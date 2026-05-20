Marele vis al Alisiei, spulberat de călăul ei. Tânăra din Bihor ucisă pe câmp de un recidivist lucra deja la planul vieții sale: „Voiam să o ajutăm”

Alisia, tânăra de 18 ani din Bihor omorâtă cu sânge rece pe 8 mai 2026, pe un câmp de rapiță de lângă localitatea Parhida, a murit fără să își vadă visul împlinit. Tânăra s-a pregătit în ultimii ani pentru ce își dorea să facă, iar familia ar fi sprijinit-o cu orice ajutor.

Ce vis avea Alisia, tânăra de 18 ani ucisă cu sânge rece acum mai bine de o săptămână. Fata din Bihor avea un mare plan

Alisia, fostă elevă a Liceului Agricol din Borș a murit aproape de ferma la care făcea practică, după ce a fost atacată de un individ închis în trecut pentru o altă crimă, eliberat din pușcărie cu opt luni înainte de termen. Tatăl vitreg al fetei a dezvăluit pentru FANATIK cum era Alisia în viața de zi cu zi, dincolo de conștiinciozitatea de care a dat dovadă la școală.

că Alisia era foarte harnică. De fiecare când se întorcea acasă de la ore, nu pierdea prea mult timpul și contribuia la treburile gospodărești cu ce putea. Marele vis al liceenei avea legătură cu ceea ce făcea deja în mod obișnuit pe lângă casă.

Alisia voia să se dedice animalelor

Voia să aibă propriile sale animale, de care să aibă grijă așa cum a învățat la orele de practică pe care le-a avut la locul unde viața a avut o întorsătură fatală pentru ea. „Ea și-a ales liceul agricol pentru că iubea foarte mult animalele. Noi voiam să o ajutăm să își facă două solarii și să crească animale. Era o fată frumoasă, curată și harnică. Venea acasă, își lua cizmele și mergea să facă curat la porci, fără să o oblige cineva. Pur și simplu voia să ne ajute. Avea doi câini și iepuri, iar ea avea grijă de ei. Semăna foarte mult cu mama ei: era ordonată, își aranja hainele și știa și să gătească. Făcea tot ce era nevoie prin casă.

Fata noastră saluta pe toată lumea și zâmbea mereu, indiferent dacă omul era sărac sau bogat, român, maghiar sau de etnie romă. Eu cred că individul s-a îndrăgostit de ea, dar Alisia nu i-a dat atenție. Dacă ea ar fi avut sentimente pentru el, probabil nu s-ar fi ajuns aici”, ne-a spus Zsolt Incze, tatăl vitreg al Alisiei.

Sora de 7 ani a Alisiei are sufletul distrus

Părinții încearcă să își adune puterile pentru a merge mai departe, căci nu e deloc ușor să te obișnuiești cu ideea că Alinarea lor vine din faptul că părinții mai au o fată, în vârstă de șapte ani. Cea mică este atât de devastată că nu își va mai strânge în brațe surioara încât le-a cerut părinților să nu mai vorbească despre ea.

„Avem fetița de șapte ani și trebuie să mergem mai departe. Eu trebuie să fiu stâlpul familiei, oricât de greu ne este. Am construit un castel, iar acum totul s-a prăbușit. Cea mică era acolo când a fost găsit trupul surorii ei. Vă dați seama prin ce trece.

I-a spus soției mele să nu mai vorbească despre sora ei și că ea va spune când va fi pregătită să vorbească. Ne-a spus că o doare prea tare. Nici nu știm cum să intrăm în camera Alisiei sau ce să îi spunem celei mici dacă întreabă când se întoarce acasă”, ne-a mai povestit, cu vocea stinsă, tatăl Alisiei.