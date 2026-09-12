Marele Ronaldo, laude pentru Cristi Chivu: „Putea câştiga pe Bernabeu! Sunt favoriţi la titlu”

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Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) a suferit prima înfrângere din acest sezon la debutul în Champions League, 1-2 pe Bernabeu contra lui Real Madrid. În ciude eșecului, Ronaldo (49 de ani) a fost impresionat de prestația „nerazzurrilor” și s-a pronunțat cu privire la lupta pentru titlu din noul sezon de Serie A.

Ronaldo, impresionat de Interul lui Cristi Chivu

Inter a avut o evoluție solidă pe Bernabeu, însă Real Madrid a profitat de două gafe uriașe în defensiva „nerazzurrilor” și s-a impus cu 2-1. Ronaldo, care a evoluat pentru ambele formații, a făcut o scurtă analiză a meciului disputat în capitala Spaniei. „Am văzut meciul contra lui Real Madrid, a fost o partidă bună, dar dificilă. Rezultatul nu este rău, Inter putea să câștige”, a afirmat brazilianul, aflat la US Open, pentru .

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În Serie A, Inter are un start perfect de sezon, având 9 puncte după primele 3 runde. „În opinia mea, sunt favoriți la câștigarea titului și în acest sezon”, a declarat Ronaldo. Legendarul atacant brazilian a evoluat la Inter în perioada 1997-2002, marcând 59 de goluri în 99 de partide.

Ce a declarat Cristi Chivu după eșecul cu Real Madrid

Chiar dacă , Cristi Chivu și-a apărat jucătorii la finalul meciului. „Nu m-a supărat nimic, sunt mândru de echipă, a trecut peste momentele grele, greșeala face parte din joc. Important este cum am traversat meciul după aceste greșeli. Am făcut o partidă bună pe Bernabeu, am respectat planul.

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Sunt fericit și optimist pentru identitatea echipei. Am crezut până la final și astăzi am avut o prestație bună, curajoasă. Am încercat să profităm și am jucat deschis contra lor”, a spus tehnicianul român. Pentru Inter urmează un duel pe teren propriu contra celor de la Udinese, în . Partida de pe San Siro se va disputa luni, 14 septembrie, de la ora 21:45.