Marele risc al Rapidului în SuperLiga: „Asta s-ar putea să îi coste pe termen lung!” Probleme pentru Gâlcă la meciul cu Hermannstadt

Rapid este neînvinsă în Superligă și ocupă locul 3 după 9 etape, la doar 4 puncte în urma liderului Universitatea Craiova. Dincolo de startul excelent al giuleștenilor, în cadrul lotului există mai multe probleme, care ar putea afecta echipa în acest sezon. Analistul FANATIK Bogdan Baratky a vorbit despre trupa lui Costel Gâlcă.

Lipsa transferurilor, marea problemă a Rapidului?

Bogdan Baratky a analizat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA parcursul Rapidului din acest sezon și a numit o problemă cu care Costel Gâlcă s-ar putea confrunta în următoarele luni. „Parcursul Rapidului până în acest moment este peste așteptări, din punct de vedere al rezultatelor. Este un parcurs peste așteptări probabil și din cauza conjuncturii, mă refer la rezultatele FCSB-ului și CFR-ului. Asta nu înseamnă că Rapid nu are meritele lui, se vede în mod evident mâna lui Gâlcă, dar și atmosfera bună din cadrul clubului. Pe lângă schimbarea de antrenor, acesta este marele plus de la Rapid în acest sezon, atmosfera total schimbată.

Rapid a adus, practic, doar doi jucători, pe Baroan, care nu a devenit încă un titular, în ciuda speranțelor pe care ni le-a oferit după meciul cu Botoșani și Kramer, care și-a câștigat tricoul de titular, prin conjunctura accidentărilor și prin evoluțiile lui. Astea au fost singurele întăriri. În rest, Rapidul nu și-a îmbunătățit lotul, iar acesta poate fi un minus pe termen mediu și lung.

Gâlcă a cerut cu insistență întăriri, a cerut un mijlocaș ofensiv și un atacant, în mod public. Eu cred că și-ar fi dorit și o dublură pe postul de fundaș stânga. Aceste întăriri nu au venit, iar marele risc pentru parcursul Rapidului vine din aceste probleme de lot, care își pot spune cuvântul în timpul campionatului”, a afirmat analistul FANATIK, .

Pe ce jucător U21 se va baza Costel Gâlcă în absența lui Andrei Borza?

, iar absența sa este una devastatoare pentru Rapid, deoarece acesta era singurul fundaș stânga „de meserie” din lot, dar și principala variantă pentru rolul de jucător under 21. „Rapidul are două probleme în acest moment. Una este cea a fundașului stânga, acolo unde nu există dublură pentru Borza, sunt doi fotbaliști care pot evolua pe acel post, Onea sau Braun, dar nu există un jucător specializat.

Iar a doua problemă este aceea că Borza era, de departe, titularul postului de under, iar în acest moment Gâlcă trebuie să se replieze și să își regândească strategia de prim 11 și de schimbări în funcție de asta. Se pare că prima opțiune după Borza e Cătălin Vulturar. Meciul de la Cluj ne spune că Rareș Pop, din păcate, nu este o opțiune sau Gâlcă nu îl vede ca pe o opțiune în acest moment”, a declarat Bogdan Baratky. Pentru Rapid urmează meciul de pe teren propriu contra lui Hermannstadt, care se va disputa duminică, de la ora 21:00.

Ce impact a avut asupra Rapidului ratarea transferului lui Alin Fică

. Bogdan Baratky a analizat această situație la emisiunea FANATIK SUPERLIGA: „Problema nu e neapărat ratarea transferului lui Fică, ci faptul că Rapid a ajuns în ultimele ore ale perioadei de transferuri să discute despre Fică.

Gâlcă a solicitat întăriri la mijloc și în zona ofensivă încă de când a venit la Rapid. Este greu de crezut că aduci un director sportiv din Serie A (n.r. Mauro Pederzoli), cu un astfel de CV și astfel de experiență, ca în ultima zi a ferestrei de transferuri să discuți despre Fică. Evident că și ratarea transferului reprezintă o problemă, pentru că Gâlcă nu are soluțiile pe care și le dorește”.

