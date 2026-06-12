Marele vis al lui Filipe Coelho: „Orice antrenor își dorește să trăiască asta!”

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Universitatea Craiova trăiește una dintre cele mai bune perioade din ultimii ani, iar antrenorul Filipe Coelho este omul aflat în centrul acestui proiect care a readus clubul în prim-planul fotbalului românesc. Portughezul, aflat la prima experiență ca principal după opt ani petrecuți ca secund al lui Paulo Bento, a reușit să conducă formația din Bănie spre un sezon de referință, iar acum privește cu încredere spre noile provocări, inclusiv spre parcursul european din Liga Campionilor.

Filipe Coelho, încrezător în proiectul Universității Craiova și în viitorul echipei

Tehnicianul portughez a vorbit în cadrul unui interviu pentru despre relația sa cu Universitatea Craiova, despre proiectul în care este implicat și despre obiectivele echipei pentru perioada următoare, subliniind că munca și continuitatea sunt mai importante decât promisiunile de moment.

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„Mă simt bine la club. Văd aici un club în dezvoltare, cu o infrastructură bună și condiții excelente de lucru. Cred că pot ajuta în continuare Craiova să crească. Nu pot promite titluri, dar pot promite multă muncă.

Știu că va fi dificil să repetăm ceea ce am realizat, dar aceasta este provocarea pe care o avem în față. În plus, ne-am creat o oportunitate importantă prin calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor și trebuie cel puțin să profităm de ea, chiar dacă știm că va fi foarte greu“, a spus Filipe Coelho.

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Liga Campionilor, marea provocare pentru Filipe Coelho și Universitatea Craiova

Întrebat despre șansele reale ale Universității Craiova de a ajunge în grupele Ligii Campionilor și implicit despre posibilitatea de a trăi momentul imnului UCL, Filipe Coelho a preferat un discurs echilibrat, în care a vorbit despre dificultatea formatului, dar și despre oportunitatea pe care echipa și-a creat-o prin parcursul european.

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„Trebuie să ne dăm seama că este un format diferit și va depinde foarte mult de poziția noastră în piață, dar și de tragerea la sorți. Vom avea nevoie de puțin noroc, nu în ultimul rând pentru că sunt pe deplin conștient că este un obiectiv foarte dificil.

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Ne-am creat această oportunitate și trebuie să încercăm să profităm de ea. Mai întâi trebuie să trecem de primul tur. Apoi vom vedea cât de departe putem ajunge. Dar este clar că ascultarea imnului Ligii Campionilor este ceva ce orice antrenor visează să trăiască“, a continuat antrenorul Craiovei.

Coelho a vorbit despre plecare după ce a făcut eventul cu Universitatea Craiova

, Filipe Coelho a recunoscut că traversează cel mai frumoase clipe din viața de antrenor și a mărturisit că fost un an fantastic. , însă a glumit și a spus că ar putea să fie demis dacă nu va avea rezultate în startul sezonului viitor.

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”Mai am un an, dar poate dacă începem să pierdem… Așa e în fotbal. De asta trebuie să ne bucurăm în fiecare zi, pentru că linia dintre succes și eșec e foarte fină. Mâine trebuie să o luăm de la capăt”, a afirmat Filipe Coelho, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce l-a impresionat cel mai mult pe Filipe Coelho

Antrenorul portughez a dezvăluit și faptul că cel mai emoționant moment după câștigarea titlului a fost să vadă fețele pline de fericire ale suporterilor care au așteptat ani buni acest trofeu.

”Imaginea cu jucătorii și familiile lor alături. Am văzut oamenii pe stradă, fețele și ochii lor plini de bucurie. E cea mai mare satisfacție a unui antrenor să vezi fanii fericiți, orașul. O să port mereu în sufletul meu foarte multe fețe din cele pe care le-am văzut. La final, cele mai importante lucruri în viață sunt cele pe care nu le putem cumpăra!”, a mai precizat Filipe Coelho.

Cum se fac transferurile la Universitatea Craiova, de fapt. Filipe Coelho a dat cărțile pe față

Antrenorul Universității Craiova a explicat procedura prin care se fac transferurile la club, dar și care este gândirea sa când vine vorba de rolul tehnicianului, de fapt. „Trebuie să stăm de vorbă eu cu președintele, cu domnul Mario. Ei îmi știu părerile. Antrenorul azi poate fi aici, mâine nu. Jucătorii sunt pentru club, nu pentru antrenor. Este opinia mea generală. Fotbaliștii joacă pentru club, nu pentru antrenor. Imaginați-vă dacă un antrenor ar aduce 5 jucători și ar pleca după 3 săptămâni. Jucătorii rămân, vine un alt antrenor. Din punctul meu de vedere nu asta este o metodă sănătoasă pentru un club profesionist. Clubul trebuie să dea direcția. Directorul sportiv, departamentul de scouting decid, ei iau deciziile. Dacă vor să asculte și părerea antrenorului este binevenit, dar, repet, jucătorii vin la club, nu la antrenor!”, a mai spus Filipe Coelho în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.