Sport

Marele Ronaldo, laude pentru Cristi Chivu: „Putea câştiga pe Bernabeu! Sunt favoriţi la titlu”

Ronaldo a lăudat startul de sezon al lui Inter. Legenda „nerazzurrilor” e de părere că echipa pregătită de Cristi Chivu va cuceri din nou titlul în Serie A.
Bogdan Mariș
12.09.2026 | 22:35
Marele Ronaldo laude pentru Cristi Chivu Putea castiga pe Bernabeu Sunt favoriti la titlu
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Marele Ronaldo (49 de ani), laude pentru Cristi Chivu (45 de ani). FOTO: Hepta / colaj Fanatik
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Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) a suferit prima înfrângere din acest sezon la debutul în Champions League, 1-2 pe Bernabeu contra lui Real Madrid. În ciude eșecului, Ronaldo (49 de ani) a fost impresionat de prestația „nerazzurrilor” și s-a pronunțat cu privire la lupta pentru titlu din noul sezon de Serie A.

Ronaldo, impresionat de Interul lui Cristi Chivu

Inter a avut o evoluție solidă pe Bernabeu, însă Real Madrid a profitat de două gafe uriașe în defensiva „nerazzurrilor” și s-a impus cu 2-1. Ronaldo, care a evoluat pentru ambele formații, a făcut o scurtă analiză a meciului disputat în capitala Spaniei. „Am văzut meciul contra lui Real Madrid, a fost o partidă bună, dar dificilă. Rezultatul nu este rău, Inter putea să câștige”, a afirmat brazilianul, aflat la US Open, pentru Sky Sport.

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În Serie A, Inter are un start perfect de sezon, având 9 puncte după primele 3 runde. „În opinia mea, sunt favoriți la câștigarea titului și în acest sezon”, a declarat Ronaldo. Legendarul atacant brazilian a evoluat la Inter în perioada 1997-2002, marcând 59 de goluri în 99 de partide.

Ce a declarat Cristi Chivu după eșecul cu Real Madrid

Chiar dacă Inter a cedat pe terenul lui Real Madrid, Cristi Chivu și-a apărat jucătorii la finalul meciului. „Nu m-a supărat nimic, sunt mândru de echipă, a trecut peste momentele grele, greșeala face parte din joc. Important este cum am traversat meciul după aceste greșeli. Am făcut o partidă bună pe Bernabeu, am respectat planul.

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Sunt fericit și optimist pentru identitatea echipei. Am crezut până la final și astăzi am avut o prestație bună, curajoasă. Am încercat să profităm și am jucat deschis contra lor”, a spus tehnicianul român. Pentru Inter urmează un duel pe teren propriu contra celor de la Udinese, în etapa a 4-a din Serie A. Partida de pe San Siro se va disputa luni, 14 septembrie, de la ora 21:45.

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