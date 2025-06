Marele secret al familiei lui Carmen de la Sălciua a fost dezvăluit. Cu cine se iubește sora artistei: „Am lucrat împreună”

Sora lui Carmen de la Sălciua trăiește o poveste de iubire ca-n filme, iar artista vorbește în premieră despre partenerul ei de viață, în exclusivitate pentru FANATIK.

Sora lui Carmen de la Sălciua ni-l prezintă pe iubitul ei, Sergiu

Am putea spune că e cel mai bine păzit secret al familiei , unul care nu a putut fi ascuns prea mult. Daniela Racolța, la rândul ei artistă, revenită în industria muzicală după 10 ani de pauză, are motive de bucurie nu doar din punct de vedere profesional, ci și personal. Vedeta este împlinită pe toate planurile, iar Sergiu, iubitul ei, îi este aproape în orice decizie ia, încurajând-o să meargă mai departe într-o lume unde a ajunge sus poate fi destul de greu.

Sora lui Carmen de la Sălciua și iubitul ei se știu de ceva ani, însă nu a fost vorba despre dragoste la început. S-au cunoscut suficient de bine, au devenit prieteni, iar apoi, odată cu trecerea timpului, sentimentele lor s-au transformat și și-au dat seama că sunt făcuți unul pentru celălalt.

Pe noul membru al familiei Racolța mama celor două artiste nu l-a privit cu ochi buni la început din cauza… tatuajelor. Femeia și-a dat seama apoi că Sergiu e un bărbat cumsecade, așa că l-a acceptat ca partener pentru Daniela.

„Am lucrat împreună, dar pe vremea aceea eram mai mici și aveam fiecare pe altcineva”

„Noi ne-am cunoscut cu mulți ani în urmă. Am lucrat împreună, dar pe vremea aceea eram mai mici și aveam fiecare pe altcineva. Nici nu s-a pus problema de altceva. Adevărata cunoaștere, ca să-i spun așa, a fost acum, după atâția ani în care am decis să îi răspund la un mesaj. Mi-am dat seama instant de caracterul lui, că trecuseră anii și s-a schimbat enorm, s-a maturizat.

Este un alt om. L-am întrebat ce l-a atras la mine și mi-a spus că adoră sinceritatea mea și să nu încerc să schimb nimic la mine, pentru că mă place așa cum sunt, cu bune, cu rele (cu gura mai mare câteodată), dar el apreciază că nu trebuie să joc un rol de dragul cuiva. Între noi există un respect profund și chiar și în cele mai tensionate momente nu există vreo vorbă urâtă din partea lui”, a dezvăluit Daniela Racolța, în exclusivitate pentru FANATIK.

Sora lui Carmen de la Sălciua ne-a mai zis că nu a fost niciodată vreo romantică incurabilă, dar apreciază gesturile frumoase pe care partenerul le face. Primește des flori și o surprinde cu tot felul de surprize. ne-a mai spus că lipsa conflictelor din cuplu a început, culmea, chiar s-o îngrijoreze, căci din experiența ei de viață a învățat că perechile trec prin tot felul de crize și e perfect normal. În cazul ei și a lui Sergiu nu s-a întâmplat până acum nimic grav.

Mama Danielei l-a privit cu scepticism pe viitorul ei ginere din cauza tatuajelor

că iubitul ei a asigurat-o din prima lună că are gânduri serioase cu ea, și anume că la un moment dat va urma și nunta. Toate bune și frumoase, dar cum se înțelege Sergiu cu viitoarea mamă-soacră? „Îți spun un secret. Mama, înainte să îl cunoască, era puțin sceptică din cauza tatuajelor. Mi-a zis: „Sigur îi băiat calumea?”. Până să ajungă să-l cunoască, probabil a fost în dubii, dar apoi a fost foarte încântată! Și părinții lui m-au plăcut din prima. Sunt niște oameni de nota 10. Mi-am dorit toată viața să am parte de socri buni și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunile”, ne-a mai relatat Daniela.

