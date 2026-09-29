Marele vis al copilăriei lui David Popovici, dezvăluit chiar de campion: „În loc de Spider-Man, aveam tort cu cercurile olimpice!”

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David Popovici (22 ani) a avut un singur vis încă din copilărie, să devină campion olimpic. Ceea ce s-a și întâmplat în în 2020, la Tokyo, când a câștigat medalia de aur la 200 de metri liber.

David Popovici a proiectat că va ajunge campion olimpic

David Popovici a început înotul când avea doar 4 ani. Însă, încă de la o vârstă fragedă, a știut că vrea să devină campion olimpic și că acesta va fi visul pe care îl va urmări. Mai mult, când era ziua sa de naștere își dorea un tort cu cercurile olimpice, nu cu supereroi, cum se practica la aniversările celorlalți copii.

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„Îmi place să sparg barierele, este un sentiment puternic. Primul pas e sa visezi. Am avut visul olimpic de la 10-11 ani. Voiam un tort cu cercurile olimpice. Era un tort cu Tokyo 2020, am calculat ca aveam 16 ani si voiam sa ajung acolo. Nu voiam tort cu Spider-Man sau Superman, ci cu cercurile olimpice”, .

Impact SEE’26 este o conferință internațională de business, tehnologie și leadership, organizată la București pe 29-30 septembrie 2026, la Romexpo și Face Convention Center. Pe lângă David Popovici, pe scenă vor mai vorbi Ryan Reynolds, actor și antreprenor, Anna Lembke, profesor la Stanford, și Ilian Mihov, economist.

David Popovici a revenit la antrenamente. Totul pentru Jocurile Olimpice din 2028

În urmă cu trei zile pe care și-a petrecut-o în România și a anunțat că va reîncepe antrenamentele. Angrenat în acest sistem de 18 ani, campionul român și-a fixat deja un obiectiv: Jocurile Olimpice din 2028. Numai că, pentru a triumfa din nou în cea mai prestigioasă competiție sportivă, știe că trebuie să aibă o pregătire exemplară și să performeze la Campionatul Mondial.

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„Mi-e foarte dor de pregătirea de bazin. Abia am împlinit 22 de ani, dar fac asta de la 4 ani. Deci deja muncesc de 18 ani, chiar dacă sunt tânăr. Toată viața mea s-a învârtit în jurul înotului, sportului și mișcării.

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Și chiar dacă ai nevoie câteodată de pauze, cum am avut acum o lună, o lună și jumătate, întotdeauna mi se face dor și mă simt chemat de propriul instinct înapoi în bazin și către acea dorință continuă de a evolua, de a fi mai bun decât eu de ieri. Mai e puțin, din fericire, pentru că, fiind atât de obișnuit să înot zeci de kilometri pe săptămână, în fiecare săptămână din viața mea aproape, simt chemarea.

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Campionatul Mondial este obiectivul principal de anul acesta, dar e important să nu uit că este încă un pas în pregătirea noastră pentru, cu adevărat, cel mai important obiectiv, și anume Jocurile Olimpice din Los Angeles, din 2028”, a declarat David Popovici.