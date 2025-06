Marele regret din cariera lui Marian Aliuță: „M-am mulțumit cu puțin!”. Dezvăluiri uluitoare din Ucraina și primele fabuloase pe care le primea la Șahtior

Marian Aliuță a fost invitatul lui Robert Niță la emisiunea . Fostul jucător de la Rapid și Steaua a dezvăluit care este cel mai mare regret al său din carieră.

Marele regret din cariera lui Marian Aliuță: „M-am mulțumit cu puțin!”

Marian Aliuță i-a mărturisit lui Robert Niță că ar fi putut ajunge mult mai sus în cariera de fotbalist, însă faptul că s-a mulțumit cu puțin l-a tras în jos. Fostul mijlocaș susține că a fost o greșeală să plece din Ucraina, .

„Puteam să ajung mult mai sus, cu siguranță! Am simțit eu pe pielea mea, mă văd cu persoane din fotbal și îmi spun ‘La ce calități ai avut, te-ai mulțumit cu puțin’, iar acest lucru este adevărat, dar nu mai am ce face.

Mi se terminase contractul la Șahtior și am decis să vin la Steaua, pentru că era visul copilăriei. Eram la un nivel bun, pentru că în primul sezon am jucat din pregătirea pe care am avut-o în Ucraina din cei 2 ani și jumătate cât am stat acolo.

A urmat după un regres, de ce? Acolo nu ieșeam afară, ori dacă ieșeam nu pierdeam nopțile. Nu aveai ce să faci, eram cu familia, luam masa și mă duceam acasă. Acolo nu te controla nimeni, pentru că acolo erau jucători profesioniști și conducerea nu se uita ce faci tu în timpul liber, ci doar la antrenament și la meci.

Exista o concurență foarte mare și nu îmi convenea să fiu pe bancă. Am mai fost și pe bancă, ca orice jucător, și nu îmi convenea, pentru că aveam prime mari. Cea mai mică primă a fost de 10.000 de dolari la un singur meci”, a declarat Marian Aliuță.

„La derby-uri primele erau de 50-60.000 de dolari cash”

Marian Aliuță a rememorat cât de mari erau primele de joc în derby-urile din Ucraina. Nu mai puțin de 50.000 era remunerația fotbaliștilor titulari, iar acest lucru îl făcea pe român să tragă tare la antrenamente. Totodată, Aliuță a mărturisit că a vrut să se lase de fotbal în primele 6 luni la Șahtior, antrenamentele de acolo fiind mult prea grele la început.

„La derby-uri jucam pe 50-60.000 de dolari tot timpul, toți am jucat așa. Veneau meciurile cu Dinamo Kiev, iar la antrenament era foarte greu. Meciurile erau foarte ușoare, pentru că aveam antrenamente foarte grele în timpul săptămânii. Antrenamentele de acolo m-au făcut să-mi doresc să joc, pentru că primele erau foarte mari. Dacă erai pe bancă la 50.000 de dolari, să iei 50% sau 75% ți se părea foarte puțin.

Venea patronul cu 5 pachete de 10.000 cash la primul antrenament, primele erau toate cash. Niciodată nu s-a pus problema să nu luăm primele, mereu erau primite la antrenamente. Venind de aici, unde erau contracte de 10.000 pe an, iar primele erau de 300-500 de dolari, am ajuns acolo și mi s-a părut ceva wow, că nu cred așa ceva.

După ce te lași și îți dai seama că muncești foarte mult și faci banii ăia foarte greu. În momentul acela îți vine în gând ‘De ce am plecat de acolo?’. Sunt regrete, dar nu ai ce să faci. Acolo am avut totul în mână, de la conducere până la situația financiară. Jucai în Champions League și erai angrenat an de an în cupele europene.

Eram la un nivel fizic foarte bun, nu aveam nicio problemă. În primele 6 luni acolo, mai ales că eram un jucător tehnic, am zis că mă las. Când am văzut cum se aleargă și că nu se mai opresc jucătorii, i-am spus antrenorului că vomit și că mă doare splina, iar el mi-a spus ‘Vomită din alergare’”, a completat Marian Aliuță.