Legat de dinamica relației cu Sergiu, sora lui Carmen de la Sălciua ne-a spus că îi înțelege foarte bine meseria și faptul că trebuie să fie activă pe rețelele de socializare. Atunci când nu înregistrează melodii în studio, tot timpul i-l dedică lui. „Îmi cunoaște gusturile deja. Organizează el, fără știrea mea, mici escapade în natură, vizităm tot felul de locuri, tot ce are legătură cu liniștea și natura. A învățat de la mine să fie mai spontan și să nu mai programeze atât de mult lucrurile, să iasă din zona de confort”, a completat artista.

Nu am putut evita să discutăm și despre sora ei ceva mai cunoscută, iar Daniela a recunoscut că multe uși i s-au deschis, într-adevăr, datorită numelui Carmen de la Sălciua. Vedeta a vorbit despre momentele frumoase petrecute cu Carmen, căci are multe amintiri de povestit nepoților din tot ce a trăit.

Sora lui Carmen de la Sălciua recunoaște că numele cântăreței i-a deschis multe porți

„M-am simțit de multe ori acceptată de anumiți oameni doar prin prisma faptului că sunt sora lui Carmen de la Sălciua. Nu știu dacă să mă bucure sau nu treaba asta. Eu îmi doresc să reușesc prin forțele mele, dar recunoscut că am beneficiat de ajutorul oamenilor doar pentru că sunt sora ei. O să îi fiu întotdeauna recunoscătoare. Cele mai frumoase amintiri au fost cu siguranță filmările videoclipurilor unde am râs, ne-am certat, ne-am împăcat și tot așa. Eu am fost cu ea la foarte multe evenimente înainte să mă apuc de muzică. Stăteam cu săptămânile în anumite zone unde avea ea cântări și ne distram foarte tare împreună”, spune cu bucurie în glas Daniela Racolța.

Daniela ne-a mai dezvăluit că nu e exigentă în ceea ce o privește pe sora, legat de toate activitățile ei, mai ales pe plan muzical, însă Carmen e ceva mai atentă cu ea și îi atrage atenția acolo unde are ceva de îmbunătățit. Daniela ne-a mai zis că a tremurat de emoții atunci când a filmat primul ei videoclip, chiar cu sora ei, având în vedere notorietatea și profesionalismul pentru care e recunoscută. „Nu se pune problema de rivalitate între noi două, căci ne susținem necondiționat. M-a avertizat de multe ori în privința oamenilor din industrie, să fiu atentă la tot ce mișcă, onestă și să nu calc peste cadavre ca să îmi fie mie bine”, a adăugat Daniela.

Daniela Racolța, dezarmată la primul ei contact cu lumea muzicii: „Am fost mică și ușor de influențat”

În final, Daniela ne-a spus și cum arată planurile ei de viitor, mai precis, ce se mai aude de cariera ei muzicală. Așa cum spuneam mai sus, cântăreața a pus mâna din nou pe microfon, recent, după 10 ani de absență din lumina reflectoarelor. Daniela ne-a spus că nu urmărește neapărat cifrele, ci mai degrabă să îi bucure pe oameni, să se simtă și ea împlinită sufletește pentru că poate să aducă bucurie în viețile celor care o ascultă.

Drumul ei spre scenă nu a fost ușor, mai alesa la începuturi. „Când am terminat liceul de muzică, mi-am dorit să cânt muzică ușoară. Am ajuns la București la un casting, într-un studio unde se căutau voci feminine, dar cineva de acolo m-a dezamăgit enorm și am luat apoi decizia să mă las de muzică. Am fost mai mică și ușor de influențat atunci”, ne relatează Daniela.

Sora lui Carmen de la Sălciua ne-a mărturisit că ar vrea să cânte cu mai mulți artiști de renume de la noi, căci lista preferaților ei e destul de lungă. Cel mai mult i se potrivesc melodiile vesele, căci nu poate să rezoneze deloc cu tristețea.

„Eu fac tot ce ține de mine și nu îmi fac planuri multe în ceea ce privește muzica ! Vreau să văd cum decurg lucrurile si sa le primesc toate exact cum vin. Deocamdată sunt bine, fiind la început, nu am foarte multe evenimente și mă sincronizez cu toate. Ca și artistă, mă văd în continuare făcând muzică, poate la un alt nivel, bineînțeles. Cu ajutorul lui Dumnezeu cu siguranță o să îmi bifez toate visele în timp, iar pe plan personal îmi doresc foarte mult o familie, copii, sănătate și înțelegere”, a încheiat tânăra.