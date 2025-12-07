ADVERTISEMENT

Etim Monday și-a deschis sufletul înaintea derby-ului cu CFR Cluj. Atacantul Universității Craiova a mărturisit că forma sa excelentă nu e doar rezultatul antrenamentelor și muncii asidue, ci are un aliat surprinzător – credința în Dumnezeu, care îl ajută să treacă peste orice obstacol.

Monday Etim și marele secret al formei bune de la Universitatea Craiova

, iar atacantul a recunoscut că doar credința în Dumnezeu îl motivează de la etapă la etapă să fie cel mai bun. De asemenea, nigerianul a punctat și faptul că a rămas impresionat de nivelul fotbalului românesc, despre care nu știa prea multe înainte să ajungă în Bănie.

„Vom trata acest meci ca pe oricare altul. Intrăm pe teren cu obiectivul de a încerca să câștigăm. Pentru noi, fiecare meci este important, iar meciul cu CFR nu este diferit. Ne-am antrenat foarte bine în aceste săptămâni. Da, am avut și alte meciuri între timp, dar mentalitatea este aceeași. Intrăm pe teren și facem tot posibilul pentru a câștiga. Atmosfera e bună, pozitivă, băieții sunt motivați.

Normal, când câștigi și ai rezultate bune, e ușor să ai și o dispoziție așa cum trebuie. Fiecare punct, fiecare victorie este ca o motivație pentru noi să vrem mai mult. Nivelul fotbalului românesc este chiar bun. Trebuie depus efort fizic, fundașii sunt puternici, așa că trebuie să fii pregătit la fiecare meci. Nu știam prea multe de fotbalul românesc, dar, când am venit aici, am rămas surprins de ce am găsit.

Am un mare secret care duce la forma mea bună. Acela este credința mea în Dumnezeu. Am trecut prin multe în cariera mea, iar de fiecare dată când trec prin ceva trebuie să mă agăț de credință. Trebuie să cred iar și iar și iar. Chiar și când lucrurile nu merg chiar bine, rămân pozitiv, dar și invers. Muncesc mult, mă antrenez mult, am obiective și ambiții, dar credința mea este secretul“, a declarat Monday Etim.

Lecția de viață pe care o oferă Filipe Coelho înainte de Universitatea Craiova – CFR Cluj

Suporterii Universității Craiova vor avea ocazia de a le face copiilor din România un Crăciun mai frumos, aducându-le la meciul cu CFR Cluj câte o mică „atenție“, după posibilități. Înaintea partidei, Filipe Coelho a punctat faptul că mizează pe forța suporterilor din tribună în confruntarea cu CFR și le amintește fanilor că, dincolo de rezultate, contează enorm micile gesturi care schimbă vieți.

„Va fi un meci dificil, împotriva unei echipe puternice, cu un antrenor pe măsură. CFR este o echipă care are jucători capabili să echilibreze jocul. Trebuie să fim pregătiți, pentru că au calitate. Noi trebuie să fim focusați total pe acest meci, pentru că detaliile pot face diferența. Pentru mine, unul dintre cele mai frumoase lucruri din fotbal este să joci cu stadionul plin. Bineînțeles, suntem mai puternici alături de suporterii noștri. Chiar îmi doresc să jucăm cu stadionul plin.

Fotbalul este important, dar există în viață și alte lucruri mai importante, nu e totul. Cred că această campanie pe care o face clubul nostru este uimitoare. Trebuie să ajutăm toți copiii din România. Ar fi bine dacă am putea ajuta pe toată lumea. Sper ca fanii noștri să poată aduce și ei câteva jucării și alte lucruri, astfel încât copiii să aibă un Crăciun mai frumos împreună cu familiile lor. Contează mult să primească câteva cadouri“, a declarat Filipe Coelho.

Conducerea Universității Craiova, gest impresionant înainte de derby-ul cu CFR Cluj

Conducerea Universității Craiova a dat din nou dovadă de responsabilitate și empatie, transformând meciul de duminică cu CFR Cluj într-o adevărată acțiune de solidaritate. , iar în schimb clubul îi invită să aducă o pereche de ghetuțe noi pentru copiii din Oltenia care au nevoie de căldură în această iarnă.

Fiecare persoană în parte poate revendica maximum 2 bilete o singură dată. De asemenea, cei care vor achiziționa bilete la Tribuna VIP trebuie să plătească, în schimb, suma de 150 de lei. Totuși, banii nu vor intra automat în conturile clubului. Spectatorii vor primi un voucher în valoare de 150 lei care poate fi folosit în magazinele clubului, de unde pot cumpăra tricouri, șepci, fulare, dar și alte produse cu logo-ul echipei.

„Încălțăm copiii Olteniei. Împreună! Împotriva CFR Cluj, duminică, Știința deschide porțile pentru toți suporterii — intrare liberă, pe baza biletului revendicat online sau de la case. Tot ce cerem în schimb este ceva ce poate schimba o iarnă pentru copiii cu nevoi din Oltenia: o pereche de ghetuțe noi, lăsată în locurile special amenajate la porțile de acces ale „Vulcanului“.

Universitatea Craiova și Fundația Zurli le vor duce mai departe copiilor din Oltenia care au cu adevărat nevoie de ele. Noi dăm fotbalul. Voi dați căldura. Împreună dăm speranță!“, se arată în comunicatul Universității Craiova.