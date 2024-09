Marele vis al lui Alex Pașcanu: ”Lucrează o fermă de căpșuni. Vreau să-i aduc în România”

Alexandru Pașcanu a revenit în Superliga României și s-a impus titular în echipa Rapidului. Marius Șumudică mizează pe experiența fundașului central, care anunță că, în viitorul apropiat, ar putea face pasul către echipa națională. Fotbalistul a vorbit despre problemele din primii ani de carieră.

Alex Pașcanu, titular în apărarea lui Marius Șumudică

Fundașul și-a început cariera în Anglia, la juniorii lui Leicester. A jucat acolo până în 2019, când cei de la CFR Cluj au decis să îl transfere în Gruia pentru 600 de mii de euro. Tot în acel an, a făcut parte din lotul României U21.

Pașcanu a petrecut 3 sezoane în liga a doua din Spania, la Ponferradina și Sporting Gijón. și speră ca, în cel mai scurt timp, să-și îndeplinească marele vis: acela de a le oferi părinților o viață lipsită de griji.

Părinții lui Alex Pașcanu duc o viață complicată

Părinții lui Alex Pașcanu locuiesc în Anglia și lucrează la o fermă de căpșuni. Fotbalistul își dorește mult să-i poată aduce în România. Fundașul a vorbit despre toate sacrificiile pe care familia sa le-a făcut.

„Încă lucrează în Anglia, la o fermă de căpșuni, din 2000 au plecat acolo. (Când ai realizat sacrificiile pe care le fac?) Realizam și când aveam 11-12 ani și mergeam în fiecare zi.

Atunci poate mă gândeam că sunt părinții mei și trebuie să facă asta, că vor să mă ajute. Acum, când vii la antrenament, îți cauți un apartament care să fie la 10-20 de minute. Mă gândesc că, atunci când te duceai și te întorceai câte o oră, realizez cât de mare era sacrificiul.

(n.r. Când i-ai simțit cel mai mândri de tine pe părinții tăi?) Sunt câteva experiențe. La Euro 2019, când am marcat golul cu Ungaria, la următorul Euro. Mi-au mai spus și de meciurile la care au fost când jucam la Sporting. Pentru ei, mergând la fiecare meci la Leicester acasă, iar apoi, când am ajuns la Sporting, era atmosfera la fel de frumoasă, dacă nu și mai și. Stadionul era la fel de mare și ei se gândeau că am ajuns unde îmi doream de când eram mic.

(n.r. Care e visul tău legat de familie?) Cred că să-i ajut să se întoarcă în România și să am puterea financiară să-i aduc înapoi în țară, după câți ani au muncit acolo, și să fim împreună. Legat de asta, i-am ajutat să-și facă cât de cât o casă și, în viitorul apropiat, să-i aduc în România”, a explicat Alex Pașcanu conform .

. După ce s-a transferat în Spania, fundașul a ieșit din planurile selecționerilor României, însă speră ca Mircea Lucescu să-i acorde o șansă în viitorul apropiat.