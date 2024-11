Marele secret al lui Călin Georgescu, dezvăluit de un profiler. Ce se ascunde în spatele misticismului și a mesajelor politice

Călin Georgescu a captivat și intrigat o mare parte a populației de când a devenit vedeta politicii, în urma clasării pe primul loc în primul tur al alegerilor prezidențiale, care a avut loc duminica trecută, 24 noiembrie.

Odată cu a meteoritului pe care nici casele de sondare nu l-au văzut, au apărut tot felul de informații despre candidatul independent care a reușit să adune peste 2.100.000 de voturi.

FANATIK prezintă o analiză inedită despre Călin Georgescu, dincolo de acuzațiile lansate la adresa lui în ultimele patru zile. Vorbim despre profilul său, făcut, în exclusivitate pentru publicația noastră, de expertul în citirea de chipuri, Marian Sănduleasa.

Aparițiile lui Călin Georgescu au trezit multe semne de întrebare, dincolo de lucrurile pe care le-a scos pe gură. Ce spune figura sa și cum poate fi caracterizat din punct de vedere al limbajului nonverbal?

„Analizează fiecare mișcare în amănunt”

„Are o personalitate flegmatică, care se distinge prin echilibru mental și emoțional, e răbdător, stabil în starea de spirit și în aspirații. În exterior, practic nu arată emoții și sentimente. Este o persoană destul de persistentă în munca lui. Rămâne întotdeauna echilibrat și calm. Personalitatea sa flegmatică compensează cu sârguință și marea atenție acordată multor lucruri. Analizează fiecare mișcare în amănunt.

Determinat de trăsături care reflectă comportamentul lui în relația cu societatea și în relațiile cu alte persoane, trăsături cum sunt lucrul în echipă, tactul, politețea, sensibilitatea, diplomația și corectitudinea. Primește o educație înaltă, rigidă, cu reguli și regulamente clare, unde disciplina e sfântă”, susține profilerul Sănduleasa despre Călin Georgescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Analistul remarcă, de asemenea, la profilul lui Călin Georgescu și semne de rigiditate, comunicare extrem de bine controlată, în urma unor practici bine studiate și practicate încă din adolescență.

Profilerul Sănduleasa, despre Călin Georgescu: „E posibil să fi lucrat în domenii în care secretele trebuie bine păzite”

„De asemenea, pare un bun organizator, tactician, care se supune regulilor și este expert în fabricarea lor, însă nu suportă să fie încălcate. Nu suportă nedreptatea și îi place demnitatea. Un bun negociator, determinat”, a completat profilerul.

Sănduleasa punctează și faptul că are o minte analitică, focusată pe detalii, dar are și o privire de ansamblu în același timp. Susține că se bazează foarte mult pe intuiție și are o stăpânire de sine fantastică, ieșirile sale, în care spune cu fermitate anumite lucruri (unele considerate controversate), fiind îmbinate cu diplomația.

„Se concentrează pe comunicare eficientă, însă, din cauza cuvintelor bine alese, pentru mulți rămâne neînțeles în ceea ce vrea să comunice comprimat. Are o educație strictă și militărească, aș putea spune. Creează o personalitate de luptător, patriot, cu scop bine definit. E gata să facă față oricărei situații inedite care poate apărea în fața adversarului. Acest tip de educație implică și puterea credinței – jocul hazardului și convingerea că binele învinge tot timpul. E posibil să fi lucrat și în domenii în care secretele trebuie bine păzite”, ne-a spus profilerul.

„Își folosește intuiția pentru a previziona mișcarea interlocutorului”

Cât despre înfățișarea lui Călin Georgescu, Sănduleasa a spus că forma ochilor și felul în care privește arată că a văzut multe nedreptăți la viața lui, că știe multe secrete.

„E un om poliglot, cu multe cunoștințe, în multe domenii, printre care și parapsihologia, tehnica somnului (meditație), metafizică, filozofie și teologie. Este empatic, însă, fără să arate și în exterior. Nu externalizează empatia din cauza temerilor de judecată din partea celorlalte persoane.

După forma și culoarea ochilor, putem spune că privește atent la detalii. Vede ușor oportunitățile și analizează fiecare mișcare a adversarului. Poate să vadă și dincolo de aparențe, de aceea este greu să-l minți. Cunoaște și folosește cu succes tehnici și metode de convingere, tehnici de manipulare. Își folosește intuiția pentru a previziona mișcarea interlocutorului. Siguranța de sine duce la confuzia totală a adversarului, fiind transpusă în dominare”, ne-a mai precizat Marian Sănduleasa.

„Posibil să folosească învinovățirea și rușinea ca tactici pentru a-și asigura o poziție de superioritate”

În continuare, Sănduleasa observă la Călin Georgescu și o latură narcisistă. „Posibil copil crescut de părinți care aveau ca valori principale statutul în societate și acumulările materiale. Asta a făcut copiii să se simtă superiori celorlalți, iar credința că sunt speciali persistă și la maturitate.

Este o persoană care nu dorește să iasă în evidență din prima, minimizându-și intenționat realizările sau talentele, în așa fel încât oamenii să îi ofere reasigurări în privința calităților sale. De fapt, e posibil să aibă un sentiment de sine fragil. El va adopta tactici diferite pentru a obține același rezultat, pentru că scopul e bine definit.

Posibil să folosească învinovățirea și rușinea ca tactici pentru a-și asigura o poziție de superioritate față de ceilalți. Se poate chiar plasa în poziția de victimă pentru a-l face pe adversar să se simtă vinovat. Scopul este să îi umilească pe cei din jur și să-i facă să se simtă inferiori. (Posibil patent copiat din relația cu tatăl și/sau un cadru didactic superior ce-l considera inferior. Sau mai poate avea ideea următoare: ca să ajungi mare trebuie să treci prin umilință).

Întârzierea și desconsiderarea sunt alte tehnici folosite. Deoarece el însuși, cea mai importantă persoană, în interacțiunea cu alții va putea avea comportamente lipsite de respect și considerație. Asta se poate transpune întârziind la întâlniri, nerăspunzând la mesaje sau răspunzând cu întârziere, lăsând adversarul să se simtă lipsit de importanță. Nu manifestă niciun fel de considerație pentru timpul sau interesele celorlalți, umilindu-i și făcându-i să se simtă neimportanți și irelevanți”, completează Sănduleasa.