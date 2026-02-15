Marele vis al starului naționalei Ungariei. Selecționerul maghiarilor a dezvăluit totul

ADVERTISEMENT

Dominik Szoboszlai, jucătorul lui Liverpool și cel mai important produs al din ultimii 20 de ani, are un obiectiv important pentru cariera sa, acela de a evolua pentru Real Madrid.

Dominik Szoboszlai visează să joace la Real Madrid. Dezvăluirea făcută de selecționerul Ungariei

Considerat de mulți ca fiind cel mai bun și constant jucător de la Liverpool din acest sezon, unul nu foarte reușit, jucătorul maghiar luat de la RB Leipzig ar putea să-i calce pe urme idolului său, Cristiano Ronaldo. Dominik Szoboszlai își dorește să joace pentru Real Madrid, lucru dezvăluit de Marco Rossi, selecționerul naționalei Ungariei.

„Visul lui este să joace pentru Real Madrid. Știu asta sigur. De când era mic își imagina că va fi acolo”, a spus tehnicianul italian conform . Mijlocașul nu s-a ferit și a recunoscut public că este mare fan al lui Cristiano Ronaldo și că și-a modelat jocul după starul lusitan.

Povestea din spatele fotbalistului Dominik Szoboszlai

Mijlocașul a fost format încă din copilărie sub atenta supraveghere a tatălui său, Zsolt Szoboszlai, fost fotbalist și antrenor. Acesta a pus bazele unei școli de fotbal, asta după ce a fost nemulțumit de modul în care se lucra în Ungaria la nivel de juniori. Dominik a fost antrenat după un program personalizat, cu exerciții repetate obsesiv pentru controlul balonului și șuturile de la distanță, elemente care aveau să devină punctele sale forte.

Talentul său a fost remarcat de scouterii de la RB Salzburg, acolo unde la doar 16 ani juca pentru prima echipă. Nu a zăbovit mult în Austria și a ajuns în Bundesliga, iar la RB Leipzig a venit maturizarea pentru jucătorul maghiar, care a devenit unul dintre cei mai buni tineri ai lumii. Liverpool l-a luat din Germania pentru 70 de milioane de euro în 2023 și maghiarul a devenit un idol pe Anfield Road.

Ungaria a pierdut dramatic calificarea la Cupa Mondială

Ungaria, cu vedeta Szoboszlai pe teren, a suferit un eșec absolut dramatic în ultimul meci din preliminariile Cupei Mondiale. Maghiarii au jucat pe teren propriu cu Irlanda, au condus cu 2-0 și se părea că totul este decis. Totuși, a marcat un hat-trick, golul decisiv venind la ultima fază a confruntării.

Astfel, naționala maghiară a ratat calificarea la barajul pentru Cupa Mondială și va privi de la televizor competiția din vară. Până acum, la cei 25 de ani ai săi, Szoboszlai a strâns 61 de selecții pentru Ungaria și 17 goluri.