Marele secret al lui David Popovici! Cum a scăpat de depresie după ce a câștigat aurul olimpic: „Am făcut terapie!”

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David Popovici a vorbit la Impact SEE’26 despre cel mai greu moment din viața sa. Campionul olimpic s-a confruntat cu depresia fix după ce și-a îndeplinit cel mai mare vis.

David Popovici, la terapie după ce a câștigat aurul olimpic

La 22 ani, David Popovici este unul dintre cei mai buni și apreciați sportivi pe plan mondial. Pe lângă multiplele medalii la Campionatele Mondiale și Europene, înotătorul are în palmares și două medalii olimpice, câștigate la Paris, în 2024: aurul la 200 de metri liber și bronzul la 100 de metri liber.

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Însă, fix după marele succes de la Paris, David Popovici s-a confruntat cu un moment teribil. Sportivul a mărturisit că a fost lovit de depresie fix după ce și-a îndeplinit marea dorință. Pentru a trece peste perioada dificilă a apelat la terapie, a petrecut mai mult timp cu familia și a învățat să se bucure și de alte lucruri.

„Am 22 de ani și fac asta de 18 ani și a trebuit să îmi schimb perspectiva de câteva ori. Cea mai mare schimbare a fost după titlul olimpic de la Paris. Trebuia să fiu pe acoperișul lumii, să sărbătoresc, dar mi-am dat seama că atingerea visului copilăriei nu mi-a rezolvat problemele. Credeam că aurul olimpic o să rezolve tot pentru mine, că va fi roz. Nu a fost așa. Și a trebuit să îmi schimb perspectiva. Mă gândeam: ce trebuie să urmeze? Am trecut de la obsesia toxică pentru aurul olimpic către alte lucruri: să îmi trăiesc viața și în afara înotului. M-am întors la baze. De ce am început înotul? Ca să fiu o versiune mai bună a mea.

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Titlurile sunt impresionante, dar trebuie să mă decuplez. Mi-am schimbat perspectiva către una mai simplă: fac asta pentru că iubesc să o fac. Am învățat din nou cum să iubesc acest sport. Am făcut terapie, am stat cu familia, în loc să tot trag. Mi-am refăcut circuitele în creier. A funcționat. Am o viață în afara înotului”,

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Impact SEE’26 este o conferință internațională de business, tehnologie și leadership, organizată la București pe 29-30 septembrie 2026, la Romexpo și Face Convention Center. Pe lângă David Popovici, pe scenă vor mai vorbi Ryan Reynolds, actor și antreprenor, Anna Lembke, profesor la Stanford, și Ilian Mihov, economist.

Aurul olimpic, marele vis al lui David Popovici încă din copilărie

În cadrul aceluiași eveniment, sportivul legitimat la CS Dinamo a vorbit despre marele său vis, care datează încă de când avea 4 ani. David Popovici a precizat că la fiecare aniversare își dorea tort cu cercurile olimpice, nu cu supereroi, cum preferau ceilalți din generația sa.

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„Îmi place să sparg barierele, este un sentiment puternic. Primul pas e sa visezi. Am avut visul olimpic de la 10-11 ani. Voiam un tort cu cercurile olimpice. Era un tort cu Tokyo 2020, am calculat ca aveam 16 ani si voiam sa ajung acolo. Nu voiam tort cu Spider-Man sau Superman, ci cu cercurile olimpice”, .