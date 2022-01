Maria Andria, afaceri de 100.000 de euro: “O să fiu bogată”. În ce a investit blonda care l-a cucerit pe Cătălin Scărlătescu

Anul 2022 a început pentru Maria Andria cu vești extraordinare. Tânăra s-a lansat în afaceri ce ating pragul sutei de mii de euro, iar acum visează la un profit datorită căruia să se îmbogățească.

Fiind o mare iubitoare de animale, urmând chiar și cursurile unei facultăți de specialitate, dorindu-și să devină medic veterinar, și-a dus visul la un alt nivel.

Maria Andria și-a deschis trei magazine

În plină pandemie, blonda și-a calculat toate economiile și le-a investit în proiectul ei de suflet. Încă de la o vârstă fragedă, când părinții i-au deschis un cont de economii, Maria Andria a știut că va veni momentul oportun în care să investească toți banii.

Acel moment a sosit și blonda a ajuns astfel cu un pas mai aproape de visul său, acela de a ajuta animalele de companie.

“Era planul meu. Știam că totul o să se întâmple la momentul lor. O sa îmi deschid acum 3 magazine mari. Chiar m-am gândit și eu că este o perioadă grea, dar eu când eram mică, părinții mei îmi puneau mereu bani deoparte, la fiecare sfârșit de săptămână. Eu niciodată nu am folosit banii ăia. Mă gândeam să îi folosesc când mă căsătoresc, dar m-am gândit că e mai bine să fac afacerile astea. Așa că acum cred că e momentul să profit de ei”, a declarat Maria Andria la

”În câțiva ani o să fiu bogată”

Cu gândul de a face un profit pe măsura investiției, care s-a ridicat la aproape o sută de mii de euro, Maria Andria s-a implicat trup și suflet în deschiderea a trei magazine dedicate patrupedelor.

Tânăra a băgat peste 30.000 de euro în fiecare locație, iar acum așteaptă să se îmbogățească, fiind conștientă, spune ea, că se fac bani în domeniul în care s-a lansat.

”Deschid ceva pentru animale. Mie îmi plac foarte mult și cred că se fac bani. Mie îmi place să am ceva al meu. M-a ajutat Dumnezeu să fac. Am închiriat magazinele, am vopsit pereții, am ajutat la parchet, mă implic mult. Am investit 32.000 de euro în fiecare magazin până acum. În câțiva ani o să fiu bogată“, a mai adăugat tânăra.

”Vreau să devin doctor veterinar”

Realizările divei au fost gândite cu mult timp în urmă, iar ele continuă să prindă contur. Maria Andria spune că nu se va opri până nu-

”Sunt foarte fericită că mi-am îndeplinit acest vis, de a ajuta cățelușii. Vreau să devin doctor veterinar și m-am înscris la cursuri în urmă cu doi ani. Urmează încă trei ani de cursuri, după care îmi voi deschide propria clinică veterinară, unde voi îngriji gratis cățeii cu probleme de pe stradă. De mică m-a atras acest domeniu și am luat decizia de a începe această etapă din viața mea după ce am văzut multe accidente cu animale pe străzi și mi s-a rupt sufletul”, declara Maria Andria pentru