în cariera mea. Doar eu și cei dragi mie știu prin ce am trecut. Am crezut că după ce merg în Spania lucrurile se vor schimba, dar nu a fost așa.

Vedeam altfel fotbalul până să ajung acolo, m-am schimbat mult, am învățat multe, chiar dacă echipa nu era una de top în liga secundă, ci mai degrabă de jumătatea clasamentului”, a spus Ricardo Grigore la FANATIK DINAMO.

Cariera lui Ricardo Grigore. De la mare promisiune a fotbalului românesc la fotbalist în Liga 2

Ricardo Grigore a crescut la academia lui Dinamo, iar din 2017 a fost promovat la prima echipă, pe când avea doar 18 ani. A bifat 113 meciuri în tricoul echipei sale favorite, pentru care a și marcat de 7 ori. În 2022 a fost împrumutat la FCU Craiova, iar după a urmat un alt împrumut, la Petrolul, în 2023. Aventura sa la Dinamo a luat final în vara anului 2024, când a plecat liber de contract la Eldense, în liga secundă din Spania.

A stat la formația iberică timp de aproximativ 7 luni, iar în luna februarie a devenit iar liber de contract. A preferat să aștepte o ofertă pe placul său, care nu a mai venit, iar din septembrie a semnat cu CS Tunari, în Liga 2, acolo unde speră să-și relanseze cariera.

Superliga Fanatik –

Ricardo Grigore a vorbit despre cel mai greu moment al carierei

