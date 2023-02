Marele vis al lui Dănuț Lupu: „Să facem un singur Dinamo, care să joace pe noul stadion!” Video exclusiv

Dinamo a revenit în lupta pentru locurile de play-off din Liga 2 Casa Pariurilor. și au urcat pe locul 6 în clasament. Dănuț Lupu a dezvăluit care este marele său vis după ce echipa din al doilea eșalon al fotbalului românesc are un nou acționar majoritar, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate.

Marele vis al lui Dănuț Lupu după ce Dinamo s-a vândut: „Din trei echipe să se facă una singură”

Dorin Șerdean, fostul acționar majoritar de la Dinamo, prin intermediul firmei Lotus celor de la Red&White pentru 500.000 de euro, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Dănuț Lupu a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că marele său vis este ca cele trei echipe în culorile „alb-roșu” să devină un singur club.

„(n.r. noi conducători de la Dinamo) Nu-i cunosc, nu știu, nu pot să spun nimic atâta timp cât nu-i cunosc. Din ce am citit, este bine. Dar stai să vedem că e ușor să scrii și este greu să faci. Să vedem dacă vor reuși să facă ce spun în ziare. Eu îmi doresc să reușească…

Ca veste este ok pentru că eu mi-aș dori din trei Dinamo să se facă unul singur. Ca să facem unul singur (n.r. Dinamo 1948) FC trebuie să își rezolve problemele financiare pentru că atlfel nu se poate implica CS. Nu are cum Ministerul să plătească datoriile. Eu îmi doresc și din ce am discutat toți cei de la CS își doresc acest lucru. Trebuie să își dorească și Nicolae Badea și cei de la FC”, a spus Dănuț Lupu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Dănuț Lupu consideră că fuziunea între cele trei Dinamo o vor ajuta pe echipa lui Ovidiu Burcă: „Nu știu cât de capabili vor fi să plătească 30.000 de euro”

Dănuț Lupu a precizat că va începe la sfârșitul lunii mai. Președintele CS Dinamo este convins că o fuziune între cele trei echipe, ar scuti clubul condus de Eugen Voicu de cheltuieli.

„Din câte știu o să înceapă demolarea anul ăsta, sigur, 100%. O să-l demoleze, începe demolarea anul ăsta. Am înțeles că la sfârșitul lui mai. Cei de la FC dacă nu vor reuși să facă un singur Dinamo nu știu cât de capabili vor fi să plătească 25.000-30.000 de euro să joace pe un stadion.

Ei acolo vor plăti dacă vor juca. Cred că normal și frumos ar fi să facem un singur Dinamo, în care să vină Ministerul cotă parte și să vină un investitor cu bani și să reușească să facă acest proiect. Cred că acest proiect despre care ușor, ușor și alții au spus că e Ok o să reușim să facem un singur Dinamo.

Dinamo să fie din nou echipa din care am făcut și eu parte și o echipă bună e să fie una singură, nu trei. Să fie cea în care este implicată și Ministerul de Interne. Vrei, nu vrei, stadionul e al Ministerului de Interne. (n.r. CS Dinamo va mai avea echipă de fotbal?) Normal.

Păi stadionul se face pentru CS Dinamo, nu pentru FC Dinamo. Acest stadion se face pentru că CS Dinamo are echipă de fotbal. Dinamo 1948 o să joace pe stadion, dar o să plătească. De ce să nu facem o singură echipă? Va rămâne cotă parte și Ministerul”, a mai spus Dănuț Lupu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Dănuț Lupu nu o vede pe Dinamo să promoveze în SuperLigă: „Nu au șanse”

Dinamo a câștigat fără drept de apel prima partidă de la reluarea Ligii 2 Casa Pariurilor, scor 6-0 cu Unirea Constanța pe stadionul „Arcul de Triumf”. Următorul meci, cu CSC 1599 Șelimbăr, va fi crucial pentru dinamoviști în ceea ce privește calificarea în play-off.

Totuși, Dănuț Lupu nu o vede pe echipa pregătită de Ovidiu Burcă să facă pasul în primul eșalon al fotbalului din România. „(n.r. o vezi pe Dinamo din Liga 2 să promoveze?) Cu tot respectul pentru toți cei care sunt acolo și pentru jucători, nu. Eu nu-i văd să promoveze, nu au șanse să promoveze. Nu cred că-și doresc nici ei să promoveze”, a încheiat Dănuț Lupu.

